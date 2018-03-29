Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленная вместе с отцом нервно-паралитическим веществом, пошла на поправку
Об этом сообщили в британской Национальной службе здравоохранения.
Юлия Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, рассказали врачи. По их словам, состояние дочери бывшего полковника ГРУ оценивается как стабильное. Она хорошо отреагировала на лечебный курс и теперь быстро поправляется. Сам Сергей Скрипаль, как рассказали медики, все так же остается в реанимации в стабильно критическом состоянии. Напомним, британские власти считают, что экс-офицер ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», а к случившемуся причастна Россия.
Между тем советский химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из разработчиков химического оружия, утверждает, что после отравления «Новичком» практически невозможно выжить. По его словам, если это и удается, то человек все равно навсегда остается нетрудноспособным инвалидом. Об этом, в частности, Мирзаянов в середине марта рассказал в интервью британской газете The Telegraph.
Россия отрицает свою причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Москва также не признает и существование химического оружия под названием «Новичок».
Комментарии42
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aorswen 29 марта 2018 | 19:02
ну и отлично! организм молодой - справится. тока в рашку ей теперь нельзя - добьют
shlevet 29 марта 2018 | 19:08
aorswen: //...добьют...//
Добьют её там, твои хозяева, холоп.
naivnyk 29 марта 2018 | 19:10
shlevet: Нет, она точно расскажет, что Путин лично травил. А вообще крепкие люди , после новичка, из них бы гвозди делать. Или это не новичок, или вообще никого не травили?
dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 19:13
Если Россия и дальше будет отрицать свою причастность к отравлению Скрипаля, в Британии пригрозили в качестве доказательств помимо слайдов подготовить и диафильм...
kobylamay_sosetutrampa 29 марта 2018 | 19:13
"...и теперь быстро поправляется. "--------------- Вот что клизма животворящая делает. Кровавый режим опять пожадничал и применил какой-то разбавленный "Новичок".
minerr 29 марта 2018 | 19:28
Ну все, хана Лондону - теперь по идее Путин обязан отдать приказ о ликвидации ненужного свидетеля и добить ее, на этот раз наверняка прикажет использовать ядерный взрыв направленного действия.
komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 19:14
naivnyk: по новой версии следствия, Скрипали отравились в кафешке. там одни мигранты работают. шаурма оказалсь не свежей
shicotus_live 29 марта 2018 | 19:30
naivnyk: Пошла на поправку после "Новичка"?)))
И какие идиоты в это поверят? Только полная хомячина!))
blahovdav 29 марта 2018 | 20:17
shicotus_live: И какие идиоты в это поверят? Только полная хомячина!))/// После того, как 86% клинических идиотов поверило в фашистов в Украине и геноцид рускоязычного населения, то что тебя удивляет, портос??
ccron 29 марта 2018 | 20:48
naivnyk: Видимо, английские спецслужбы договорились с ней, какой текст произносить на камеры, Теперь можно и из комы выходить.
blahovdav 29 марта 2018 | 20:14
shlevet: Добьют её там, твои хозяева, холоп. /// То есть путлеровская свинина утверждает, что в Лугандонии рашкованские хозяева специально уничтожает местное население для дискредитации украинских ВС?? Логично...
shlevet 29 марта 2018 | 20:21
blahovdav: //...путлеровская свинина...//
Мы здесь так называем ваших матерей, дочерей и сестер, которые на наших трассах зарабатывают своим телом себе на пропитание.
Усек, майданутый попрыгушка?
bozman1944 29 марта 2018 | 20:33
shlevet: А тебе, ушлёпок, лучше не знать, как звучит твой диагноз.
shlevet 29 марта 2018 | 20:37
bozman1944: //...ушлёпок,..//
Ушлепок этот тот, кто твою мaмaшу по пьяни обрюхатил =)):-)
shlevet 29 марта 2018 | 20:25
blahovdav: Хотя это могла быть и твоя жена, свидомит =)):-)
pulalala 29 марта 2018 | 20:20
aorswen:
Значит, это все-же был не новичок, который 100% летальный.
Это был старичок.
Микс мельдоний+полоний+боярышник.Коктейль Лаврова.
dobro_vam_v_dom 29 марта 2018 | 19:02
Мы все за нее молимся...
kottigr1 29 марта 2018 | 19:03
Англичанам - "Новичок"..
Россиянам - "Старичок" .. ещё на 6 лет в каждую семью на передержку..
shicotus_live 29 марта 2018 | 20:02
kottigr1: Англичанам - "Новичок"..
Россиянам - "Старичок"..
_________________________
А хомячкам - "Косячок". Только после него можно поверить в эту хрень))
vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 19:09
Ну всё!
Маню два дня не кормили, и ща мы спускаем её с цепи!
Канец вам всем, крававые лебералы, ага!
polit_person 29 марта 2018 | 19:09
Одни басни и комиксы от англов. Отравлена, поправляется, а может и не траивалась, а может уже умерла. Только когда российский посол её навестит, убедится в состоянии её здоровья, тогда поверю, только ему.
idruker 29 марта 2018 | 19:14
polit_person: После посещения российского посла она точно никогда не поправится. И тогда ты смело сможешь ему поверить, что Британия отравила двух россисйких граждан, а врачи, наплевав на клятву Гиппократа, добили их контрольным вводом дозы "Новичка"
shlevet 29 марта 2018 | 19:33
idruker: //После посещения российского посла она точно никогда не поправится...//
Какое там посол.
Родственникам на разрешают встречу с ней
kryymsdyk 29 марта 2018 | 19:15
polit_person: Ну тебе ли не знать, что кто принимает решения, на стороне того и правда.
Из Мюнхгаузена, господа, воду лить не будем! Незачем. Он нам дорог просто как Мюнхгаузен… как Карл Фридрих Иероним… а уж пьёт его лошадь или не пьёт — это нас не волнует.
mystar 29 марта 2018 | 19:09
Провокатор Мирзаянов в шоке. Уже похоронил же обоих. А как умничал и бредятину нес в интервью.
abuvgrobu 29 марта 2018 | 19:13
Дабыло ли отравление вообще, если все компетентные разработчики в один голос утверждают, что поправиться после Новичка невозможно и что последствия необратимы?
dadmorose 29 марта 2018 | 19:22
abuvgrobu: Интересно мне, на каком количестве жертв набрали такую статистику
stebinmaku 29 марта 2018 | 19:14
Юлии, как завербованной агентессе и перевозчице "Новичка", кровавая гэбня заблаговременно ввела антидот пролонгированного действия.. - чем не ещё одно подверстие других "верстий"?
tks 29 марта 2018 | 19:20
Теперь СК, ГП и МИД в падучей забьются, в стремлении заполучить ее в Мордор...
sergoder172 29 марта 2018 | 19:29
Ну, слава богу! Теперь охранять ее нужно хорошо. Крыса же захочет добить важного свидетеля!
redrica 29 марта 2018 | 19:41
Поправляйся, девочка.
sovxoz 29 марта 2018 | 19:51
redrica: Не переживай, она здоровее тебя.
physician 29 марта 2018 | 19:41
Неплохо работает британская медицина. Однако фосфорорганические соединения имеют особенность вызывать отсроченную нейропатию, так что не все осложнения еще миновали. Скоро мы узнаем, в каком состоянии находится мозг. А так, интенсивисты безусловно молодцы, ведь не менее месяца она провела на искусственной вентиляции
mystar 29 марта 2018 | 20:12
physician: не менее месяца она провела на искусственной вентиляции
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Так наглы говорят.))))) Никто из внешнего мира ее не видел.
sg80g 29 марта 2018 | 19:48
Да. Новичок нынче не торт.
vilingrad 29 марта 2018 | 20:11
sg80g: abuvgrobu: polit_person: shicotus_live: komiccap_nkvd: minerr: kobylamay_sosetutrampa: dobro_vam_v_dom: naivnyk: shlevet:
Новичок 2 будут на пригожинских троллях проверять. Дешево и сердито. Слишком много их, крысят одноразовых- а так вторая польза.. Но пока они еще нужны- срать в Инете:)
sg80g 29 марта 2018 | 20:52
vilingrad:
А я вам нос сломаю. Без всяких новичков..
latinin 29 марта 2018 | 20:10
Трепещи расея, как пить даст теперь показания...
sutara 29 марта 2018 | 20:13
Слава Богу!
kvam 29 марта 2018 | 20:18
Как на поправку?
Мэй разбодяжила "новичка"?
moriak2 29 марта 2018 | 20:21
тереза все. Неужели все было затеяно что бы свалить Мэй?
ccron 29 марта 2018 | 20:55
Теперь-то она точно расскажет, как все было на самом деле.
А было так:
Звонок в дверь. Она с папой пошли открывать. На пороге стоял невзрачный человечек, среднего роста, в пальтишке сереньком, кепчонке темненькой... -Здравствуйте, Владимир Владимирович...- только и успели они сказать. Он резко выдернул руку из кармана, и дважды пшикнул в их сторону из баллончика. И побежал. Больше они ничего не помнят.