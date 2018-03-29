Число уехавших из России высококвалифицированных специалистов выросло вдвое за последние три года

Об этом на собрании РАН сообщил главный ученый секретарь президиума Николай Долгушкин. По его словам, в 2016-м году страну покинуло 44 тысячи человек. В 2013-м уехало около 20-ти тысяч. Также Долгушкин обратил внимание, что количество ученых в институтах ФАНО за последние три года уменьшилось почти на 3 тысячи человек, средний возраст работающих превысил 50 лет, а каждый третий достиг возраста выхода на пенсию.