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17:30, 29 марта 2018

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия вышла из критического состояния

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия вышла из критического состояния и сейчас идет на поправку. Об этом сообщает агентство Рейтер. Состояние самого Скрипаля по-прежнему критическое, но стабильное, — рассказали в больнице, где он сейчас находится.

Комментарии

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naivnyk 29 марта 2018 | 17:34

Ничего нечего не понимаю, вроде после новичка не выздоравливают...

patrik04 29 марта 2018 | 17:38

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия вышла из критического состояния...

Это не "Новичок", а какое-то говно, метиловый спирт и то сильнее.

mikegolubchik 29 марта 2018 | 17:47

patrik04: Убить можно и простой водой если ее будет много. А если даже выстрелить в человека со скростью пули цианистым калием, но одной молекулой - ничего человеку не будет

gs1112 29 марта 2018 | 17:48

patrik04: По информации разработчиков, "Новичок" имеет свойство сильнейшего наркотика. Не иначе как исполнители пиханули оригинальный препарат налево, а в остаток, муки подмешали, да и сами на операцию под кайфом выдвинулись.

kit07_12 29 марта 2018 | 18:12

gs1112: //По информации разработчиков, "Новичок" имеет свойство сильнейшего наркотика. //

Читал интервью разработчиков, ТАКОГО нигде не встречал.
Будьте любезны копипаст из "информации разработчиков".
Вообще-то симптомы отравления нервно-паралитическим газом совсем другие.

Или Вы имеете в виду не наших разработчиков, которые интервью давали, а британских, которые в своей лаборатории синтезировали образцы новичка?

nelibermot17 29 марта 2018 | 17:49

"вроде после новичка не выздоравливают"

Ну это только после нашего. Вы не путайте "боярышник" с благороднейшим британским уиски

zapadnay 29 марта 2018 | 17:50

Медицина на высшем уровне, плюс, молодой организм, сила воли и желание жить.

george1 29 марта 2018 | 18:07

Желаю выздоровления обоим.

vsexnezabanite 29 марта 2018 | 18:11

zapadnay: Медицина на высшем уровне, плюс, молодой организм, сила воли и желание жить.
======
ой дурак, по твоему боевые ОВ разрабатываю для убийства стариков?

kit07_12 29 марта 2018 | 18:20

zapadnay: //Медицина на высшем уровне, плюс, молодой организм, сила воли и желание жить.//

Просто британский аналог новичка слабее советского оказался.
Ей повезло, что ее Ми-6 травило, а не ФСБ.
От советского новичка она бы не оклемалась, наши разрабы сказали.

Теперь ключевой вопрос, а зачем британцам ее было травить.
Чтобы насолить России - это один из мотивов, но этого недостаточно.
Второй возможный мотив - Скрипаль оказался дважды перебежчиком.
Предав Россию за деньги, он потом пожалел. И когда к нему подвалили уже в Англии вербовщики ФСБ, типа, давай чувак, у тебя есть возможность искупить вину перед Родиной, да и денег подсыплем, Скрипаль согласился. А связным у него была дочь, которая постоянно ездила между Россией и Британией, очень удобно.
Поэтому Ми-6 одним новичком убивало двух зайцев - предавшего их Скрипаля и его связного, а также переводило стрелки на Россию.
как Вам версия?

svet57nic 29 марта 2018 | 18:27

zapadnay:А может вовремя введенный и заранее приготовленный антидот?

vladimir_na_echo 29 марта 2018 | 18:28

zapadnay: канешн, английские ученые такие крутые, что после отравления БОВ могут лечить на раз. Вам самому не смешно, нет?

ox1 29 марта 2018 | 17:50

patrik04: Видать, хохлы англосаксам разбодяженный "новичок" впарили.

poluputing 29 марта 2018 | 17:59

ox1: хохол Кириенко уже впарил кацапам концентрированного старичка, так что всё возможно

dorin1987 29 марта 2018 | 17:51

______: /вроде после новичка/ - Очень емкая характеристика работы нынешних фсбилов. И точно такое же - во главе режима РФ.

sergej17 29 марта 2018 | 19:07

dorin1987: А какие откровения от портков! Вот так бы оживлённо об открытиях в борьбе со злокачественной современной раковой чумой.

sidoroventucascz 29 марта 2018 | 17:52

patrik04: Эй, ученик "английской спецшколы", вылезай из своего СССР! Ваша отрава уже 30+ лет как "Новичок"! (Для сравнения: как в 70-х довоенные танки.) Пока вы хлебали спирт "Рояль" и разыскивали "ножки Буша", чтобы закусить, во всём свободном и даже прочем мире галопировал научно-технический прогресс. Замечательно определяют ваш "неуловимый" полоний и лечат пострадавших от прочих советских "Старичков". Подозреваю, что и хвалёные маневрирующие боеголовки, из тех что вообще способны взлететь, сбивают теперь на раз! Недаром ваши гебешные генералы плачут в ТВ-презентациях и писают кипятком от противоракет в Польше.

vladimir_na_echo 29 марта 2018 | 18:31

sidoroventucascz: как скажете. Да, дураки и алкаши, ничего не умеем. Что ж поделаешь. Так вот и живём на этом свете. Ох ох ох.

А про рояль и ножки откуда знаете? Сами что ли употребляли?

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mamiluk 29 марта 2018 | 18:03

patrik04: пробу уже снимал?...а я смотрю все портянки...с головой не дружат..."новичок " на вас испытали...Удачный эксперимент!

merelymy 29 марта 2018 | 18:15

mamiluk: а я смотрю все портянки..."новичок " на вас испытали...
=======================
Нет, на них испытали спец проект "дурачок" по всем канала истекает непрерывно.

alexandr_l 29 марта 2018 | 18:05

patrik04: Какой у вас широкий профиль, до сих пор Вы по говну специализировались. Курсы повышения ?

nikvol 29 марта 2018 | 18:43

patrik04: Это не "Новичок", а какое-то говно
===============================
Паленка. Русский убойный отряд решил прикарманить выданные средства и вместо качественного продукта затарился контрафактным Новичком, расфасованным в мытищенском подвале. :)

pavelmistery 29 марта 2018 | 17:47

naivnyk: Полностью выздороветь нельзя, у неё скоро появится множество болезней, от которого она будет медленно угасать.
Вот такие уроды в Кремле сидят, убийцы женщин и детей...

putin_itogy 29 марта 2018 | 17:52

naivnyk: Это - ЗАПАДНАЯ МЕДИЦИНА, ТОВАРИЩ....
Англо-саксонская, САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ Земля.
Депутаты рашкинцы знают куда ездить, вылечивая смертельные(в рашкистане) формы болезней.

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glotov 29 марта 2018 | 17:34

Англичане вернут обратно.

komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 17:37

плохо наши спецслужбы работают. и в чемодан к ней Новичок подкладывали. и в вентиляцию автомобиля совали. и дверь мазали. а она живее всех живых.
Дихлофос сильнее действует чем этот Новичок.

naivnyk 29 марта 2018 | 17:39

komiccap_nkvd: Что точно, то точно. Помню лет десять назад у тёщи морил тараканов, и спать дурак лёг, потом 2 дня рвало.

mikegolubchik 29 марта 2018 | 17:44

komiccap_nkvd: Вопрос в концентрации. молекулы новичка, фосгена, кокса, радиоктивных частиц и еще бог знает чего вы вдыхаете прямо сейчас. Опасны именно превышения допустимых норм. Поэтому любое отравляющее вещество наносит ущерб в зависимости от того сколько его в вас попало.

ox1 29 марта 2018 | 17:53

mikegolubchik: komiccap_nkvd: Так просроченный, видать "новичок" этот был.

poluputing 29 марта 2018 | 18:04

ox1: просроченный у вас старичок -кормчий, А в Великобритании настоящая медицина, чего и нам желаю

ox1 29 марта 2018 | 17:55

mikegolubchik: Ну и сколько его могло попасть с дверной ручки при условии, что её не лизали?

mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:03

ox1: Судя по всему достаточно чтобы убить того кто прикоснется первым, если ему быстро не оказать небходимую помощь. В принципе доза была расчитана правильно не много, но и не мало. Но не учитывалась скорость с которой определят вещество и дадут антидот.

vitek61 29 марта 2018 | 18:14

mikegolubchik: Нет, если хотели отравить одного Скрипаля, так чтобы выглядело как смерть от естественным причинам, сделали бы задолго до приезда дочери. Задача была с шумом отравить обоих, ибо отновременная смерть двух человек уже вызывает подозрение..

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gillan38 29 марта 2018 | 17:37

Главный свидетель. Это радует.

onlyya 29 марта 2018 | 18:01

gillan38:
Да, сейчас Юля много чего интересного поведает. Вот свистопляска начнётся!

koshkairina 29 марта 2018 | 18:06

onlyya: вряд ли она сама что-то знает, даже если сможет поведать. Человек ведь не фиксирует все движения вокруг себя как подозрительные, пока что-то не случилось. А как задним числом поймёшь, кто где и чем обработал какую-нибудь твою вещь...

krysodav2 29 марта 2018 | 17:38

Повезло же Скрипалям, что им сразу ввели антидот.

komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 17:43

krysodav2: \\Повезло же Скрипалям, что им сразу ввели антидот.\\
ты только что признал виновность Англии в отравлении.
без экспертизы они не могли знать против чего вводить антидот. кроме того "Новичок" был уничтожен Россией. а тут совершенно случайно у Англии есть антидот .
прав ты. Англичане траванули Скрипалей, но не до смерти. обвинили Россию, а Скрипали через месяц путевку в санаторий получат.

mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:07

komiccap_nkvd: без экспертизы они не могли знать против чего вводить антидот.
-------
На это и расчитывали отсталые и устаревшие работники в России. Сейчас с помощью автоматического спектрального анализа ответ о том какое вещество дается за минуты. Скажем так определяется состав капли воды. И не просто какое вещество а полный состав пробы, вплоть до микроскопических тысячных долей процента разных веществ.

komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 18:24

mikegolubchik: ну да. и тут же на лавочке изготавливается антидот.

svet57nic 29 марта 2018 | 18:50

mikegolubchik: Расскажите это спецам из ОЗХО, которые заявили, что первые результаты расследования появятся не раньше чем через две недели.

vip1707 29 марта 2018 | 17:38

Дай Бог.
Хотя, если "Новичок", завидовать не будем.
Говорят - необратимые изменения...

vlabumur 29 марта 2018 | 17:38

Выздоровления. Верим в английских врачей.

anti_lopagnu 29 марта 2018 | 17:49

vlabumur: Спасибо за человеческую реакцию:(

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captainobvious 29 марта 2018 | 17:40

пошла на поправку после отравления боевым фосфорорганическим веществом? а-ха-ха, бриташка, что ты делаешь, прекрати ))

sergrostov 29 марта 2018 | 17:49

captainobvious: пошла на поправку после отравления боевым фосфорорганическим веществом?
===============================================
Так она уже через три дня после "отравления" (7 марта) отметилась в соц.сетях.

captainobvious 29 марта 2018 | 18:01

sergrostov: вот, что юнион джек животворящий делает!

allasc 29 марта 2018 | 17:42

хахаха.... шах и мат Кремлю

wattman 29 марта 2018 | 17:45

Новичок - ненастоящий!

allasc 29 марта 2018 | 17:47

wattman: устаревший

fanisos 29 марта 2018 | 17:50

старый новичок. срок хранения кончилася

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varigor 29 марта 2018 | 18:09

Дочь Скрипаля к счастью, выздоравливает. Это прямое доказательство того, что средство отравления не было тем самым "новичком" и вообще боевым.
Представляю, как эту женщину сейчас будут накручивать против России, а российского консула к ней не пускать. Дерьмократы хреновы. А уж какие наглые клеветники!

allasc 29 марта 2018 | 18:14

varigor: а что это, пищевое отравление?

mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:18

varigor: Это хорошо, что она выздоравливает. Она возможно сможет пролить свет на то что происходило в России, кто с ней встречался, разговаривал и все такое. Да уже в Англии она могла кого нибудь опознать.

captainobvious 29 марта 2018 | 18:26

mikegolubchik: боюсь, если она начнет "опознавать кого нибудь в Англии", она долго не проживет...

olenenok_zed 29 марта 2018 | 18:19

приятные новости.
желаю Скрипалю с дочкой самого Ху-Ло пережить

vladimir_na_echo 29 марта 2018 | 18:25

Палёный новичок попался )))
Что-то я не пойму: рассказывали какое это сильное БОВ и какие русские монстры, а тут на поправку идёт, после того как в чемодане его привезла в пудренице...
Нет ребята, это не цирк, и даже не фарс... это уже цензурно не определяется.

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