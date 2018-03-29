Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице, он остается в реанимации, она быстро восстанавливается
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в больнице, причем он остается в реанимации, а она быстро восстанавливается. Об этом сообщили британские власти.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Юлия, скорее всего, были отравлены в своем доме в Солсбери. Наибольшая концентрация нервно-паралитического вещества обнаружена на входной двери, — утверждает полиция Лондона. Дверь отправлена на экспертизу, проем забит фанерой, а пространство перед входом застелили. Кадры аэросъемки. В частности, показывает телеканал Скай-Ньюз. Место преступления по-прежнему оцеплено.
К расследованию дела привлечены более 250 детективов. Специалисты продолжают просматривать данные камер видеонаблюдения. Уже опрошено примерно 500 свидетелей.
Следственный комитет России направил в Лондон запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль – дочери бывшего полковника ГРУ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Грузия в знак солидарности с британскими властями вышлет российского дипломата из страны. В Тбилиси решили пойти на этот шаг из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Российского посольства в Грузии нет вот уже почти десять лет, однако сохранилось представительство при посольстве Швейцарии. В Тбилиси пояснили, что осуждают использование химоружия на территории Великобритании и поэтому объявляют нежелательным присутствие одного сотрудника российской миссии. Солидарность с международным сообществом сегодня высказали и власти Словении. Правда они никого выдворять из страны не стали, а сами отозвали своего посла из Москвы – для консультаций. Что, впрочем, является далеко не самым дружественным шагом – тоже самое сделали Евросоюз, Болгария, Люксембург, Мальта и Португалия.
Таким образом, к своеобразному демаршу в отношении России примкнули уже три десятка государств. Самую масштабную высылку затеяли США – там персонами нон-грата объявлены 60 дипломатических работников. 23 сотрудника диппредставительств выдворят из Великобритании, 13 – из Украины. Из остальных европейских стран, а также Австралии и Канады выедут гораздо меньше россиян – как правило не более четырех из каждой. Именно столько, например вышлет Литва, а вот Латвия и Эстония ограничатся одним дипломатом. О выдворении трех сотрудников посольства также уведомила Молдавия, а НАТО сократила состав российской миссии при организации сразу на десять человек.
Стоит отметить, что британские власти, которые первыми приняли решение о высылке, называли его ударом по российской разведке, а самих дипломатов сотрудниками СВР. Позже глава спецслужбы Сергей Нарышкин подтвердил, что среди работников посольств действительно были офицеры безопасности, но «совсем немного». А вот Новая Зеландия на своей территории российских разведчиков не нашла. Однако, чтобы выразить солидарность с международным сообществом, решила запретить въезд тем, кого высылают другие страны. Всего в этом списке уже более полутора сотен дипломатов
Лондон обвинил Москву в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. Кремль свою причастность в отравлении бывшего разведчика отрицает.
«Страны, поддержавшие Великобританию, поступают смело», — сказал глава Форин офиса Борис Джонсон.
По его словам, Россия недооценила силу международного единения, и отрицая все, поступает глупо.
«Историческим сюрпризом» для министра иностранных дел Великобритании, который ранее анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, оказалась информации о посещение англичанами олимпиады 1936 года в нацистской Германии. Выступая на еженедельном брифинге, Захарова озвучила список имен различных представителей британской элиты, посетивших мероприятие. По её словам 9 человек были почётными гостями Олимпиады, среди них были представители Национального олимпийского комитета Великобритании, а также представители международных спортивных федераций.
При этом Захарова подчеркнула, что указанные люди приехали по собственному желанию.
Вице-премьер Дмитирй Рогозин назвал молдавское правительство полу-румынами, — таким образом он прокомментировал решение Кишинева выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу Сергея Скрипаля.
В своем Фейсбуке Рогозин написал:"Молдавское правительство умудрилось одной рукой приветствовать визит зам.главы российского МИДа Карасина, а другой подписывать решение о высылке дипломатов. ДО чего же шаловливые ручки у этих полу-румын",
США могут арестовать российские активы из-за дела Скрипаля. Об этом в интервью каналу РБК сказал американский посол в России Джон Хантсман.
Он выразил надежду, что России и США все-таки удастся восстановить плодотворные партнерские отношения.
Если будет введен запрет на продажу Россией своих суверенных долговых бумаг на лондонском фондовом рынке – это может создать серьёзный негативный эффект для отечественной экономики. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал директор стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Он добавил, что невозможность государства занимать средства на внешних рынках может привести к снижению выплат собственным гражданам, например, к отсутствию индексации пенсий и зарплат бюджетников.
Комментарии62
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kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:10
Россия понемножечку начала проходить через 7 казней египетских.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:12
kryymsdyk: А Захерова, как всегда, в лужу пёрнула. По мнению Путина, в 36 году был "хороший Гитлер". С которым Иосиф Виссарионыч лобызался в дёсны и обменивался трогательными письмами.
danko_klisma 29 марта 2018 | 18:16
kryymsdyk: Здоровья ей!!!
kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:19
danko_klisma: Желать Захеровй здоровья поздновато, ментально она совсем инвалидка, да и на вид выглядит не ахти.
danko_klisma 29 марта 2018 | 18:24
kryymsdyk: а ты видел, или Борис патлатый сказал, или Мей напела?
kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:28
danko_klisma: Кто же Маньку Захерову не видел, мидачку-алкоголичку?
kobylamay_sosetutrampa 29 марта 2018 | 18:55
"...а она быстро восстанавливается. "--------------- Вот что клизма животворящая делает. Кровавый режим опять пожадничал и применил какой-то разбавленный "Новичок".
rash 29 марта 2018 | 19:08
kobylamay_sosetutrampa: Режиму "не повезло" с исполнителями - не сумели довести до организма нужное количество, как и со всем прочим "не везёт"
nelibermot17 29 марта 2018 | 18:19
Получается, что сотни головастых учёных, годами, в строжайшей тайне разрабатывали в своих лабораториях какую-то херню, которую по эффективности на раз уделывает обычный ледоруб.(с)
mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:23
nelibermot17: Хим оружие никогда и не считалось особо эффективным, лучшим чем другие виды оружия. Что-то типа хим оружия у людей всегда было. чумные трупы, например, которые забрасывали через стены. Но это никогда не было основным оружием. У хим оружия есть куча проблем и срабатывает оно не всегда так как ожидается.
kit07_12 29 марта 2018 | 18:27
mikegolubchik: В данном случае ларчик просто открывается, ИМХО.
Никакого хим. оружия не было, по крайней мере, разрекламированного новичка мейд ин юисиса/раша.
От этого новичка, впав в кому, они бы уже не вернулись.
Неудивительно, что бриты отказались нашим образцы давать для сравнения.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:32
kit07_12: А подозреваемым во время следствия много чего дают?
А почему сразу не померли - ну так Жванецкий давно написал: Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару —, и не берет. Должна брать… Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам — силой помыть.
Может, излишне трясет в наших пульманах, может, с перепою сыплют мимо пробирки. Я же говорю — делаем только для себя. Тут особенно тщательно надо, ребята.
Не надо чай на кирзе настаивать — потравим друг друга окончательно
minerr 29 марта 2018 | 18:48
kryymsdyk: А подозреваемым во время следствия много чего дают?
----
Россия понемножечку начала проходить через 7 казней египетских.
--------
Подозреваемых начали уже казнить? Сталин с Ежовым тебя бы одобрили.
zamorysh 29 марта 2018 | 18:34
kit07_12: От этого новичка, впав в кому, они бы уже не вернулись.
Т.е. вы подтверждаете существование "Новичка" и его поражающие свойства?
mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:35
kit07_12: От этого новичка, впав в кому, они бы уже не вернулись.
------
А раньше вас не удивляло что выздоровел офицер и другие? Вернулись бы или нет зависит только от концентрации и времени когда был применен антидот. КОгда применяют хим оружие умирают не все. Так же как и при применении ядерного оружия. Зависит от многих параметров, насколько вы были далеки от эпицентра силы воздействия и многих других факторов.
nelibermot17 29 марта 2018 | 18:39
kit07_12: сегодня Гардиан вышла с заголовком: после "Новичка" идея Брэкзита кажется абсурдом
mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:39
kit07_12: Неудивительно, что бриты отказались нашим образцы давать для сравнения.
--------
Подозреваемым дают ознакомится с делом, только после того как уже посадят или удостоверятся другим способом, что они не могут воздействовать на других свидетелей и ход следствия. А подозреваемым в бегах и все отрицающим никаких образцов и улик никто не дает.
ac_dc 29 марта 2018 | 18:52
kit07_12: От этого новичка, впав в кому, они бы уже не вернулись.
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Откудова познания?, г-н мелкий бизнесмент?
Приторговывал мелким оптом?
novyrusich 29 марта 2018 | 18:29
mikegolubchik: Следственный комитет России направил в Лондон запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль .
Оченно хочется узнать как далеко продвинулись в расследовании англичане и что вообще узнали. А кремлинам не говорят. Обидно и страшно. И неизвестно что отрицать придется.
toyama_tokanawa99 29 марта 2018 | 18:36
mikegolubchik: Если говорить о чумных трупах,то это бактериологическое...
mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:41
toyama_tokanawa99: Поэтому я и сказал "что-то типа". Эффект тоже довольно невнятный и можно и самому пострадать.
kiever 29 марта 2018 | 19:08
mikegolubchik: правильно. Мало что наследили на пол Европы, да так что Лондон увидел следы аж из кабинета путина, и на шести слайдах доказал прямую причастность москвы, так ещё и просроченный газ прислали травить. Какая прелесть
ivfn 29 марта 2018 | 18:52
nelibermot17:
А если учесть ,что Скрипаль очень любит денежку,ну очень ,то возникает вопрос ,а травили ли их вообще?
Репутация у него стремная.
tttyyy 29 марта 2018 | 18:19
kryymsdyk: а уж как в это время лобызались с Гитлером англичане, поляки и далее по списку, мы при этом даже рядом не стояли.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:24
tttyyy: а разве они могли оказаться мудрее нашего Иосика? Это по определению невозможно, если мудрейший советский вождь купился...
able_seamans 29 марта 2018 | 18:27
tttyyy: Да ты шоо, рядом вы точно не стояли, вы вместе с Гитлером Польшу дерибанили.
minerr 29 марта 2018 | 18:52
able_seamans: Не теребанили Польшу, а освобождали Западную Украину. "Миротворец" по тебе плачет.
metslag 29 марта 2018 | 18:35
tttyyy: Англичане вообще-то с нацистами воевали в тот период, когда Иосик с Гитлером дружили и лобызались в десны.
Господину ИОСИФУ СТАЛИНУ
Москва
Ко дню Вашего шестидесятилетия прошу Вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания, желаю доброго здоровья Вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза.
АДОЛЬФ ГИТЛЕР.
БЕРЛИН
ГЛАВЕ ГЕРМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА
господину АДОЛЬФУ ГИТЛЕРУ.
Прошу Вас принять мою признательность за поздравления и благодарность за Ваши добрые пожелания в отношении народов Советского Союза.
И. СТАЛИН.
Господину ИОСИФУ СТАЛИНУ
Москва
Памятуя об исторических часах в Кремле, положивших начало решающему повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым создавших основу для длительной дружбы между ними, прошу Вас принять ко дню Вашего шестидесятилетия мои самые тёплые поздравления.
ИОАХИМ ФОН-РИББЕНТРОП
Министр иностранных дел.
БЕРЛИН
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
господину ИОАХИМ ФОН РИББЕНТРОП.
Благодарю Вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной.
И. СТАЛИН
Источник: ПРАВДА, 23 декабря 1939 г. и 25 декабря 1939 г.
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историю учи, голубок, а то прямо мордочкой в дерьмо врюхался.
komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 18:43
metslag: \\Англичане вообще-то с нацистами\\
Посольство России опубликовало в своем официальном микроблоге социальной сети Twitter видео матча 1938 года между сборными Англии и Германии.
На видео запечатлено, как перед стартовым свистком футболисты команды Англии поприветствовали болельщиков, вскидывая правые руки в нацистском жесте.
metslag 29 марта 2018 | 18:53
komiccap_nkvd: Дружок, кто и как руки вскидывал в 1938 г не имкеет значения.
Среди англичан были сочувствующие нацистам и даже нацисты были (партия Мосли - British Union of Fascists), но в с 1 сентября 1939 г Великобритания с Германией воевала.
А СССР был союзником Германии до 22 июня 1941 г (см. телеграммы).
Еще в августе 1941 в СССР сажали людей за антигерманскую пропаганду, завершали дела начатые до войны, машина ведь запущена.
zztop1960 29 марта 2018 | 18:44
kryymsdyk: Сталин не только лобызался с Гитлером , но и вместе с немцами , в 1939 году штурмовали Брестскую крепость , которую обороняли поляки
kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:45
zztop1960: Да, в то время, как англичане бились с фашистами.
vitek61 29 марта 2018 | 18:55
kryymsdyk: И где "англичане бились с фашистами" в сентябре 1939 года?
kiever 29 марта 2018 | 19:05
kryymsdyk: хороший Гитлер этот тот с которым Польша чехословакию делила? Или тот с которым молотов оттяпал кусок Польши, благодаря которому появилась так называемая "западная украина"
mbh_vor_n1 29 марта 2018 | 18:13
Все тайное - становится явным. ))
Полная инсценировка и фальсификация англосаксами "очередной" российской агрессии - отравления, как получается, и вовсе не было, т.к. после таких не выживают.
ФАКТ.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 18:15
mbh_vor_n1: Органы разберутся, не пысай.
kit07_12 29 марта 2018 | 18:29
kryymsdyk: Как же ты любишь чужие ОРГАНЫ, придурок)))
metslag 29 марта 2018 | 18:37
kit07_12: Это начальник твою попку любит, а ты это на всех распространяешь. Гордишься ею, да?
mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:26
mbh_vor_n1: ФАКТ.
----------
Совсем не факт. Иначе зачем нам на венке объясняли про антидоты к химическому оружию и как их применять. И Показывали аптечку с ампулами, андидотами.
metslag 29 марта 2018 | 18:40
mikegolubchik: Специфического антидота к Новичку нет.
Неспецифический - атропин и вещества его группы.
Но просто дочка, видимо, мало получила.
confiture 29 марта 2018 | 18:27
mbh_vor_n1: Все тайное - становится явным. ))
Полная инсценировка и фальсификация англосаксами "очередной" российской агрессии - отравления, как получается, и вовсе не было, т.к. после таких не выживают.
ФАКТ.
А что ж тогда англичане до конца свою "инсценировку" не довели? могли бы не лечить - чего уж проще
sergej17 29 марта 2018 | 18:41
mbh_vor_n1: Врачи Англии- не знахари воронежОв.
zemljanka 29 марта 2018 | 18:15
Саранча пожирает Россию.
zemljanka 29 марта 2018 | 18:11
Восстановления. И Юлии и отцу.
kottigr1 29 марта 2018 | 18:11
Англичанам - "Новичок".. Россиянам - "Старичок"... У ФСБ всё есть для уничтожения..
jetsam 29 марта 2018 | 18:14
@Вице-премьер Дмитирй Рогозин назвал молдавское правительство полу-румынами,@
курица не птица, рогозин - недочеловек. его вообще упоминать токсично.
---
в новость все намешали и Юлию (здоровья ей и сил) и немцев и дипломатов.....
soldat777 29 марта 2018 | 18:17
Ну дай ей Бог, выздороветь. Для англичан, это не самый лучший вариант. А "новыичок" -то, левый!
ac_dc 29 марта 2018 | 18:55
soldat777: Для англичан, это не самый лучший вариант.
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Да. Отключить от системы у них солдатской смекалки не хватило
vitek61 29 марта 2018 | 18:18
Eсли бы хотели отравить одного Скрипаля, так чтобы выглядело как смерть от естественным причинам, сделали бы задолго до приезда дочери. Задача была с шумом отравить обоих, ибо отновременная смерть двух человек уже вызывает подозрение..
rolar 29 марта 2018 | 18:21
Сейчас пойдут громогласные заявления от Скрипалей. Неплохая оперетка получается. Чувствуется рука МИ-: которая приперла предателя (он им больше и ненужен) и устроила этот спектакль. И на допросы представителей России не пустят , вопросы могут поставить раком не только Мэй.
a_111111 29 марта 2018 | 18:31
Бомба от Машки оказалась пшиком...
Я так понимаю Юлия Скрипаль требует встречи с российским консулом а злые англичане не дают:) Вот изверги:)
Я очень люблю в Таллинне историческую кондитерскую напротив российского посольства и когда видишь входящих туда расфуфыренных дам... В общем наш МИД, наш позор...
jetsam 29 марта 2018 | 18:33
можно верить англичанам, можно не верить... НО. кто помнит - когда в ссср сбили южно-корейский боинг, то тоже отмазывались (сначала)
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ТАСС выпустил знаменитое заявление: "Самолет-нарушитель на сигналы не реагировал и продолжал полет в сторону Японского моря".
=====
так что основания для ТРАДИЦИОННОГО недоверия есть и они серьезные.
tks 29 марта 2018 | 18:34
Машутка-Наша-Помой-Голову совсем "ку-ку" головкой своей немытой?
Сравнила ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936?? Или О-1936 сравнила с О-2014 в Сочи, с которой весь угар и начался?
vanya2001 29 марта 2018 | 18:37
Жаль, что кемеровский пожар свалить ни на кого не получается (разве что себе в морду плюнуть) - то-то бы Машенька с медведиками отплясывала бы перед микрофонами: ...бендерлоги украинские,в сговоре с британскими дипжахедами склонили всех европеодиов отравить серно-угарными газами подмосковных свалок шахтерскую преданность Родине.
jetsam 29 марта 2018 | 18:42
vanya2001: вы отстали. уже на 50% в пожаре виноваты зап.спецслужбы и цветные провокаторы. через пару месяцев точно из цру прибежит сноуден2 и расскажет как все это зажигали лазером со спутника (типа НАШ рисованный лазер и есть ответ на ИХ лазер)...
rips3 29 марта 2018 | 18:40
Ну или если перевести- никого не травили вообще, ему делают пластическую операцию, а дочура после фальшивых похорон выйдет к камерам, и на весь мир расскажет, как Путин лично подсаживался к ней в самолёте, и что то там пихал в сумку.
mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:44
rips3: Короче опять встряли со словами "вы там разберитесь у себя сначала сами"
zztop1960 29 марта 2018 | 18:47
Рогозин назвал молдован полу румынами. ???? А что , молдоване не румыны ?
magna_tab 29 марта 2018 | 18:53
Но, к сожалению, страны западной демократии не проигнорировали Сочи-2014, хотя стоило бы, т.к. путлеровская рф по сути равноценна гитлеровской Германии!
ivfn 29 марта 2018 | 18:54
А если учесть ,что Скрипаль очень любит денежку,ну очень ,то возникает вопрос ,а травили ли их вообще?
Репутация у него стремная.
mavreh 29 марта 2018 | 19:05
Ну да, теперь - арест активов, запреты и тд.
А когда экономика рухнет окончательно - тогда посмотрим, кто главный и где какие полюса в мире.
Мечтатель кремлёвский, млеать.. Возомнил себя провзгласителем "многополярности" на планете!.
Сам-то ладно, но народ-то за что??!!
Страну теперь реально раздавят, в грунт втопчут экономически!
Столько ненависти к себе вызвать - этож какой надо талантище!
Мозгов жаль только не досталось походу...
shlevet 29 марта 2018 | 19:10
//...0на быстро восстанавливается после "Новичка"...//
Кто верит в: Бэтмена, Супермена и рядового Райана?