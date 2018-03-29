Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице, он остается в реанимации, она быстро восстанавливается

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в больнице, причем он остается в реанимации, а она быстро восстанавливается. Об этом сообщили британские власти.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Юлия, скорее всего, были отравлены в своем доме в Солсбери. Наибольшая концентрация нервно-паралитического вещества обнаружена на входной двери, — утверждает полиция Лондона. Дверь отправлена на экспертизу, проем забит фанерой, а пространство перед входом застелили. Кадры аэросъемки. В частности, показывает телеканал Скай-Ньюз. Место преступления по-прежнему оцеплено.



К расследованию дела привлечены более 250 детективов. Специалисты продолжают просматривать данные камер видеонаблюдения. Уже опрошено примерно 500 свидетелей.

Следственный комитет России направил в Лондон запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль – дочери бывшего полковника ГРУ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Грузия в знак солидарности с британскими властями вышлет российского дипломата из страны. В Тбилиси решили пойти на этот шаг из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Российского посольства в Грузии нет вот уже почти десять лет, однако сохранилось представительство при посольстве Швейцарии. В Тбилиси пояснили, что осуждают использование химоружия на территории Великобритании и поэтому объявляют нежелательным присутствие одного сотрудника российской миссии. Солидарность с международным сообществом сегодня высказали и власти Словении. Правда они никого выдворять из страны не стали, а сами отозвали своего посла из Москвы – для консультаций. Что, впрочем, является далеко не самым дружественным шагом – тоже самое сделали Евросоюз, Болгария, Люксембург, Мальта и Португалия.

Таким образом, к своеобразному демаршу в отношении России примкнули уже три десятка государств. Самую масштабную высылку затеяли США – там персонами нон-грата объявлены 60 дипломатических работников. 23 сотрудника диппредставительств выдворят из Великобритании, 13 – из Украины. Из остальных европейских стран, а также Австралии и Канады выедут гораздо меньше россиян – как правило не более четырех из каждой. Именно столько, например вышлет Литва, а вот Латвия и Эстония ограничатся одним дипломатом. О выдворении трех сотрудников посольства также уведомила Молдавия, а НАТО сократила состав российской миссии при организации сразу на десять человек.

Стоит отметить, что британские власти, которые первыми приняли решение о высылке, называли его ударом по российской разведке, а самих дипломатов сотрудниками СВР. Позже глава спецслужбы Сергей Нарышкин подтвердил, что среди работников посольств действительно были офицеры безопасности, но «совсем немного». А вот Новая Зеландия на своей территории российских разведчиков не нашла. Однако, чтобы выразить солидарность с международным сообществом, решила запретить въезд тем, кого высылают другие страны. Всего в этом списке уже более полутора сотен дипломатов

Лондон обвинил Москву в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. Кремль свою причастность в отравлении бывшего разведчика отрицает.

«Страны, поддержавшие Великобританию, поступают смело», — сказал глава Форин офиса Борис Джонсон.

По его словам, Россия недооценила силу международного единения, и отрицая все, поступает глупо.

«Историческим сюрпризом» для министра иностранных дел Великобритании, который ранее анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, оказалась информации о посещение англичанами олимпиады 1936 года в нацистской Германии. Выступая на еженедельном брифинге, Захарова озвучила список имен различных представителей британской элиты, посетивших мероприятие. По её словам 9 человек были почётными гостями Олимпиады, среди них были представители Национального олимпийского комитета Великобритании, а также представители международных спортивных федераций.

При этом Захарова подчеркнула, что указанные люди приехали по собственному желанию.

Вице-премьер Дмитирй Рогозин назвал молдавское правительство полу-румынами, — таким образом он прокомментировал решение Кишинева выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу Сергея Скрипаля.

В своем Фейсбуке Рогозин написал:"Молдавское правительство умудрилось одной рукой приветствовать визит зам.главы российского МИДа Карасина, а другой подписывать решение о высылке дипломатов. ДО чего же шаловливые ручки у этих полу-румын",

США могут арестовать российские активы из-за дела Скрипаля. Об этом в интервью каналу РБК сказал американский посол в России Джон Хантсман.

Он выразил надежду, что России и США все-таки удастся восстановить плодотворные партнерские отношения.

Если будет введен запрет на продажу Россией своих суверенных долговых бумаг на лондонском фондовом рынке – это может создать серьёзный негативный эффект для отечественной экономики. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал директор стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Он добавил, что невозможность государства занимать средства на внешних рынках может привести к снижению выплат собственным гражданам, например, к отсутствию индексации пенсий и зарплат бюджетников.