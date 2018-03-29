Пользователи Telegram столкнулись с глобальным сбоем в работе мессенджера

В течение нескольких часов он был недоступен.

Проблемы при соединении с сервером пользователи заметили около полудня по московскому времени. По данным сервиса Downdetector, Telegram перестал работать в России, Казахстане, Украине, Италии, а также в ряде других стран Европы и на Ближнем Востоке. Сбой затронул как приложение для мобильных устройств, так и веб-клиент мессенджера. Основатель компании Павел Дуров у себя в Twitter вскоре пояснил, что причиной неполадок стал отключение питания в одном из кластеров дата-центра мессенджера. Спустя три часа компания отчиталась о полном восстановлении работы сервиса. Случившийся сбой послужил поводом для довольно нервной реакции некоторых пользователи социальных сетей — на фоне регулярных угроз со стороны российских официальных органов о фактической блокировке Telegram. В официальном Twitter Роскомнадзора, кстати, появилось сообщение: «Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем».

Российские спецслужбы, напомню, недовольны решением руководства Telegram — представители мессенджера отказываются предоставлять ключи для дешифровки сообщений.