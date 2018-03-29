Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за сообщениями о трагических событиях в Кемерове могли стоять спецслужбы США и других государств. Володин считает, что таким образом они хотели посеять панику, вызвать недоверие к власти, опробовать технологии цветных революций и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества. По его словам, это недружественные шаги и вмешательство в наши внутренние дела, — сообщает ТАСС.
Семьи погибших при пожаре в Кемерове могут быть обмануты мошенниками, которые пытаются заполучить компенсации, предоставленные властями. Об этом сказал Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Он напомнил, что аналогичные случаи были в 2010 году после трагедии на шахте «Распадская».
Комментарии105
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
skitalez44 29 марта 2018 | 17:25
Совсем стыд потеряли.
bazilgu 29 марта 2018 | 17:29
skitalez44: Если человек- член Едра, то стыда у него по определению быть не может. А у едровсеого босса- тем более.
novyrusich 29 марта 2018 | 17:30
skitalez44: Что за гадость эта ваша Дума и ее гей-председатель.
odiniznas 29 марта 2018 | 17:26
А ведь кто-то еще Володина за умного держал и внутреннюю политику ему доверял, теперь вот депутатами послушными руководить. Хотя если ум чиновника меряется степенью умения говорить то, что должно понравиться его начальнику, то умнее его трудно найти. А ведь его даже иногда в преемники вождя прочат, вот где его таланты развернулись бы.
cypher 29 марта 2018 | 17:27
Весна. В Думе массовое мироточение бюстов.
Заодно попытка отвлечь внимание от реальных тем:
кто закрыл двери в кинозале с детьми?
кто подписал ввод здания ТЦ в эксплуатацию?
кто экономил на огнетушителях?
кто 40 минут не мог/не хотел снять людей с крыши горящего здания?
кто направил пожарных не спасать детей из зала, а тушить очаг возгорания, несмотря на слезные просьбы родственников?
кто стер 3, 5 минуты из видео с камеры наблюдения?
кто на самом деле пиарится на трагедии?
sargon5001 29 марта 2018 | 17:27
Какой же долбаный негодяй. В Госдуме вообще ни одного порядочного человека нет, похоже.
jetsam 29 марта 2018 | 17:31
sargon5001:
- «Товарищ генерал табе пакет!"
— «Не табе, а Вам!"
-«Нам он на хрен не нужен! он табе.
— «Вот дурень, где такого нашли? Не могли умного послать?"
-«Умных к умным, а меня к Табе!!»
sasass 29 марта 2018 | 17:28
Россия сама себя дискредитировала и сама себя сечет и бомбит Воронеж ....)))
nmodenov 29 марта 2018 | 17:30
Бился в пене параноик как ведьмак на шабаше ....
degele 29 марта 2018 | 17:30
Врут и воруют. Все!
rom8883 29 марта 2018 | 17:30
То раньше Обама у нас в подъездах гадил, а Трамп сам не хочет. Спецслужбы посылает.
nile999 29 марта 2018 | 17:30
володин вытри свой поганый рот, он весь в говне от подлизывания
varigor 29 марта 2018 | 17:31
Володин не дружит с головой, если так заявляет, но доля истины в его словах точно есть.
Вон как западные прихвостни воодушевились и надеются на массовые протесты, и на майдан под их лозунгами и руководством. Только опять просчитались. И в этот раз не получается.