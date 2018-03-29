Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств. Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества. По его словам, это недружественные шаги и вмешательство в наши внутренние дела, — сообщает ТАСС.
Комментарии90
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beobachter 29 марта 2018 | 18:24
Не договаривает Володин: эти спецслужбы ещё и этот торговый центр начинили горючими материалами, и пожарную сигнализацию отключили, и двери в кинозалах позапирали, а потом пожоджгли. И, самое главное, построили в России систему коррупции, которая по мнению Навального всему виной....
compare 29 марта 2018 | 18:25
здесь,адекватность покинула его....ну это же глупо и нелепо.кто "изварлыжится",поверить в такую бред-версию?
silicon 29 марта 2018 | 18:26
Вот она мерзость власти! Володин. Амёба-спикер! Думы, какую глупость ещё эта власть может преподнести? Вместо серьёзного анализа трагедий похожих на кемеровскую, власть обвиняет родителей, учителей отдельных работников учреждения и наконец -шедевр: Виноваты американцы. это они расшатывают гнилое здание России.
Россия при такой политике может быть уверенна, что подобные и неподобные катастрофы будут следовать всё чаще и страшнее. Потому, что в стране господствуют цинизм и идиотизм.
maverick60089 29 марта 2018 | 18:26
У этих мерзавцев всегда кто-то виноват. Главный виновник - это тот, кто за руку загребущую схватил.
kavibius 29 марта 2018 | 18:28
...а на самом деле, никаких трагических событий не произошло и вся страна должна спокойно и радостно готовиться к очередной инаугурации несменяемого...
nikchimzwet886 29 марта 2018 | 18:29
Вот при Брежневе вообще не сообщали ни о каких катастрофах, чтобы не сеять панику среди упорно строящих Коммунизм советских людей. Потом в перестройку стали сообщать. Так что же, за политикой гласности в 1986-91 гг. тоже стояли спецслужбы США?
raketa 29 марта 2018 | 18:32
Остаётся благодарить спецслужбцы США за сообщение о трагедии, случившейся в Кемерово.
snaker 29 марта 2018 | 18:33
Ну и мразь же этот холуй Володин. Случилось горе, и вместо того чтобы заняться "чистотой" чиновников-взяточников он ищет врагов в тридевятом царстве. Настоящий ушлепок.
dirizhabli 29 марта 2018 | 18:33
По уровню фальсификаций Володин скоро переплюнет самого Володю. "Высокий интеллект" кого-то "обогащает", а этого лизоблюда не иначе, как "отягощает".
us101 29 марта 2018 | 18:34
И уже через неделю, в этом будут уверенны 96% россиян...
allexsib 29 марта 2018 | 18:40
Даааа.Вот это-человечище.Правда,забыл этот Володин,упомянуть,что за трагедией ,кроме спецслужб,стоит еще и Уильям Браудер.
estate_photo 29 марта 2018 | 18:56
Вот ещё один моральный урод отрапортовал.