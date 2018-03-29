Картина Винсента Ван Гога «Женщины в дюнах за починках сетей» выставлена на аукцион «Арткюриáль», который пройдет в Париже в начале июня. Работа датирована 1882 годом, то есть относится к раннему периоду творчества художника.

Ван Гог – не частый гость на аукционах, обычно на мировом художественном рынке продается не более двух-трех его картин в год. В данном случае особый интерес представляет то, что работа создана в период становления, когда художник еще только осваивал масляную живопись. Пейзаж с фигурами, форматом 60 на 40 сантиметров, написан на бумаге, наклеенной на дерево. Колорит здесь пока еще более сдержанный, чем у более поздних произведений художника, специалисты усматривают тут влияние барбизонской школы. И это практически единственный пейзаж Ван Гога, который можно отнести к его раннему периоду.

Работа принадлежит частному коллекционеру, имя которого не разглашается. В последние годы она была предоставлена владельцем для экспонирования в музее Ван Гога в Амстердаме, ранее выставлялась также в музеях Гааги и Монреаля.

Предположить, за сколько может быть продана картина, практически невозможно. В различных прогнозах называются суммы от 3 до 5 миллионов евро. Однако в прошлом году работа Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь» ушла с торгов аукционного дома «Кристиз» за 81 миллион долларов, при том что эстимейт – оценочная стоимость – равнялся 50 миллионам.

Кроме картины Ван Гога, аукционный лом «Арткюриаль» также выставит на продажу пять произведений Поля Гогена. Торги назначены на 4 июня.