Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленная вместе с отцом нервно-паралитическим веществом, пошла на поправку

Об этом сообщили в британской Национальной службе здравоохранения.

Юлия Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, рассказали врачи. По их словам, состояние дочери бывшего полковника ГРУ оценивается как стабильное. Она хорошо отреагировала на лечебный курс и теперь быстро поправляется. Сам Сергей Скрипаль, как рассказали медики, все так же остается в реанимации в стабильно критическом состоянии. Напомним, британские власти считают, что экс-офицер ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», а к случившемуся причастна Россия.

Между тем советский химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из разработчиков химического оружия, утверждает, что после отравления «Новичком» практически невозможно выжить. По его словам, если это и удается, то человек все равно навсегда остается нетрудноспособным инвалидом. Об этом, в частности, Мирзаянов в середине марта рассказал в интервью британской газете The Telegraph.

Россия отрицает свою причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Москва также не признает и существование химического оружия под названием «Новичок».