К 2-м годам колонии общего режима приговорили троих активистов организации «Христианское государство»

Они подожгли автомобили возле офиса адвоката Алексея Учителя в рамках акции под названием «За Матильду – гореть». Дело рассматривалось в особом порядке, так как все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием. За это им пообещали смягчение наказания, — сообщает РИА Новости.