Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия вышла из критического состояния и сейчас идет на поправку. Об этом сообщает агентство Рейтер. Состояние самого Скрипаля по-прежнему критическое, но стабильное, — рассказали в больнице, где он сейчас находится.