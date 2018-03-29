Неизвестные мошенники обманули известный итальянский клуб Лацио на 2 миллиона евро

В этом году Лацио, согласно договору, должен был перевести голландскому Фейеноорду оставшуюся часть суммы за приобретенного в 2014 году защитника Стефана де Врея. Мошенники знали об этом и прислали в офис римского клуба фальшивое письмо, в котором значились не реквизиты голландских партнеров, а их собственные. Транш был совершен, однако потом выяснилось, что Фейеноорд , естественно, никаких денег не получал. По этому факту возбуждено уголовное дело. полиции уже удалось установить счет, на который были переведены 2 миллиона евро. По информации итальянской Газетто дела спорта, подозреваемый – испанец. Других деталей следствие пока не сообщает.

Непосредственно при продаже Лацио заплатил за Стефана де Врея 5 с половиной миллионов евро.