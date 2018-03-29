Тема возможной отставки тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова продолжает оставаться одной из главных
После неудачных матчей с Бразилией и Францией тема возможной отставки главного тренера сборной Станислава Черчесова продолжает оставаться одной из главных в материалах специалистов и журналистов.
В профнепригодности обвинил Черчесова коллега Василий Уткин. Он добавил, что «уволить тренера некому, а сам он не уйдет, напротив, все уходят от него», — заключил Василий, намекая на многочисленные конфликты тренера с игроками.
Самый известных из них еще времен совместной работы в Динамо с полузащитником Игорем Денисовым. Юрий Дудь потребовал от Черчесова вернуть Денисова в состав.
Открытым остается вопрос и об Игорках обороны Березуцких, которые, якобы, закончили карьеру в сборной, но Спорт-Экспресс в этом сомневается. В газете сегодня появилось открытое письмо Черчесову, в котором подробно разбираются все ошибки тренера. Прежде всего ему ставится в вину то, что он до сих пор не определился с основным составом и почти в каждом матче пробует новые сочетания, хотя до чемпионата мира осталось два месяца. За два года в сборной Черчесов стал лидером по проценту поражений.
Команда под его началом уступает в 44 процентах случаев. Если бы матчи не были товарищескими, а официальных при Чечесове было сыграно только три, то его давно бы уже попросили на выход. Кстати, при ругаемом всеми итальянце Фабио Капелло команда проигрывала только 15 процентов встреч. Блоггеры вспоминают и 1986 год, когда за два месяца до начала чемпионата мира в Мексике Эдуарда Малофеева на посту тренера сменил Валерий Лобановский и взяв за основу команды киевское Динамо добился одного из лучших результатов национальной сборной в истории чемпионатов мира.
До матча Открытия чемпионата мира сборной страны предстоит провести еще две встречи – с командами Австрии и Турции соответственно 30 мая и 5 июня.
Комментарии5
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plidurok Андрей Филимонов 29 марта 2018 | 18:46
То, что эта тема одна из главных понятно по количеству комментариев.
evgolius7 29 марта 2018 | 18:49
Просто это меньшее из бед в нашей стране....
art_ 29 марта 2018 | 18:47
народная забава - менять тренеров - продолжается. бышовец и непомнящий добивались каких-то успехов. а больше и никто
kinnlade 29 марта 2018 | 18:50
На эхе футбол не любят, на эхе любят русофобию
abuvgrobu 29 марта 2018 | 19:03
Не нужно уравнивать то киевское "Динамо" и нынешних пустопорожних "игроков", да и
Валерий Васильевич Лобановский был выдающимся тренером, а не клоуном дворовым.