Накануне годовщины теракта в петербургском метро чиновники отчитались о своей успешной работе после трагедии

Однако пришедшие на встречу с ними пострадавшие рассказали, что до сих пор не могут получить помощь.

Представители Смольного и метрополитена полчаса рапортовали о том, как успешно они справлялись с последствиями теракта в подземке 3 апреля. Однако на неудобные вопросы ответов так и не нашли. В частности, замглавы метро Игорь Выборнов так и не сказал, что реально было сделано, чтобы обезопасить пассажиров.

На вопрос, появится ли у метро мемориал в память о погибших, глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков уже традиционно сказал – нет заявки. Но, добавил он, большинство людей против его установки вблизи подземки. Каких людей не уточнил.

На встречу пришла и пострадавшая в теракте Наталья Кирилова. Женщина почти оглохла, стала заикаться, одно колено перестало разгибаться, появились панические атаки. Однако необходимой помощи от чиновников, которые рапортуют о достижениях, она так и не получила.

Сейчас дорогостоящие лекарства Наталье Кириловой предоставляет общественная организация «Прерванный полет», а не чиновники.

В результате теракта в метро Петербурга погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник. Пострадали – более ста человек.