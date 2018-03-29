Тема возможной отставки тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова продолжает оставаться одной из главных

После неудачных матчей с Бразилией и Францией тема возможной отставки главного тренера сборной Станислава Черчесова продолжает оставаться одной из главных в материалах специалистов и журналистов.

В профнепригодности обвинил Черчесова коллега Василий Уткин. Он добавил, что «уволить тренера некому, а сам он не уйдет, напротив, все уходят от него», — заключил Василий, намекая на многочисленные конфликты тренера с игроками.

Самый известных из них еще времен совместной работы в Динамо с полузащитником Игорем Денисовым. Юрий Дудь потребовал от Черчесова вернуть Денисова в состав.

Открытым остается вопрос и об Игорках обороны Березуцких, которые, якобы, закончили карьеру в сборной, но Спорт-Экспресс в этом сомневается. В газете сегодня появилось открытое письмо Черчесову, в котором подробно разбираются все ошибки тренера. Прежде всего ему ставится в вину то, что он до сих пор не определился с основным составом и почти в каждом матче пробует новые сочетания, хотя до чемпионата мира осталось два месяца. За два года в сборной Черчесов стал лидером по проценту поражений.

Команда под его началом уступает в 44 процентах случаев. Если бы матчи не были товарищескими, а официальных при Чечесове было сыграно только три, то его давно бы уже попросили на выход. Кстати, при ругаемом всеми итальянце Фабио Капелло команда проигрывала только 15 процентов встреч. Блоггеры вспоминают и 1986 год, когда за два месяца до начала чемпионата мира в Мексике Эдуарда Малофеева на посту тренера сменил Валерий Лобановский и взяв за основу команды киевское Динамо добился одного из лучших результатов национальной сборной в истории чемпионатов мира.



До матча Открытия чемпионата мира сборной страны предстоит провести еще две встречи – с командами Австрии и Турции соответственно 30 мая и 5 июня.