Из России уезжает все больше ученых, признают в Академии наук

Из России уезжает все больше ученых, — это признают в Академии наук. Число эмигрировавших специалистов за последние три года возросло вдвое.

20 тысяч учёных покинули страну в 2013 году, в 2016 из России уехали уже 44 тысячи высококвалифицированных специалистов. Такие данные на общем собрании РАН привёл главный учёный секретарь Академии Николай Долгушкин, которого цитирует «РБК». В США и Европе число ученых за последние годы выросло на три процента, куда более впечатляющие показатели демонстрируют Бразилия, Корея и Китай — от 7 до 10 процентов. России же на их фоне похвастаться нечем: прирост количества исследователей в стране отрицательный. Беспокоит руководство РАН и возрастная проблема: сейчас российскому учёному в среднем 50 лет. А каждый третий достиг пенсионного возраста. Руководство страны о проблеме «утечки мозгов» периодически вспоминает. В День науки в новосибирском Академгородке Владимир Путин встречался с молодыми учёными. Они спросили президента напрямую: не пора ли создать в стране достойные условия для работы исследователей.

Не «удерживать насильно», но приостановить «вымывание мозгов» из России в конце февраля призывал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он посетовал на то, что государство «вкладывает огромные деньги в подготовку талантов», а потом, не давая возможности реализовать «то, что у них есть в голове», открывает шлюзы для утечки специалистов. Тревожные для российской науки тенденции выявило и исследование Академии народного хозяйства и госслужбы. Основными причинами, которые побуждают россиян уехать из страны, эксперты называют ухудшившуюся после 2014 года экономическую ситуацию, а также сокращение возможностей для карьерного развития. Говоря о своих планах, примерно треть опрошенных специалистов заявили, что никогда не вернутся в Россию.

Премьер Дмитрий Медведев еще год назад, выступая на Сочинском форуме, заявил, что преодолеть тенденцию «утечки мозгов», по его мнению, поможет реформа системы образования в стране.