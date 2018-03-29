В Волоколамском районе вновь сегодня ночью была превышена предельно допустимая концентрация сероводорода, в некоторых местах в 12 раз. Об этом сообщили «Интерфаксу» в местном министерстве природопользования. Там подчеркивают, что сейчас ситуация нормализовалась.

Власти подчеркивают, что такая ситуация будет сохраняться до середины апреля, пока не начнется дегазация мусорного полигона Ядрово.

Жители подмосковной Коломны продолжают блокировать подъезд мусоровозов к полигону твердых бытовых отходов «Воловичи». «Нам не нужен второй Волоколамск», — сказал в эфире «Эха Москвы» активист Вячеслав Егоров.

Директор полигона «Воловичи» в Коломне Владимир Плясунов сегодня уволился по собственному желанию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ти сотрудники его администрации готовы активно взаимодействовать с жителями по проблеме утилизации мусора. Об этом глава Подмосковья говорил в эфире «Эха Москвы».

Воробьев пообещал, что из-за сложной ситуации, максимальное количество детей будут отправлены в места отдыха.

Московская областная дума пока не дала согласия на референдум о строительстве мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Как сообщил «Эху Москвы» представитель регионального парламента Николай Черкасов, инициаторы плебисцита неправильно сформулировали вопрос.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка местных активистов провести референдум по этому вопросу в Подмосковье.

Власти Москвы отклонили заявку на проведение митинга «За чистый воздух» — его планировали провести 7 апреля. Мэрия не предложила ни одного места для проведения этого мероприятия, — рассказал «Эху Москвы» координатор Левого фронта Сергей Удальцов.

По его словам, совсем необязательно проводить акцию в центре Москвы, но тема загрязнения воздуха как никогда актуальна.