Экономист Николаев:Запрет размещения наших евробондов на Лондонской бирже может болезненно сказаться на благосостоянии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о запрете на продажу российских долговых бумаг на лондонском фондовом рынке. Если власти Британии пойдут на запрет, это решение может «болезненно» сказаться на благосостоянии россиян. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал доктор экономических наук, директор Института стратегического анализа компаний ФБК Игорь Николаев.

Как пояснил эксперт, займы на внешних рынках являются одним из инструментов формирования бюджетной политики в России. В случае если этот инструмент будет недоступен, правительству будет сложнее выполнять взятые на себя социальные обязательства.

«Если у государства таких возможностей становится все меньше и меньше, или если можно занимать, то очень дорого, на невыгодных условиях, то выполнять свои обязательство по выплате зарплат бюджетникам, по пенсиям, по пособиям ему становится все сложнее и сложнее. В конце концов, это может выразиться в том, что будет недоиндексация или неиндексация», — сказал он.

И.Николаев напомнил, что доля социальных выплат в общих доходах населения по итогам 2017 года достигла почти 20%, что является рекордным значением.

Экономист также отметил, что невозможность осуществлять займы на внешних рынках может привести к тому, что дефицит бюджета будет покрываться за счет Фонда национального благосостояния, средств в котором в этом случае хватит на 2-3 года.

Вместе с тем И.Николаев отметил, что сейчас евробонды обеспечивают лишь небольшой процент суверенного долга России. Однако закрытие доступа к ним, уверен экономист, может оказать сильное влияние на экономику страны.

«Это немного, но это может быть критично важно, потому что на то, что происходит с государственными ценными бумагами, влияет и то, насколько частные заемщики будут способны занимать деньги на внешних рынках, тем более в условиях санкций, выпуская тоже свои бумаги. Поэтому это может вырасти в достаточно приличную сумму», — пояснил он.

Кроме того, создание такого прецедента может привести к закрытию и других рынков для российских облигаций, уверен И.Николаев.

«Если прецедент будет создан, то это может быть как снежный ком, и это коснется уже не только Лондонской биржи, хотя это ключевая площадка, но, не дай бог, и в других странах. Раньше мы только слышали о том, что санкции могут распространиться на суверенный долг, а это фактически и есть распространение санкций на суверенный долг», — пояснил экономист.

По словам И.Николаева, вызывает опасения тот факт, что Великобритания может пойти на меры, наносящие ущерб экономическим интересам своих граждан. Предполагалось, что на подобные санкции страны Запада не решатся.