Из России уезжает все больше ученых, признают в Академии наук
Из России уезжает все больше ученых, — это признают в Академии наук. Число эмигрировавших специалистов за последние три года возросло вдвое.
20 тысяч учёных покинули страну в 2013 году, в 2016 из России уехали уже 44 тысячи высококвалифицированных специалистов. Такие данные на общем собрании РАН привёл главный учёный секретарь Академии Николай Долгушкин, которого цитирует «РБК». В США и Европе число ученых за последние годы выросло на три процента, куда более впечатляющие показатели демонстрируют Бразилия, Корея и Китай — от 7 до 10 процентов. России же на их фоне похвастаться нечем: прирост количества исследователей в стране отрицательный. Беспокоит руководство РАН и возрастная проблема: сейчас российскому учёному в среднем 50 лет. А каждый третий достиг пенсионного возраста. Руководство страны о проблеме «утечки мозгов» периодически вспоминает. В День науки в новосибирском Академгородке Владимир Путин встречался с молодыми учёными. Они спросили президента напрямую: не пора ли создать в стране достойные условия для работы исследователей.
Не «удерживать насильно», но приостановить «вымывание мозгов» из России в конце февраля призывал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он посетовал на то, что государство «вкладывает огромные деньги в подготовку талантов», а потом, не давая возможности реализовать «то, что у них есть в голове», открывает шлюзы для утечки специалистов. Тревожные для российской науки тенденции выявило и исследование Академии народного хозяйства и госслужбы. Основными причинами, которые побуждают россиян уехать из страны, эксперты называют ухудшившуюся после 2014 года экономическую ситуацию, а также сокращение возможностей для карьерного развития. Говоря о своих планах, примерно треть опрошенных специалистов заявили, что никогда не вернутся в Россию.
Премьер Дмитрий Медведев еще год назад, выступая на Сочинском форуме, заявил, что преодолеть тенденцию «утечки мозгов», по его мнению, поможет реформа системы образования в стране.
Комментарии9
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kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:30
А что им тут делать с бандитами?
cartman730 29 марта 2018 | 18:33
kryymsdyk: с бандитами, которые доят "контактный зоопарк".
vezdehod 29 марта 2018 | 18:42
Главное, что те кто создал и показал миру "Кузькину мать" остались на родине.
evgolius7 29 марта 2018 | 18:34
А чем может похвастаться Путин?
Только старыми мультиками...он от них шизеет и сам верит что мультики реальность...
Что он там про ракету с непредсказуемой траекторией балаболил?
Он сам видно нарисовал на салфетке её и сам же верит в это.....
kottigr1 29 марта 2018 | 18:45
kryymsdyk: Теперь понятно, что ничего хорошего у России впереди нет с этой бандой воров засевших во власти.. Можно смело уезжать, хотя бы ради своих детей. В РФ для них открыты двери лишь в "Зимнюю Вишню"..
nikchimzwet886 29 марта 2018 | 18:37
Я не понимаю: каждый год уезжает 10-20-40 тысяч учёных. В России их что, миллионы?
diximania1948 29 марта 2018 | 18:41
Как и обещал , Путин создаёт 25 млн. высококвалифицированных рабочих мест, только за рубежом.
kazlevich1949 29 марта 2018 | 18:47
Фильм "Начальник Чукотки" - чукчи на шкурки выменивают граммофон, а в итоге получают лишь раструб от этого граммофона, ходят с этой "железякой" и не поймут куда пропал звук, возвращаются обратно к продавцу с вопросом: "Где аднака звук" - продавец подсоединяет раструб к работающему граммофону: звучит джаз - получите уважаемый звук, и тут же отдаёт удивлённому чукче этот раструб обратно!? Следующий!
Российская наука напоминает огород: есть плодородная, благодатная почва, Дух, как выражался Альберт Эйнштейн и есть урожай на этой почве - урожай уезжает, а плодородная почва остаётся... Иногда я думаю, что, если кто в Мире действительно сделать фундаментальные открытия в области медицины, физики... зарубежным учёным надо наплевать на все бытовые прелести зарубежья и приезжать для работы в Россию!? Пустой раструб он и в США раструб...
virgenu 29 марта 2018 | 18:59
Зачем стране, где правят невежды и мракобесы вроде Милонова, Путина, Мизулиной, Володина, Жириновского и прочие Зюгановы и Рогозины учёные. От них только головная боль.