Песков сравнил журналисток, пострадавших от Слуцкого, с женщинами, обвинившими в домогательствах Вайнштейна
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил журналисток, пострадавших от депутата Слуцкого, с женщинами, обвинившими в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Об этом он сказал, выступая в Высшей школе экономики, — сообщает Русская служба BBC. В свою очередь голливудских актрис Песков сравнил с проститутками. Он заявил, что никто из них не пошел в полицию, «они хотели заработать миллионы долларов».
Ранее Песков отказывался комментировать обвинения в адрес Слуцкого.
Комментарии42
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bakero 29 марта 2018 | 18:32
Вайнштейн понес наказание в аморальной Америке, а что будет со Слуцким в православной России?
nikolaitschi 29 марта 2018 | 18:42
Опять пургу гонит!
dirizhabli 29 марта 2018 | 18:57
"Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть".
( Бернард Шоу)