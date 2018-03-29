У Игоря Вострикова, который потерял семью при пожаре в Кемерове, взломали телефон и удалили все фотографии
Об этом он рассказал радио «Говорит Москва». По словам Вострикова, также взломали и страницу его погибшей жены в социальной сети ВКонтакте. «Там все подчистили, оставили фотографии самые простые. Я не вел свою страничку, а жена постоянно репостила из Инстаграма», — рассказал Востриков. Он добавил, что находится в шоке.
Комментарии67
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vitalijivanovich 29 марта 2018 | 18:10
Через полгода-год он уже не докажет, что дети бьіли, и что он не "пиндосский (украинский, игиловский....)" шпион (разжигатель, бузотер...).
maverick60089 29 марта 2018 | 18:19
Это показывает, сколь мерзка и ничтожна российская гэбэшная власть. А также те, кто без ума от нее.
p14 29 марта 2018 | 18:19
ЗАЧЕМ??? Как можно так поступать с человеком, который в состоянии такого ГОРЯ?
compare 29 марта 2018 | 18:22
а для чего,это-то делается? и кем? полная ерунда....
kavibius 29 марта 2018 | 18:24
В комментах через одного - кремлеботы! Это же сколько этой падали-то развелось!
snaker 29 марта 2018 | 18:30
Осталось дождаться объявления его психически нездоровым, с замутненным западными спецслужбами рассудком. И весь росейский планктон в кол-ве 76% поверит в это как в таблицу умножения.
anti_lopagnu 29 марта 2018 | 18:31
Господи, бедный-бедный человек! Только за то, что посмел сказать: "Ужо тебе..."
shtirlitz77 29 марта 2018 | 18:58
anti_lopagnu: "...Только за то, что посмел сказать..."
А что он такого криминального сказал?
Мне кажется, что он неадекватен.
Потерять в одно мгновение троих детей и жену!!!
И кто бы это ни сделал, это просто не люди.
murad_manapov 29 марта 2018 | 18:34
могут ли осудить Вострикова на пару лет за то что много говорит? угадайте с трех раз.
lipor20 29 марта 2018 | 18:41
какая то чушь..кто и что мог подчистить и для чего . какая то хрень