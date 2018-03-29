Медведев: Российские власти готовы и впредь поддерживать отечественный автопром
Российские власти готовы и впредь поддерживать отечественный автопром, сообщил премьер Дмитрий Медведев.
Специалисте предупреждают о риске роста цен на бензин. Оптовые цены уже почти достигли рекорда 2012 года. В итоге к лету рост в рознице может составить до пяти рублей на литр.
Трейдеры уже предупредили об этом Федеральную антимонопольную службу, — сообщает РБК. Глава ФАС Игорь Артемьев, впрочем, считает, что сейчас признаков дефицита бензина нет. При этом он предупредил компании о штрафах в случае необоснованного завышения цен на топливо.
Около 5% пассажиров не платят за проезд в московском наземном транспорте без турникетов. Об этом в интервью «Российской газете» сказал заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов:
«С 1 января мы перешли там, где работают автобусы особо большой вместимости, на бестурникетную систему, и трамваи трехсекционные тоже перешли в режим без турникета. Сегодня 76 автобусных и 18 трамвайных маршрутов работают без турникета. Пассажиры в среднем выигрывают до 15 минут. Когда мы начинали, это было начало января, количество безбилетных пассажиров доходило до 13%. Рост был достаточно большой. А сейчас эта цифра составляет около 5%. У нас около 3% безбилетников на наземном транспорте, то есть где-то еще на 2% мы превышаем».
Ликсутов отметил, что за первые два месяца этого года более 40 миллионов пассажиров было перевезено на маршрутах, не оборудованных турникетами.
Комментарии9
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ha12raz 29 марта 2018 | 18:52
Может не надо, а ?
Когда вы нас пожалеете ?
kottigr1 29 марта 2018 | 19:01
ha12raz: Самая лучшая поддержка российского автопрома будет, если российские чинуши пересадят свои задницы с мерседесов и бмв в продукцию АвтоВАЗа...
post_v 29 марта 2018 | 19:12
kottigr1:
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как мы знаем, "Мерседес", собранный отверточной сборкой в России, является российской машиной
ведь так сказал президент Путин !
vorshun 29 марта 2018 | 18:54
АЗЛК уже получал поддержку
metslag 29 марта 2018 | 19:11
vorshun: И не только ЗИЛ тоже поддерживали.
zloy_sok 29 марта 2018 | 18:55
Ну так покажи пример, сядь в него а не в мерин с мигалкой!
oneoretwo 29 марта 2018 | 18:58
да знаем-знаем : свобода лучше, чем несвобода...
kinnlade 29 марта 2018 | 19:03
Да люди, разбаловались мы и то не так и это не эдак, как бы жалеть не пришлось! Что имеем не храним , потерявши плачем!
abuvgrobu 29 марта 2018 | 19:06
Люди проголосовали за стабильность. Стабильно отстойная жизнь в стране,полной энергетических и других ресурсов.