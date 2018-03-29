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18:31, 29 марта 2018

Мария Захарова сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами. Таким образом она прокомментировала задержание судна «Норд» 25-го марта в Азовском море. Пограничники выяснили, что судно зарегистрировано в Крыму, который Украина считает временно оккупированной территорией. После этого «Норд» с экипажем из 10-ти человек доставили в порт Бердянска. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о нарушении порядка въезда. В свою очередь управление ФСБ по Крыму открыло дело об угоне морского судна.

Комментарии

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uhovostro 29 марта 2018 | 18:35

А сомалийские пираты сравнили Марию Захарову с дурой...

evgolius7 29 марта 2018 | 18:38

Видно , что кокс ещё поступает в МИД....
Не все посольства закрыли....беда начнётся когда ломка наступит у мидовцев...

mymymy 29 марта 2018 | 18:47

evgolius7:Да все нормальные люди знают, что Бандерлянд - это евро Сомали еще с 2014 года.
Только с нотками нацизма по типу гитлеровского.

evgolius7 29 марта 2018 | 18:51

mymymy:
До тебя кокс не дойдёт...обойдёшься флаконом боярышника....

vezdehod 29 марта 2018 | 19:06

А. с чем сравнить Россию, после её оккупации украинского Крыма?

djuga 29 марта 2018 | 18:40

uhovostro: А сомалийские пираты сравнили Марию Захарову с дурой...
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Похоже, что Захарова знает об Украине не намного больше, чем о Сомали. Наверное, она все новости и "аналитику" берет с кисель-тв - от соловьева-киселева-третьякова-шейнина-мизулиной. Иначе чем еще объяснить такие ее высказывания? Наш МИД действительно превратился в последнее время из наиболее уважаемого ведомства в какой-то гадюшник.

metslag 29 марта 2018 | 18:45

djuga: Дело в том, что украинские пограничники не могли задержать судно в международных водах.
Значит россиянцы сдуру заплыли в украинские воды.
А там они подчиняются уже украинским законам.

лучше бы маня цыганочку сбацала.

sensei54 29 марта 2018 | 18:55

metslag: По-моему, статус Азовского моря еще не определен. Как его считать - внутренним морем или нет? Если внутреннее - то бОльшая часть получается у Украины. Если не считать внутренним - то границы по 12 миль.
Вот и делят...

gordy 29 марта 2018 | 18:46

То есть, кроме пустых слов помочь пострадавшим нечем?

tour 29 марта 2018 | 19:06

gordy:
Кого вы считаете пострадавшими, Украину или экипаж Российского парохода ?
"Норд" под Флагом РФ, находился в тер. водах Украины, как нарушитель гос.границы. Более того, если они ещё в районе Обиточной Косы вели промысел по добыче рыбы, т.е. ещё и браконьеры. Погранцы Украины (как к ним не относись) поступили в соответствии с Законом. Где Новороссийск и где Бердянск?
В принципе из-за таких ситуаций, для того чтобы заставить Путина платить по всем причитающимся счетам и укрепить присутствие союзников в Черном море США запускает современную версию Ленд-лиза, продуманного в соответствии с потребностями Украины. Кроме всего прочего, США и НАТО, могут предоставить Украине корабли, в которых уже не нуждаются, и позволить им ходить под украинскими флагами, а также обучать экипажи и оснащать эти корабли в обмен на аренду либо украинских баз на черноморском побережье, либо, тех месторождений, которые сегодня незаконно находятся в руках России. Таким образом, США совместно с Украиной оспорят права России на незаконно захваченную собственность, укрепят оборонные возможности Украины и расширят присутствие НАТО в Черном море.

punyoshohlai 29 марта 2018 | 18:48

uhovostro: А сомалийские пираты сравнили Марию Захарову с дурой

Я думаю они сравнивают дур с Маней. Маня на правах эталона.

zztop1960 29 марта 2018 | 18:35

Крым территория Украины. Это подтвердят в ООН и во всех международных организациях.

sensei54 29 марта 2018 | 18:41

zztop1960: А ведь там еще кройзер "Москва" есть. Правда, без хода, но если за ноздрю, то до Бердянска смогёт.

kinnlade 29 марта 2018 | 18:45

zztop1960: Ну и мудаки же вы либеры,спросите у крымчан чей крым, и срали они на ваши ООНы, КРЫМ НАШ и мост в крым тоже наш,

kottigr1 29 марта 2018 | 18:47

kinnlade: Никто из крымчан не расстался с украинскими паспортами, а это значит, что срали они на Путина и его "паханат"..

vulgaris_liberal 29 марта 2018 | 18:53

kottigr1: Так уж и никто :) По всему Крымы весело горели костры из паспартов с позорной ордынской вилкой вместо герба :)

alger 29 марта 2018 | 18:50

kinnlade: а мы думали и чего Крым такой загаженный

kinnlade 29 марта 2018 | 18:56

alger: А тебе из пиндосии видно? Или хохло каналов насмотрелся?

sab171 29 марта 2018 | 18:59

kinnlade: эта компания продалась дешево, но пути отхода оставила и не факт что последний раз продалась.

rolar 29 марта 2018 | 19:07

zztop1960: Забудьте про Крым. А то что ООН (гнилой) не признает, так эта организация ВООБЩЕ себя изжила.

kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:36

Эта выдра заткнется когда-нибудь? МИД не помойка.

kinnlade 29 марта 2018 | 18:48

kryymsdyk: А ты не затыкайся, Эхо помойка, а Маришу не трожь , талантливый и красивый человек

kryymsdyk 29 марта 2018 | 19:10

kinnlade: кому и кобыла невеста

diximania1948 29 марта 2018 | 18:38

Маня, в знак протеста спляши боевую "Калинку-кокаинку"!

petrivanov 29 марта 2018 | 18:40

Если сравнивать "захват судна" с пиратами, то с кем (с чем) сравнить Россию, аннексировавшую Крым?
Кстати, если бы сомалийские пираты на захваченныъ ими кораблях проводили референдумы, то 100% захваченных людей проголосовали бы за присоединение к Сомали, и поддержали бы пиратов. А если бы на таком корабле была Мария Захарова, то она проголосвала бы первая, и сплясала бы калинку!

sisyan_mudachina 29 марта 2018 | 18:42

Да уж маня ,так Сомалийских пиратов еще не оскорбляли , они хоть и негры но все же люди ,а не скакающие обезьяны !

abuvgrobu 29 марта 2018 | 18:46

Когда вы закончите уже "сравнивать и комментировать" и предпримете хоть какие-нибуде ДЕЙСТВИЯ !

vulgaris_liberal 29 марта 2018 | 18:49

Сомалийцы уже прислали ноту протеста за сравнение их дикими потомками протоукров? :)

mwxp 29 марта 2018 | 18:51

Скучно будет без Захаровой. Опять же, водочкой попахивать не будет. Пусть смешит.

davi__koloradov 29 марта 2018 | 18:52

Старуха Захарова сбрендила окончательно.

piligrim46 29 марта 2018 | 18:53

МОЛОДЕЦ МАРИЯ!

oneoretwo 29 марта 2018 | 18:55

дуря, подай заявку и первое место в конкурсе "абсолютно сферическая ТП" тебе
обеспечено... однозначно...

greeg1 29 марта 2018 | 18:57

А русский хрен с огурцом она не пробовала сравнить?

protiv777 29 марта 2018 | 18:58

Вот это новость. На территории, населенной скачущими хохлобесами, есть пограничники?

rolar 29 марта 2018 | 19:03

Кушать то хочется вот и стали бандитствовать на дорогах, флот то их каноэ состоит.

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