Экономист Николаев:Запрет размещения наших евробондов на Лондонской бирже может болезненно сказаться на благосостоянии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о запрете на продажу российских долговых бумаг на лондонском фондовом рынке. Если власти Британии пойдут на запрет, это решение может «болезненно» сказаться на благосостоянии россиян. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал доктор экономических наук, директор Института стратегического анализа компаний ФБК Игорь Николаев.
Как пояснил эксперт, займы на внешних рынках являются одним из инструментов формирования бюджетной политики в России. В случае если этот инструмент будет недоступен, правительству будет сложнее выполнять взятые на себя социальные обязательства.
«Если у государства таких возможностей становится все меньше и меньше, или если можно занимать, то очень дорого, на невыгодных условиях, то выполнять свои обязательство по выплате зарплат бюджетникам, по пенсиям, по пособиям ему становится все сложнее и сложнее. В конце концов, это может выразиться в том, что будет недоиндексация или неиндексация», — сказал он.
И.Николаев напомнил, что доля социальных выплат в общих доходах населения по итогам 2017 года достигла почти 20%, что является рекордным значением.
Экономист также отметил, что невозможность осуществлять займы на внешних рынках может привести к тому, что дефицит бюджета будет покрываться за счет Фонда национального благосостояния, средств в котором в этом случае хватит на 2-3 года.
Вместе с тем И.Николаев отметил, что сейчас евробонды обеспечивают лишь небольшой процент суверенного долга России. Однако закрытие доступа к ним, уверен экономист, может оказать сильное влияние на экономику страны.
«Это немного, но это может быть критично важно, потому что на то, что происходит с государственными ценными бумагами, влияет и то, насколько частные заемщики будут способны занимать деньги на внешних рынках, тем более в условиях санкций, выпуская тоже свои бумаги. Поэтому это может вырасти в достаточно приличную сумму», — пояснил он.
Кроме того, создание такого прецедента может привести к закрытию и других рынков для российских облигаций, уверен И.Николаев.
«Если прецедент будет создан, то это может быть как снежный ком, и это коснется уже не только Лондонской биржи, хотя это ключевая площадка, но, не дай бог, и в других странах. Раньше мы только слышали о том, что санкции могут распространиться на суверенный долг, а это фактически и есть распространение санкций на суверенный долг», — пояснил экономист.
По словам И.Николаева, вызывает опасения тот факт, что Великобритания может пойти на меры, наносящие ущерб экономическим интересам своих граждан. Предполагалось, что на подобные санкции страны Запада не решатся.
Комментарии10
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meister_luvin 29 марта 2018 | 17:47
вызывает опасения не английский факт, а тот что поближе
bozman_xl 29 марта 2018 | 17:53
Путин освободил своих друзей олигархов - миллиардеров от деклараций о доходах и подоходного налога. Вот кого надо трясти, а не простых россиян.
Но, своим всё, простому народу закон, недовольным каталажки.
semia 29 марта 2018 | 18:07
А Убивать на улицах Великобритании это как?
ur_sus 29 марта 2018 | 18:02
meister_luvin:
//может болезненно сказаться на благосостоянии...//
Кого? Путина и его "команды"? не думаю, они скомпенсируют потери из карманов "дарагих рассеян"...
estamp 29 марта 2018 | 18:10
Экономист Николаев ...
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- ...
- Это как тетя Соня?
- Нет. Тетя Соня старший экономист.
cereo 29 марта 2018 | 18:12
Через пару лет, деньги от "виолончели", походу захотят ввезти на Родину, а "санкции" не дадут, начинается НОВАЯ БЕДА, знакомый уже слышал об этой проблеме от губера, походу их на совещании начали "немного доить"
poluputing 29 марта 2018 | 18:15
может , наконец, англичанка начнёт всё таки гадить как положено, А то Грузию проглотили, Крым проглотили, Боинг тоже. Не пора ли притушить окурок
curhatuy6 29 марта 2018 | 18:23
Ну вот!!! Дожили! Воронеж отныне будет в кармане у каждого:(((
prade 29 марта 2018 | 18:31
Может Путину стоит отказаться от враждебной внешней политики, и заниматься благосостоянием России?
kruzalova 29 марта 2018 | 19:04
"будет меньше денег на социальные расходы"... а почему не на бредовые проекты и /или на покупку виолончелей?!