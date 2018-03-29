Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в подкупе и злоупотреблении влиянием
Об этом пишет газета «Монд». По ее данным, Саркози подозревается в том, что он пытался получить конфиденциальную информацию у одного из судей Кассационного суда Франции. В свою очередь Саркози обещал помочь ему добиться назначения на престижный пост.
Комментарии4
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komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 18:35
первый пошел
придет время и Терезу Мэй и Меркель будут судить.
patrik04 29 марта 2018 | 18:42
Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в подкупе и злоупотреблении влиянием...
Вся западная демократия будет считаться говном, пока Б.Клинтон, М.Олбрайт, Дж.Буш, Т.Блэр, К.Пауэлл, Н.Саркози, Ф.Олланд... и все их натовская звездобратия не предстанут перед судом в Гааге, за преступления против человечества в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Пакистане...
abuvgrobu 29 марта 2018 | 18:51
Бог не Тимошка. Видит немножко. Вот ему и расплата за слёзы и кровь Ливии.
efilika 29 марта 2018 | 19:08
Интересно, будет суд над нашим президентом?