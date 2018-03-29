Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами. Таким образом она прокомментировала задержание судна «Норд» 25-го марта в Азовском море. Пограничники выяснили, что судно зарегистрировано в Крыму, который Украина считает временно оккупированной территорией. После этого «Норд» с экипажем из 10-ти человек доставили в порт Бердянска. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о нарушении порядка въезда. В свою очередь управление ФСБ по Крыму открыло дело об угоне морского судна.