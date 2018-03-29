Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия вышла из критического состояния
Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия вышла из критического состояния и сейчас идет на поправку. Об этом сообщает агентство Рейтер. Состояние самого Скрипаля по-прежнему критическое, но стабильное, — рассказали в больнице, где он сейчас находится.
Комментарии57
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
naivnyk 29 марта 2018 | 17:34
Ничего нечего не понимаю, вроде после новичка не выздоравливают...
patrik04 29 марта 2018 | 17:38
Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия вышла из критического состояния...
Это не "Новичок", а какое-то говно, метиловый спирт и то сильнее.
mikegolubchik 29 марта 2018 | 17:47
patrik04: Убить можно и простой водой если ее будет много. А если даже выстрелить в человека со скростью пули цианистым калием, но одной молекулой - ничего человеку не будет
gs1112 29 марта 2018 | 17:48
patrik04: По информации разработчиков, "Новичок" имеет свойство сильнейшего наркотика. Не иначе как исполнители пиханули оригинальный препарат налево, а в остаток, муки подмешали, да и сами на операцию под кайфом выдвинулись.
kit07_12 29 марта 2018 | 18:12
gs1112: //По информации разработчиков, "Новичок" имеет свойство сильнейшего наркотика. //
Читал интервью разработчиков, ТАКОГО нигде не встречал.
Будьте любезны копипаст из "информации разработчиков".
Вообще-то симптомы отравления нервно-паралитическим газом совсем другие.
Или Вы имеете в виду не наших разработчиков, которые интервью давали, а британских, которые в своей лаборатории синтезировали образцы новичка?
nelibermot17 29 марта 2018 | 17:49
"вроде после новичка не выздоравливают"
Ну это только после нашего. Вы не путайте "боярышник" с благороднейшим британским уиски
zapadnay 29 марта 2018 | 17:50
Медицина на высшем уровне, плюс, молодой организм, сила воли и желание жить.
george1 29 марта 2018 | 18:07
Желаю выздоровления обоим.
vsexnezabanite 29 марта 2018 | 18:11
zapadnay: Медицина на высшем уровне, плюс, молодой организм, сила воли и желание жить.
======
ой дурак, по твоему боевые ОВ разрабатываю для убийства стариков?
kit07_12 29 марта 2018 | 18:20
zapadnay: //Медицина на высшем уровне, плюс, молодой организм, сила воли и желание жить.//
Просто британский аналог новичка слабее советского оказался.
Ей повезло, что ее Ми-6 травило, а не ФСБ.
От советского новичка она бы не оклемалась, наши разрабы сказали.
Теперь ключевой вопрос, а зачем британцам ее было травить.
Чтобы насолить России - это один из мотивов, но этого недостаточно.
Второй возможный мотив - Скрипаль оказался дважды перебежчиком.
Предав Россию за деньги, он потом пожалел. И когда к нему подвалили уже в Англии вербовщики ФСБ, типа, давай чувак, у тебя есть возможность искупить вину перед Родиной, да и денег подсыплем, Скрипаль согласился. А связным у него была дочь, которая постоянно ездила между Россией и Британией, очень удобно.
Поэтому Ми-6 одним новичком убивало двух зайцев - предавшего их Скрипаля и его связного, а также переводило стрелки на Россию.
как Вам версия?
svet57nic 29 марта 2018 | 18:27
zapadnay:А может вовремя введенный и заранее приготовленный антидот?
vladimir_na_echo 29 марта 2018 | 18:28
zapadnay: канешн, английские ученые такие крутые, что после отравления БОВ могут лечить на раз. Вам самому не смешно, нет?
ox1 29 марта 2018 | 17:50
patrik04: Видать, хохлы англосаксам разбодяженный "новичок" впарили.
poluputing 29 марта 2018 | 17:59
ox1: хохол Кириенко уже впарил кацапам концентрированного старичка, так что всё возможно
dorin1987 29 марта 2018 | 17:51
______: /вроде после новичка/ - Очень емкая характеристика работы нынешних фсбилов. И точно такое же - во главе режима РФ.
sergej17 29 марта 2018 | 19:07
dorin1987: А какие откровения от портков! Вот так бы оживлённо об открытиях в борьбе со злокачественной современной раковой чумой.
sidoroventucascz 29 марта 2018 | 17:52
patrik04: Эй, ученик "английской спецшколы", вылезай из своего СССР! Ваша отрава уже 30+ лет как "Новичок"! (Для сравнения: как в 70-х довоенные танки.) Пока вы хлебали спирт "Рояль" и разыскивали "ножки Буша", чтобы закусить, во всём свободном и даже прочем мире галопировал научно-технический прогресс. Замечательно определяют ваш "неуловимый" полоний и лечат пострадавших от прочих советских "Старичков". Подозреваю, что и хвалёные маневрирующие боеголовки, из тех что вообще способны взлететь, сбивают теперь на раз! Недаром ваши гебешные генералы плачут в ТВ-презентациях и писают кипятком от противоракет в Польше.
vladimir_na_echo 29 марта 2018 | 18:31
sidoroventucascz: как скажете. Да, дураки и алкаши, ничего не умеем. Что ж поделаешь. Так вот и живём на этом свете. Ох ох ох.
А про рояль и ножки откуда знаете? Сами что ли употребляли?
mamiluk 29 марта 2018 | 18:03
patrik04: пробу уже снимал?...а я смотрю все портянки...с головой не дружат..."новичок " на вас испытали...Удачный эксперимент!
merelymy 29 марта 2018 | 18:15
mamiluk: а я смотрю все портянки..."новичок " на вас испытали...
=======================
Нет, на них испытали спец проект "дурачок" по всем канала истекает непрерывно.
alexandr_l 29 марта 2018 | 18:05
patrik04: Какой у вас широкий профиль, до сих пор Вы по говну специализировались. Курсы повышения ?
nikvol 29 марта 2018 | 18:43
patrik04: Это не "Новичок", а какое-то говно
===============================
Паленка. Русский убойный отряд решил прикарманить выданные средства и вместо качественного продукта затарился контрафактным Новичком, расфасованным в мытищенском подвале. :)
pavelmistery 29 марта 2018 | 17:47
naivnyk: Полностью выздороветь нельзя, у неё скоро появится множество болезней, от которого она будет медленно угасать.
Вот такие уроды в Кремле сидят, убийцы женщин и детей...
putin_itogy 29 марта 2018 | 17:52
naivnyk: Это - ЗАПАДНАЯ МЕДИЦИНА, ТОВАРИЩ....
Англо-саксонская, САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ Земля.
Депутаты рашкинцы знают куда ездить, вылечивая смертельные(в рашкистане) формы болезней.
glotov 29 марта 2018 | 17:34
Англичане вернут обратно.
komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 17:37
плохо наши спецслужбы работают. и в чемодан к ней Новичок подкладывали. и в вентиляцию автомобиля совали. и дверь мазали. а она живее всех живых.
Дихлофос сильнее действует чем этот Новичок.
naivnyk 29 марта 2018 | 17:39
komiccap_nkvd: Что точно, то точно. Помню лет десять назад у тёщи морил тараканов, и спать дурак лёг, потом 2 дня рвало.
mikegolubchik 29 марта 2018 | 17:44
komiccap_nkvd: Вопрос в концентрации. молекулы новичка, фосгена, кокса, радиоктивных частиц и еще бог знает чего вы вдыхаете прямо сейчас. Опасны именно превышения допустимых норм. Поэтому любое отравляющее вещество наносит ущерб в зависимости от того сколько его в вас попало.
ox1 29 марта 2018 | 17:53
mikegolubchik: komiccap_nkvd: Так просроченный, видать "новичок" этот был.
poluputing 29 марта 2018 | 18:04
ox1: просроченный у вас старичок -кормчий, А в Великобритании настоящая медицина, чего и нам желаю
ox1 29 марта 2018 | 17:55
mikegolubchik: Ну и сколько его могло попасть с дверной ручки при условии, что её не лизали?
mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:03
ox1: Судя по всему достаточно чтобы убить того кто прикоснется первым, если ему быстро не оказать небходимую помощь. В принципе доза была расчитана правильно не много, но и не мало. Но не учитывалась скорость с которой определят вещество и дадут антидот.
vitek61 29 марта 2018 | 18:14
mikegolubchik: Нет, если хотели отравить одного Скрипаля, так чтобы выглядело как смерть от естественным причинам, сделали бы задолго до приезда дочери. Задача была с шумом отравить обоих, ибо отновременная смерть двух человек уже вызывает подозрение..
gillan38 29 марта 2018 | 17:37
Главный свидетель. Это радует.
onlyya 29 марта 2018 | 18:01
gillan38:
Да, сейчас Юля много чего интересного поведает. Вот свистопляска начнётся!
koshkairina 29 марта 2018 | 18:06
onlyya: вряд ли она сама что-то знает, даже если сможет поведать. Человек ведь не фиксирует все движения вокруг себя как подозрительные, пока что-то не случилось. А как задним числом поймёшь, кто где и чем обработал какую-нибудь твою вещь...
krysodav2 29 марта 2018 | 17:38
Повезло же Скрипалям, что им сразу ввели антидот.
komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 17:43
krysodav2: \\Повезло же Скрипалям, что им сразу ввели антидот.\\
ты только что признал виновность Англии в отравлении.
без экспертизы они не могли знать против чего вводить антидот. кроме того "Новичок" был уничтожен Россией. а тут совершенно случайно у Англии есть антидот .
прав ты. Англичане траванули Скрипалей, но не до смерти. обвинили Россию, а Скрипали через месяц путевку в санаторий получат.
mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:07
komiccap_nkvd: без экспертизы они не могли знать против чего вводить антидот.
-------
На это и расчитывали отсталые и устаревшие работники в России. Сейчас с помощью автоматического спектрального анализа ответ о том какое вещество дается за минуты. Скажем так определяется состав капли воды. И не просто какое вещество а полный состав пробы, вплоть до микроскопических тысячных долей процента разных веществ.
komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 18:24
mikegolubchik: ну да. и тут же на лавочке изготавливается антидот.
svet57nic 29 марта 2018 | 18:50
mikegolubchik: Расскажите это спецам из ОЗХО, которые заявили, что первые результаты расследования появятся не раньше чем через две недели.
vip1707 29 марта 2018 | 17:38
Дай Бог.
Хотя, если "Новичок", завидовать не будем.
Говорят - необратимые изменения...
vlabumur 29 марта 2018 | 17:38
Выздоровления. Верим в английских врачей.
anti_lopagnu 29 марта 2018 | 17:49
vlabumur: Спасибо за человеческую реакцию:(
captainobvious 29 марта 2018 | 17:40
пошла на поправку после отравления боевым фосфорорганическим веществом? а-ха-ха, бриташка, что ты делаешь, прекрати ))
sergrostov 29 марта 2018 | 17:49
captainobvious: пошла на поправку после отравления боевым фосфорорганическим веществом?
===============================================
Так она уже через три дня после "отравления" (7 марта) отметилась в соц.сетях.
captainobvious 29 марта 2018 | 18:01
sergrostov: вот, что юнион джек животворящий делает!
allasc 29 марта 2018 | 17:42
хахаха.... шах и мат Кремлю
wattman 29 марта 2018 | 17:45
Новичок - ненастоящий!
allasc 29 марта 2018 | 17:47
wattman: устаревший
fanisos 29 марта 2018 | 17:50
старый новичок. срок хранения кончилася
varigor 29 марта 2018 | 18:09
Дочь Скрипаля к счастью, выздоравливает. Это прямое доказательство того, что средство отравления не было тем самым "новичком" и вообще боевым.
Представляю, как эту женщину сейчас будут накручивать против России, а российского консула к ней не пускать. Дерьмократы хреновы. А уж какие наглые клеветники!
allasc 29 марта 2018 | 18:14
varigor: а что это, пищевое отравление?
mikegolubchik 29 марта 2018 | 18:18
varigor: Это хорошо, что она выздоравливает. Она возможно сможет пролить свет на то что происходило в России, кто с ней встречался, разговаривал и все такое. Да уже в Англии она могла кого нибудь опознать.
captainobvious 29 марта 2018 | 18:26
mikegolubchik: боюсь, если она начнет "опознавать кого нибудь в Англии", она долго не проживет...
olenenok_zed 29 марта 2018 | 18:19
приятные новости.
желаю Скрипалю с дочкой самого Ху-Ло пережить
vladimir_na_echo 29 марта 2018 | 18:25
Палёный новичок попался )))
Что-то я не пойму: рассказывали какое это сильное БОВ и какие русские монстры, а тут на поправку идёт, после того как в чемодане его привезла в пудренице...
Нет ребята, это не цирк, и даже не фарс... это уже цензурно не определяется.