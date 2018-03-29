У Игоря Вострикова, который потерял семью при пожаре в Кемерове, взломали телефон и удалили все фотографии

Об этом он рассказал радио «Говорит Москва». По словам Вострикова, также взломали и страницу его погибшей жены в социальной сети ВКонтакте. «Там все подчистили, оставили фотографии самые простые. Я не вел свою страничку, а жена постоянно репостила из Инстаграма», — рассказал Востриков. Он добавил, что находится в шоке.