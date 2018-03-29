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Эксклюзив Эха 18:08, 29 марта 2018

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице, он остается в реанимации, она быстро восстанавливается

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в больнице, причем он остается в реанимации, а она быстро восстанавливается. Об этом сообщили британские власти.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Юлия, скорее всего, были отравлены в своем доме в Солсбери. Наибольшая концентрация нервно-паралитического вещества обнаружена на входной двери, — утверждает полиция Лондона. Дверь отправлена на экспертизу, проем забит фанерой, а  пространство перед входом застелили. Кадры аэросъемки. В частности, показывает телеканал Скай-Ньюз. Место преступления по-прежнему оцеплено.

К расследованию дела привлечены более 250 детективов. Специалисты продолжают просматривать данные камер видеонаблюдения. Уже опрошено примерно 500 свидетелей.

Следственный комитет России направил в Лондон запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль – дочери бывшего полковника ГРУ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Грузия в знак солидарности с британскими властями вышлет российского дипломата из страны. В Тбилиси решили пойти на этот шаг из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Российского посольства в Грузии нет вот уже почти десять лет, однако сохранилось представительство при посольстве Швейцарии. В Тбилиси пояснили, что осуждают использование химоружия на территории Великобритании и поэтому объявляют нежелательным присутствие одного сотрудника российской миссии. Солидарность с международным сообществом сегодня высказали и власти Словении. Правда они никого выдворять из страны не стали, а сами отозвали своего посла из Москвы – для консультаций. Что, впрочем, является далеко не самым дружественным шагом – тоже самое сделали Евросоюз, Болгария, Люксембург, Мальта и Португалия.

Таким образом, к своеобразному демаршу в отношении России примкнули уже три десятка государств. Самую масштабную высылку затеяли США – там персонами нон-грата объявлены 60 дипломатических работников. 23 сотрудника диппредставительств выдворят из Великобритании, 13 – из Украины. Из остальных европейских стран, а также Австралии и Канады выедут гораздо меньше россиян – как правило не более четырех из каждой. Именно столько, например вышлет Литва, а вот Латвия и Эстония ограничатся одним дипломатом. О выдворении трех сотрудников посольства также уведомила Молдавия, а НАТО сократила состав российской миссии при организации сразу на десять человек.

Стоит отметить, что британские власти, которые первыми приняли решение о высылке, называли его ударом по российской разведке, а самих дипломатов сотрудниками СВР. Позже глава спецслужбы Сергей Нарышкин подтвердил, что среди работников посольств действительно были офицеры безопасности, но «совсем немного». А вот Новая Зеландия на своей территории российских разведчиков не нашла. Однако, чтобы выразить солидарность с международным сообществом, решила запретить въезд тем, кого высылают другие страны. Всего в этом списке уже более полутора сотен дипломатов

Лондон обвинил Москву в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. Кремль свою причастность в отравлении бывшего разведчика отрицает.

«Страны, поддержавшие Великобританию, поступают смело», — сказал глава Форин офиса Борис Джонсон.

По его словам, Россия недооценила силу международного единения, и отрицая все, поступает глупо.

«Историческим сюрпризом» для министра иностранных дел Великобритании, который ранее анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, оказалась информации о посещение англичанами олимпиады 1936 года в нацистской Германии. Выступая на еженедельном брифинге, Захарова озвучила список имен различных представителей британской элиты, посетивших мероприятие. По её словам 9 человек были почётными гостями Олимпиады, среди них были представители Национального олимпийского комитета Великобритании, а также представители международных спортивных федераций.

При этом Захарова подчеркнула, что указанные люди приехали по собственному желанию.

Вице-премьер Дмитирй Рогозин назвал молдавское правительство полу-румынами, — таким образом он прокомментировал решение Кишинева выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу Сергея Скрипаля.
В своем Фейсбуке Рогозин написал:"Молдавское правительство умудрилось одной рукой приветствовать визит зам.главы российского МИДа Карасина, а другой подписывать решение о высылке дипломатов. ДО чего же шаловливые ручки у этих полу-румын",

США могут арестовать российские активы из-за дела Скрипаля. Об этом в интервью каналу РБК сказал американский посол в России Джон Хантсман.

Он выразил надежду, что России и США все-таки удастся восстановить плодотворные партнерские отношения.

Если будет введен запрет на продажу Россией своих суверенных долговых бумаг на лондонском фондовом рынке – это может создать серьёзный негативный эффект для отечественной экономики. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал директор стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Он добавил, что невозможность государства занимать средства на внешних рынках может привести к снижению выплат собственным гражданам, например, к отсутствию индексации пенсий и зарплат бюджетников.

Комментарии

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kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:10

Россия понемножечку начала проходить через 7 казней египетских.

kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:12

kryymsdyk: А Захерова, как всегда, в лужу пёрнула. По мнению Путина, в 36 году был "хороший Гитлер". С которым Иосиф Виссарионыч лобызался в дёсны и обменивался трогательными письмами.

danko_klisma 29 марта 2018 | 18:16

kryymsdyk: Здоровья ей!!!

kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:19

danko_klisma: Желать Захеровй здоровья поздновато, ментально она совсем инвалидка, да и на вид выглядит не ахти.

danko_klisma 29 марта 2018 | 18:24

kryymsdyk: а ты видел, или Борис патлатый сказал, или Мей напела?

kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:28

danko_klisma: Кто же Маньку Захерову не видел, мидачку-алкоголичку?

kobylamay_sosetutrampa 29 марта 2018 | 18:55

"...а она быстро восстанавливается. "--------------- Вот что клизма животворящая делает. Кровавый режим опять пожадничал и применил какой-то разбавленный "Новичок".

rash 29 марта 2018 | 19:08

kobylamay_sosetutrampa: Режиму "не повезло" с исполнителями - не сумели довести до организма нужное количество, как и со всем прочим "не везёт"

nelibermot17 29 марта 2018 | 18:19

Получается, что сотни головастых учёных, годами, в строжайшей тайне разрабатывали в своих лабораториях какую-то херню, которую по эффективности на раз уделывает обычный ледоруб.(с)

mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:23

nelibermot17: Хим оружие никогда и не считалось особо эффективным, лучшим чем другие виды оружия. Что-то типа хим оружия у людей всегда было. чумные трупы, например, которые забрасывали через стены. Но это никогда не было основным оружием. У хим оружия есть куча проблем и срабатывает оно не всегда так как ожидается.

kit07_12 29 марта 2018 | 18:27

mikegolubchik: В данном случае ларчик просто открывается, ИМХО.
Никакого хим. оружия не было, по крайней мере, разрекламированного новичка мейд ин юисиса/раша.
От этого новичка, впав в кому, они бы уже не вернулись.

Неудивительно, что бриты отказались нашим образцы давать для сравнения.

kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:32

kit07_12: А подозреваемым во время следствия много чего дают?
А почему сразу не померли - ну так Жванецкий давно написал: Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару —, и не берет. Должна брать… Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам — силой помыть.

Может, излишне трясет в наших пульманах, может, с перепою сыплют мимо пробирки. Я же говорю — делаем только для себя. Тут особенно тщательно надо, ребята.

Не надо чай на кирзе настаивать — потравим друг друга окончательно

minerr 29 марта 2018 | 18:48

kryymsdyk: А подозреваемым во время следствия много чего дают?
----
Россия понемножечку начала проходить через 7 казней египетских.
--------

Подозреваемых начали уже казнить? Сталин с Ежовым тебя бы одобрили.

zamorysh 29 марта 2018 | 18:34

kit07_12: От этого новичка, впав в кому, они бы уже не вернулись.

Т.е. вы подтверждаете существование "Новичка" и его поражающие свойства?

mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:35

kit07_12: От этого новичка, впав в кому, они бы уже не вернулись.
------
А раньше вас не удивляло что выздоровел офицер и другие? Вернулись бы или нет зависит только от концентрации и времени когда был применен антидот. КОгда применяют хим оружие умирают не все. Так же как и при применении ядерного оружия. Зависит от многих параметров, насколько вы были далеки от эпицентра силы воздействия и многих других факторов.

nelibermot17 29 марта 2018 | 18:39

kit07_12: сегодня Гардиан вышла с заголовком: после "Новичка" идея Брэкзита кажется абсурдом

mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:39

kit07_12: Неудивительно, что бриты отказались нашим образцы давать для сравнения.
--------
Подозреваемым дают ознакомится с делом, только после того как уже посадят или удостоверятся другим способом, что они не могут воздействовать на других свидетелей и ход следствия. А подозреваемым в бегах и все отрицающим никаких образцов и улик никто не дает.

ac_dc 29 марта 2018 | 18:52

kit07_12: От этого новичка, впав в кому, они бы уже не вернулись.
---------------------------------------------
Откудова познания?, г-н мелкий бизнесмент?
Приторговывал мелким оптом?

novyrusich 29 марта 2018 | 18:29

mikegolubchik: Следственный комитет России направил в Лондон запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль .
Оченно хочется узнать как далеко продвинулись в расследовании англичане и что вообще узнали. А кремлинам не говорят. Обидно и страшно. И неизвестно что отрицать придется.

toyama_tokanawa99 29 марта 2018 | 18:36

mikegolubchik: Если говорить о чумных трупах,то это бактериологическое...

mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:41

toyama_tokanawa99: Поэтому я и сказал "что-то типа". Эффект тоже довольно невнятный и можно и самому пострадать.

kiever 29 марта 2018 | 19:08

mikegolubchik: правильно. Мало что наследили на пол Европы, да так что Лондон увидел следы аж из кабинета путина, и на шести слайдах доказал прямую причастность москвы, так ещё и просроченный газ прислали травить. Какая прелесть

ivfn 29 марта 2018 | 18:52

nelibermot17:
А если учесть ,что Скрипаль очень любит денежку,ну очень ,то возникает вопрос ,а травили ли их вообще?
Репутация у него стремная.

tttyyy 29 марта 2018 | 18:19

kryymsdyk: а уж как в это время лобызались с Гитлером англичане, поляки и далее по списку, мы при этом даже рядом не стояли.

kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:24

tttyyy: а разве они могли оказаться мудрее нашего Иосика? Это по определению невозможно, если мудрейший советский вождь купился...

able_seamans 29 марта 2018 | 18:27

tttyyy: Да ты шоо, рядом вы точно не стояли, вы вместе с Гитлером Польшу дерибанили.

minerr 29 марта 2018 | 18:52

able_seamans: Не теребанили Польшу, а освобождали Западную Украину. "Миротворец" по тебе плачет.

metslag 29 марта 2018 | 18:35

tttyyy: Англичане вообще-то с нацистами воевали в тот период, когда Иосик с Гитлером дружили и лобызались в десны.

Господину ИОСИФУ СТАЛИНУ
Москва

Ко дню Вашего шестидесятилетия прошу Вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания, желаю доброго здоровья Вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза.
АДОЛЬФ ГИТЛЕР.

БЕРЛИН
ГЛАВЕ ГЕРМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА
господину АДОЛЬФУ ГИТЛЕРУ.

Прошу Вас принять мою признательность за поздравления и благодарность за Ваши добрые пожелания в отношении народов Советского Союза.
И. СТАЛИН.


Господину ИОСИФУ СТАЛИНУ
Москва

Памятуя об исторических часах в Кремле, положивших начало решающему повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым создавших основу для длительной дружбы между ними, прошу Вас принять ко дню Вашего шестидесятилетия мои самые тёплые поздравления.
ИОАХИМ ФОН-РИББЕНТРОП
Министр иностранных дел.


БЕРЛИН
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
господину ИОАХИМ ФОН РИББЕНТРОП.

Благодарю Вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной.
И. СТАЛИН
Источник: ПРАВДА, 23 декабря 1939 г. и 25 декабря 1939 г.
------------------
историю учи, голубок, а то прямо мордочкой в дерьмо врюхался.

komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 18:43

metslag: \\Англичане вообще-то с нацистами\\
Посольство России опубликовало в своем официальном микроблоге социальной сети Twitter видео матча 1938 года между сборными Англии и Германии.

На видео запечатлено, как перед стартовым свистком футболисты команды Англии поприветствовали болельщиков, вскидывая правые руки в нацистском жесте.

metslag 29 марта 2018 | 18:53

komiccap_nkvd: Дружок, кто и как руки вскидывал в 1938 г не имкеет значения.
Среди англичан были сочувствующие нацистам и даже нацисты были (партия Мосли - British Union of Fascists), но в с 1 сентября 1939 г Великобритания с Германией воевала.
А СССР был союзником Германии до 22 июня 1941 г (см. телеграммы).
Еще в августе 1941 в СССР сажали людей за антигерманскую пропаганду, завершали дела начатые до войны, машина ведь запущена.

zztop1960 29 марта 2018 | 18:44

kryymsdyk: Сталин не только лобызался с Гитлером , но и вместе с немцами , в 1939 году штурмовали Брестскую крепость , которую обороняли поляки

kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:45

zztop1960: Да, в то время, как англичане бились с фашистами.

vitek61 29 марта 2018 | 18:55

kryymsdyk: И где "англичане бились с фашистами" в сентябре 1939 года?

kiever 29 марта 2018 | 19:05

kryymsdyk: хороший Гитлер этот тот с которым Польша чехословакию делила? Или тот с которым молотов оттяпал кусок Польши, благодаря которому появилась так называемая "западная украина"

mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 18:13

Все тайное - становится явным. ))

Полная инсценировка и фальсификация англосаксами "очередной" российской агрессии - отравления, как получается, и вовсе не было, т.к. после таких не выживают.
ФАКТ.

kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:15

mbh_vor_n1: Органы разберутся, не пысай.

kit07_12 29 марта 2018 | 18:29

kryymsdyk: Как же ты любишь чужие ОРГАНЫ, придурок)))

metslag 29 марта 2018 | 18:37

kit07_12: Это начальник твою попку любит, а ты это на всех распространяешь. Гордишься ею, да?

mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:26

mbh_vor_n1: ФАКТ.
----------
Совсем не факт. Иначе зачем нам на венке объясняли про антидоты к химическому оружию и как их применять. И Показывали аптечку с ампулами, андидотами.

metslag 29 марта 2018 | 18:40

mikegolubchik: Специфического антидота к Новичку нет.
Неспецифический - атропин и вещества его группы.

Но просто дочка, видимо, мало получила.

confiture 29 марта 2018 | 18:27

mbh_vor_n1: Все тайное - становится явным. ))

Полная инсценировка и фальсификация англосаксами "очередной" российской агрессии - отравления, как получается, и вовсе не было, т.к. после таких не выживают.
ФАКТ.

А что ж тогда англичане до конца свою "инсценировку" не довели? могли бы не лечить - чего уж проще

sergej17 29 марта 2018 | 18:41

mbh_vor_n1: Врачи Англии- не знахари воронежОв.

zemljanka 29 марта 2018 | 18:15

Саранча пожирает Россию.

zemljanka 29 марта 2018 | 18:11

Восстановления. И Юлии и отцу.

kottigr1 29 марта 2018 | 18:11

Англичанам - "Новичок".. Россиянам - "Старичок"... У ФСБ всё есть для уничтожения..

jetsam 29 марта 2018 | 18:14

@Вице-премьер Дмитирй Рогозин назвал молдавское правительство полу-румынами,@
курица не птица, рогозин - недочеловек. его вообще упоминать токсично.
---
в новость все намешали и Юлию (здоровья ей и сил) и немцев и дипломатов.....

soldat777 29 марта 2018 | 18:17

Ну дай ей Бог, выздороветь. Для англичан, это не самый лучший вариант. А "новыичок" -то, левый!

ac_dc 29 марта 2018 | 18:55

soldat777: Для англичан, это не самый лучший вариант.
----------------------------------------------------------
Да. Отключить от системы у них солдатской смекалки не хватило

vitek61 29 марта 2018 | 18:18

Eсли бы хотели отравить одного Скрипаля, так чтобы выглядело как смерть от естественным причинам, сделали бы задолго до приезда дочери. Задача была с шумом отравить обоих, ибо отновременная смерть двух человек уже вызывает подозрение..

rolar 29 марта 2018 | 18:21

Сейчас пойдут громогласные заявления от Скрипалей. Неплохая оперетка получается. Чувствуется рука МИ-: которая приперла предателя (он им больше и ненужен) и устроила этот спектакль. И на допросы представителей России не пустят , вопросы могут поставить раком не только Мэй.

a_111111 29 марта 2018 | 18:31

Бомба от Машки оказалась пшиком...
Я так понимаю Юлия Скрипаль требует встречи с российским консулом а злые англичане не дают:) Вот изверги:)
Я очень люблю в Таллинне историческую кондитерскую напротив российского посольства и когда видишь входящих туда расфуфыренных дам... В общем наш МИД, наш позор...

jetsam 29 марта 2018 | 18:33

можно верить англичанам, можно не верить... НО. кто помнит - когда в ссср сбили южно-корейский боинг, то тоже отмазывались (сначала)
====
ТАСС выпустил знаменитое заявление: "Самолет-нарушитель на сигналы не реагировал и продолжал полет в сторону Японского моря".
=====
так что основания для ТРАДИЦИОННОГО недоверия есть и они серьезные.

tks 29 марта 2018 | 18:34

Машутка-Наша-Помой-Голову совсем "ку-ку" головкой своей немытой?
Сравнила ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936?? Или О-1936 сравнила с О-2014 в Сочи, с которой весь угар и начался?

vanya2001 29 марта 2018 | 18:37

Жаль, что кемеровский пожар свалить ни на кого не получается (разве что себе в морду плюнуть) - то-то бы Машенька с медведиками отплясывала бы перед микрофонами: ...бендерлоги украинские,в сговоре с британскими дипжахедами склонили всех европеодиов отравить серно-угарными газами подмосковных свалок шахтерскую преданность Родине.

jetsam 29 марта 2018 | 18:42

vanya2001: вы отстали. уже на 50% в пожаре виноваты зап.спецслужбы и цветные провокаторы. через пару месяцев точно из цру прибежит сноуден2 и расскажет как все это зажигали лазером со спутника (типа НАШ рисованный лазер и есть ответ на ИХ лазер)...

rips3 29 марта 2018 | 18:40

Ну или если перевести- никого не травили вообще, ему делают пластическую операцию, а дочура после фальшивых похорон выйдет к камерам, и на весь мир расскажет, как Путин лично подсаживался к ней в самолёте, и что то там пихал в сумку.

mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:44

rips3: Короче опять встряли со словами "вы там разберитесь у себя сначала сами"

zztop1960 29 марта 2018 | 18:47

Рогозин назвал молдован полу румынами. ???? А что , молдоване не румыны ?

magna_tab 29 марта 2018 | 18:53

Но, к сожалению, страны западной демократии не проигнорировали Сочи-2014, хотя стоило бы, т.к. путлеровская рф по сути равноценна гитлеровской Германии!

ivfn 29 марта 2018 | 18:54

А если учесть ,что Скрипаль очень любит денежку,ну очень ,то возникает вопрос ,а травили ли их вообще?
Репутация у него стремная.

mavreh 29 марта 2018 | 19:05

Ну да, теперь - арест активов, запреты и тд.
А когда экономика рухнет окончательно - тогда посмотрим, кто главный и где какие полюса в мире.
Мечтатель кремлёвский, млеать.. Возомнил себя провзгласителем "многополярности" на планете!.
Сам-то ладно, но народ-то за что??!!
Страну теперь реально раздавят, в грунт втопчут экономически!
Столько ненависти к себе вызвать - этож какой надо талантище!
Мозгов жаль только не досталось походу...

shlevet 29 марта 2018 | 19:10

//...0на быстро восстанавливается после "Новичка"...//
Кто верит в: Бэтмена, Супермена и рядового Райана?

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+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

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Kполитика, путин, общество, выборы, события
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Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

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Kправозащитники, права, украина, мнения
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Максим Шевченко журналист

+ Разоблачение доклада по делу Скрипаля Разоблачение доклада по делу Скрипаля Нахрена такую ядовитую вещь тащить в Англию?..

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Kвеликобритания, рф, скандалы, события
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Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

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Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
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Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

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Kполитика, общество, великобритания, мнения
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Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Русские дороги Скажу громко: построить дорогу в деревню Козловку, открыть переезд на станции Кудрявцево – с этого и начинается победа народа, который во всём разуверился и одновременно живёт верой в лучшее…

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Kполитика, общество, власть, мнения

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Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это неправда, что у Путина на этих выборов не было соперников. У него был соперник. Его звали Навальный. И вся стратегия выборов была построена именно на то, чтобы победить этого соперника…

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На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
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Kкемерово, общество, коррупция, мнения
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+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

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Kкемерово, пожары, видео, события
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Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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