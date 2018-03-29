Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств. Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества. По его словам, это недружественные шаги и вмешательство в наши внутренние дела, — сообщает ТАСС.

Семьи погибших при пожаре в Кемерове могут быть обмануты мошенниками, которые пытаются заполучить компенсации, предоставленные властями. Об этом сказал Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Он напомнил, что аналогичные случаи были в 2010 году после трагедии на шахте «Распадская».