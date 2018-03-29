Бывшего гендиректора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского перевели в  СИЗО в  «Медведково»

Об этом «Эху Москвы» сообщила адвокат Ксения Карпинская. Она считает, что на ее подзащитного оказывают давление.

«В СИЗО Медведково действительно условия хуже, чем, к примеру, в Матросской тишине», — рассказала «Эху Москвы» зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

Напомним, Малоброский является фигурантом дела Седьмой Студии о хищении бюджетных средств. Он единственный обвиняемый по этому делу, который находится в СИЗО.

За последние 10 лет в России был обыскан каждый 27-й дом. Такая статистика содержится в докладе правозащитников из «Международной Агоры». За это время силовики получили от судов почти два миллиона разрешений на проведение обысков или обследование жилищ – это более 96% от общего числа запросов, — пишут «Ведомости».

Прокуратура просит для бывшего высокопоставленного офицера Следственного комитета 15 лет колонии. Михаила Максименко обвиняется в получении взяток. Сам полковник вину не признает.

В материалах дела есть секретные документы, поэтому прения, как и допрос подсудимого проходили в закрытом режиме. После заседания представитель прокуратуры Борис Локтионов напомнил журналистам, что за те деяния, которые инкриминируются экс-главе управления собственной безопасности СК Максименко, по старому уголовному кодексу ему грозил бы расстрел. Однако сейчас гособвинение вынуждено ограничится лишь предложением отправить фигуранта в колонию строгого режима на 15 лет и оштрафовать на 165 миллионов рублей – это в 8 раз больше суммы двух взяток.

Первая взятка – 500 тысяч долларов, которые Максименко предлагали в обмен на смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Андрея Койчукова – подручного осужденного сегодня вора в законе Шакро Молодого.

Вторая взятка – 50 тысяч долларов за лоббирование возбуждения уголовного дела о краже часов у питерского бизнесмена.

Свидетелем защиты на процессе выступал глава столичного управления СК Александр Дрыманов. Его упоминали как одного из получателей взятки. Генерал заявил, что ни он, ни Максименко взяток не брали.

Стоит отметить, что фигурантами дело о взятках также являются бывший зам Дрыманова Денис Никандров и бывший зам Максименко Александр Ламонов. Они заключили сделку со следствием и их дело будет рассматриваться в особом порядке.

Максименко, Никандров и Ламонов были задержаны летом 2016 года и находятся под стражей.