К 2-м годам колонии общего режима приговорили троих активистов организации «Христианское государство»
Они подожгли автомобили возле офиса адвоката Алексея Учителя в рамках акции под названием «За Матильду – гореть». Дело рассматривалось в особом порядке, так как все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием. За это им пообещали смягчение наказания, — сообщает РИА Новости.
Комментарии4
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ksp_49 29 марта 2018 | 17:42
Либерахнутые недоумки, ванговавшие награждение поджигателей из ХрИГИЛа, привычно облажались.
novyrusich 29 марта 2018 | 17:48
ksp_49: Дитя, это и есть все "Христианское государство".
Недоумки забежали вперед паровоза и он их переехал.
Но не насмерть. "Матильду" финансировали кремлины и это верноподданический фильм.
ИДИОТЫ, КАКИХ СРЕДИ КВАСНЫХ ПАТРИОТОВ, НЕ ПОНЯЛИ. ВАС СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ МЯГКО ПОПРАВИЛИ И ВСТАВИЛИ ВАМ НА ПОЛШИШКИ ВСЕГО.
neon999 29 марта 2018 | 18:26
Пофиг. Попытка отвлечь внимание не засчитана.
murad_manapov 29 марта 2018 | 18:28
под амнистию попали? срок в изоляторе умножают на 2 и засчитывают. скоро выйдут условно-досрочно.