Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского перевели из СИЗО «Матросская тишина»
Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского перевели из СИЗО «Матросская тишина» и содержат в ужасных условиях. Об этом «Эху Москвы» сообщила адвокат Малобродского Ксения Карпинская.
В СИЗО Малобродскому сообщили, что этот перевод – личная инициатива следствия, добавила Ксения Карпинская.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
naivnyk 29 марта 2018 | 17:12
Ничего, скоро Кирилл подтянется, будут малявами обмениваться. Может и неплохо устроятся, у Кирилла шанс по крайней мере есть)
serjo1977 29 марта 2018 | 17:28
naivnyk: ... а вот у тебя шансов ТОЧНО не будет: сразу у параши окажешься.
ormanov 29 марта 2018 | 17:13
Что за место ужасней Матроски?
naivnyk 29 марта 2018 | 17:30
ormanov: Лефортово не заслужил)
rom8883 29 марта 2018 | 17:27
Следователь прессует, чтобы заставить взять на себя вину.