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18:19, 29 марта 2018

Возгорание в торговом центре «Зимняя вишня» началось в пространстве между третьим и  четвертым этажами

Это показали предварительные результаты пожарно-технической экспертизы. Об этом сообщает РБК со  ссылкой на источники в МЧС. В предполагаемом месте возгорания проходил силовой кабель.

На экспертизу отправлены около ста предметов из торгового центра. Среди них  — остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя и фрагменты внутренней отделки.

Двери в кинозалах в торговом центре «Зимняя Вишня» изначально были открыты. Так утверждает житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял в результате пожара всю свою семью. Он записал видеообращение.

Напомним, в результате пожара в торговом центре, по официальным данным, погибли 64 человека. В МЧС говорят, что у них нет данных о пропавших без вести.

«10 пострадавших в результате пожара в Кемерове остались в больницах», — сообщил местный департамент здравоохранения.

«Состояние мальчика, который выпрыгнул из окна, улучшается», — рассказала представитель областной детской больницы Анна Стоянова.

Сергей Москаленко был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

С сайта администрации Кемеровской области исчезла новость о том, что Аман Тулеев и его заместители передали дневную зарплату пострадавшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Сообщение появилось около 10 утра по Москве, но после того, как на это обратили внимание ряд федеральных изданий, его удалили.
Сейчас в разделе новостей на сайте администрации стоит сообщение, что в  Кузбассе стартовали проверки по пожарной безопасности.

Семьи погибших в результате пожара могут стать жертвами мошенников, которые пытаются получить компенсации, предоставленные властями. Об этом предупредил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Он напомнил, что аналогичные случаи были в  2010 году после трагедии на шахте Распадская.

«Кремль кадровые решения не анонсирует», — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о  возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он напомнил о словах Владимира Путина, который сказал, что под камеру и для красного словца на фоне трагедии такие решения не принимаются.

Некоторые СМИ утверждают, что в Кремле приняли решение не делать из отставки Тулеева показательную акцию из-за трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», Однако он может покинуть свой пост позже.

Трагедия в Кемерове повлекла за собой общественное возмущение и падение доверия к власти, — считают некоторые западные наблюдатели.

Газета Нью-Йорк Таймс приводит в своей статье высказывание Алексея Навального, который в видеоблоге обращает внимание на то, что в России более двухсот тысяч чиновников, отвечающих за предотвращение пожаров, и при этом самый высокий в мире показатель смертности от различного рода возгораний. Нойе Зурхер Цайтунг , в свою очередь, отмечает, насколько сильно контрастируют «душераздирающие» свидетельства родственников погибших с дежурными, а порой – критичными высказываниями в их адрес со стороны политических функционеров. Последние, пишет издание, проявляли больше сочувствия национальному лидеру Путину, нежели пострадавшим. Сам президент «построивший политическую систему на раболепстве и безответственности» выглядел потрясенным трагедией, но поразительно «отрешенным от реальности», пишет газета (перевод сайта Инопресса). – А его фраза о том, что говоря о демографии и призывая рожать детей «мы в результате таких вот вещей столько детей потеряли» была, как минимум неуместной, считает журналист издания.

Трагедия привела к негласной конкуренции правительственной и общественных инициатив, считает Гардиан, говоря о спешно созванном траурном митинге в Москве после того, как активисты объявили об акции в память о погибших.

Несколько российских чиновников и прокремлевских комментаторов, замечает газета, обвинили оппозицию в попытке использовать пожар в своих (политических) целях.

Испанская Паис сравнивает пожар в кемеровском торговом центре — по степени его воздействия на российское общество — с захватами заложников террористами на Дубровке и в Беслане: «россияне вновь потрясены и испытывают чувство бессилия, но также и гнева оттого, что оборвалась жизнь такого количества детей». Пожар в Кемерове показал, что Россия нуждается в радикальных переменах в отношениях между лидерами и обществом, в подотчетности верхов, требовательности низов, а также в институциональной и личной ответственности», отмечает испанское издание.

Зарубежные СМИ также цитируют высказывание Алексея Навального о том, что людей в торговом центре «Зимняя вишня» «убила коррупция».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за ложными сообщениями о событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США. По его мнению, таким образом они хотели посеять панику и вызвать недоверие к власти.

«Это вмешательство в наши внутренние дела и попытка реализовать технологии «цветных революции». Так Володин отреагировал на информацию в соцсетях о заниженном числе жертв пожара в Кемерове. Как считает спикер Госдумы, многие сообщения о сотнях погибших в торговом центре «Зимняя вишня» вбрасывались через Украину. По мнению Володина, это, в том числе, связано с тем, что в Киеве работают представители ЦРУ и Госдепа. Либо они, либо украинские власти могли инициировать подобные вбросы, добавил глава нижней палаты парламента.

Технологию «цветных революций» Володин увидел в том, что фейковые новости о пожаре в Кемерове сначала шли через соцсети, а затем тиражировались зарубежными СМИ. Их целью же единоросс считает также воздействие на общественное мнение за рубежом и дискредитацию России в мире. В заключении спикер Госдумы призвал оградить россиян от фейков, при этом не нарушая их право на доступ к информации. Володин утверждает, что и сам стал жертвой лживых новостей: якобы от его имени была дана неправдивая информация, которую начали обсуждать украинские СМИ.

Напомним, ранее в соцсетях стали массово появляться сообщения о сотнях погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

На траурном митинге в понедельник жители города требовали обнародовать правдивые данные о жертвах трагедии. Позднее украинский пранкер Никита Кувиков, он же Евгений Вольнов, признался, что помогал распространять информацию о сотнях погибших. Российские власти объявили его в международный розыск.

В результате пожара торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Недостоверная информация, которая распространяется в России, может быть одним из способов зарубежных стран реализовать цветные революции в России. Об этом сказал Спикер Госдумы Вячеслав Володин, приведя в пример появлявшиеся данные о занижении количества погибших в пожаре в Кемерове.

Возмущение и недоверие населения связано не с информацией о количестве погибших, а из-за действий и высказываний представителей власти. Такое мнение высказал главный редактор российского Forbes Николай Усков.

Он подчеркнул, что успешность распространения ложной информации базируется на колоссальном недоверии людей к действующей власти.

Комментарии

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kottigr1 29 марта 2018 | 18:31

Сейчас подгонят любую версию, выгодную российской власти...

vezdehod 29 марта 2018 | 18:36

Проще всего свалить на силовой кабель и "Короткое замыкание" - Коррупцию не предлагать.

vsexnezabanite 29 марта 2018 | 19:01

vezdehod: вы дурак?
лично тот кто давал или брал пришел поджечь, сейчас говорят о причине возгорания а не о идиотизме властей

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