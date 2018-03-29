Медведев: Российские власти готовы и впредь поддерживать отечественный автопром

Российские власти готовы и впредь поддерживать отечественный автопром, сообщил премьер Дмитрий Медведев.

Специалисте предупреждают о риске роста цен на бензин. Оптовые цены уже почти достигли рекорда 2012 года. В итоге к лету рост в рознице может составить до пяти рублей на литр.



Трейдеры уже предупредили об этом Федеральную антимонопольную службу, — сообщает РБК. Глава ФАС Игорь Артемьев, впрочем, считает, что сейчас признаков дефицита бензина нет. При этом он предупредил компании о штрафах в случае необоснованного завышения цен на топливо.

Около 5% пассажиров не платят за проезд в московском наземном транспорте без турникетов. Об этом в интервью «Российской газете» сказал заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов:

«С 1 января мы перешли там, где работают автобусы особо большой вместимости, на бестурникетную систему, и трамваи трехсекционные тоже перешли в режим без турникета. Сегодня 76 автобусных и 18 трамвайных маршрутов работают без турникета. Пассажиры в среднем выигрывают до 15 минут. Когда мы начинали, это было начало января, количество безбилетных пассажиров доходило до 13%. Рост был достаточно большой. А сейчас эта цифра составляет около 5%. У нас около 3% безбилетников на наземном транспорте, то есть где-то еще на 2% мы превышаем».

Ликсутов отметил, что за первые два месяца этого года более 40 миллионов пассажиров было перевезено на маршрутах, не оборудованных турникетами.