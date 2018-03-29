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16:32, 29 марта 2018

Число уехавших из России высококвалифицированных специалистов выросло вдвое за последние три года

Об этом на собрании РАН сообщил главный ученый секретарь президиума Николай Долгушкин. По его словам, в 2016-м году страну покинуло 44 тысячи человек. В 2013-м уехало около 20-ти тысяч. Также Долгушкин обратил внимание, что количество ученых в институтах ФАНО за последние три года уменьшилось почти на 3 тысячи человек, средний возраст работающих превысил 50 лет, а каждый третий достиг возраста выхода на пенсию.

Комментарии

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oneoretwo 29 марта 2018 | 16:35

плешивому нквд умные не нужны, им нужны тулеевы...

meister_luvin 29 марта 2018 | 16:36

oneoretwo:

Зато приезжают и заполняют вакансии дворников советские люди из Средней Азии.
86% очень довольны таким замещением населения

novyrusich 29 марта 2018 | 16:43

meister_luvin: Наука в России кончилась, молодые умные и перспективные покидают страну.
Остаются те, кто не может найти себе применения за границей.
У России нет будущего с таким контингентом.

kryymsdyk 29 марта 2018 | 16:47

novyrusich: Мы в Европу и Америку поставляем мозги, они нам - Щария по скайпу.

novyrusich 29 марта 2018 | 17:02

kryymsdyk: Помнится нобелевский лауреат из России Андрей Гейм на предположение что он вернется в Россию ответил, что те то ему это предлагает сошли с ума.

zemljanka 29 марта 2018 | 16:56

Катастрофа навсегда.

archibald_dandy_esquire 29 марта 2018 | 16:56

novyrusich:
мы их душим-душим-душим! палками лупим-лупим! а они не хотят за копейки работать! обидно им видите ли - они работают, а сынули и дочули их начальников на порш-кайенн рассекают по кабакам и барам, да коксом обдолбанные. Они почему-то считают, что это неправильно.
В то время, как весь российский народ поддерживает и ликует от Президента Владимира Владимировича, а они не патриоты. Ну, никак.

irdo 29 марта 2018 | 17:28

archibald_dandy_esquire:
мы их душим-душим-душим! палками лупим-лупим! а они не хотят за копейки работать! обидно им видите ли - они работают, а сынули и дочули их начальников на порш-кайенн рассекают по кабакам и барам, да коксом обдолбанные. Они почему-то считают, что это неправильно.

В то время, как весь российский народ поддерживает и ликует от Президента Владимира Владимировича, а они не патриоты. Ну, никак.
================
Ну не любят они русский квас квасного путриотизма и русский дух от вонючих портянок.

irdo 29 марта 2018 | 17:22

Число уехавших из России высококвалифицированных специалистов выросло вдвое за последние три года
==============

На все российские времена:
-"спасение утопающих, дело рук самих утопающих"

bozk 29 марта 2018 | 16:35

А как же наша духовность, военные и мусорные полигоны ?! Предатели

aorswen 29 марта 2018 | 16:35

ща "новичок" в погоню бросится

ag_bai 29 марта 2018 | 16:36

Браво, ФАНО, впечатляющий результат реформирования науки!
Уничтожим всё, что дыши -- не мытьем, так катаньем.
Эх, президент РАН Сергеев, не стыдно ли и Вам за Вашу соглашательскую политику?

tks 29 марта 2018 | 16:38

25 млн. рабочих мест...

© В.В.Путин, май 2012 года

blahovdav 29 марта 2018 | 16:41

tks: 25 млн. рабочих мест...

© В.В.Путин, май 2012 года\\\ А где путлеровская свинятина с погонялом Patrik?? Может она отчитается за своего плешивого пранкера??

sabotage_nik 29 марта 2018 | 17:16

tks: tks: Охранники !25 млн. охранников !Другого быть не может !

sadda 29 марта 2018 | 16:39

А кому эти специалисты сдались в путинской России?! Путин прекрасно обходится своими эффективными менеджерами, которые весьма эффективно жируют возле бюджетных денег и природных ресурсов.

(комментарий скрыт)

sasass 29 марта 2018 | 16:42

Вывод один - надо прекратить выпуск специалистов всех уровней , потому что власть глупостью занимается ,ибо в России приложить свои знания негде - ибо промышленное производство и прочие смежные отрасли находятся на уровне пещерного века...

sensei54 29 марта 2018 | 16:54

sasass: промышленное производство и прочие смежные отрасли находятся на уровне пещерного века...
...................................................................
Не выдумывайте. Вчера, вот, видел на трейлере бульдозер TD-25M. Правда надпись на иностранном - DRESSTA, но это видимо для экспорта, на иностранном написали.

supostat 29 марта 2018 | 16:44

На это у наших пещерных совколюбов и ватников всегда есть ответ: "Без вас воздух чище, катитесь в свой Израиль, США и т.п."

speculyant 29 марта 2018 | 16:44

Туда им и дорога,мазохистам!!! А кто еще кроме извращенца,который себя мучить любит,променяет прекрасную страну-богоносицу на буржуйско-гейский закордон?! Депутаты не в счет-оне за народ мучаются,на себя удар прогнивших лазурных берегов да лос-анжелесов с майами-бичами принимают,не хотят-а куда деваться:работа такая,за народ радеть!

a_andrey_yrievich 29 марта 2018 | 16:46

У чмырей, разрыв мозга: в России - Мордор, а границы открыты и даже не видно, массового
оттока чмошников...

vilingrad 29 марта 2018 | 17:00

a_andrey_yrievich: Скатертью дорога! Пусть выпендриваются за границей! Илоны Маски хреновы...

budweiser23 29 марта 2018 | 16:46

Учителя, которые недовольны своими зарплатами, могли бы пойти работать в бизнес, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме Территория смыслов....
Если можете, то уезжайте, не тратьте время зря в путрасии, ....вы здесь нужны кремлепутам только бесплатно, а жизнь у вас одна! Живите, а не выживайте!

nile999 29 марта 2018 | 16:47

завидую умным людям..молодцы!

clandestino 29 марта 2018 | 16:49

Странно Кто бы мог подумать? С чего бы это? Видимо, случайное совпадение. Но и внутрь заехало немало.: Депардьё, Джонс и коммунист Монсон. Лучшие из лучших. Вот, Мачете бы ещё заехал!!

x_signal 29 марта 2018 | 16:54

Просто слабые люди, которые решили пойти на всё готовое, вместо того, чтобы поднимать из руин свою страну.

sadda 29 марта 2018 | 17:02

x_signal: А с чего вдруг страна в руинах после 18-ти лет правления великого Путина?!

x_signal 29 марта 2018 | 17:25

sadda: потому что до этого развалили, а те, кто должен был строить, по заграницам разбежались.

novyrusich 29 марта 2018 | 17:21

x_signal: Нельзя поднять того, кто не хочет подниматься.
Россия не желает подниматься. Она желает быть великой.
Вот чтобы все признали ее величие и все.
А никто в Европе не хочет до ее уровня опускаться.

sparky 29 марта 2018 | 17:26

Настоящие "патриоты" не уедут, руинили, руинят и будут руинить.

lisitsa1962 29 марта 2018 | 17:27

x_signal: Просто уважающие себя люди, которые хотят прилагать свои знания и энергию там где их оценят. Которые не хотят жить под надзором. Которые, в конце концов,не хотят сами ходить в "хромую лошадь" а своих детей водить в "зимнюю вишню". После Тулеевского "Простите, Владимир Владимирович" и Мизулинского " трагедия в Кемерове - "удар в спину" президента Путина" не один десяток высококвалифицированных специалистов таки примет решение об эвакуации из РФ

natayak 29 марта 2018 | 16:55

Да, печально.

salut__521 29 марта 2018 | 17:02

Ну путин же сказал, что будем прорываться в прорыв, вот специалисты и прорываются...

elenaj1959 29 марта 2018 | 17:03

Сейчас постановят держать и не пущать... Молодые и перспективные понимают, что в России у них перспектив нет.

ed10075 29 марта 2018 | 17:09

На место уехавших приезжают "джамшуты" из дружественного Таджикистана. Так что вскоре среднестатистический росиянин будет носить стеганый халат и очень плохо изъясняться по русски.

greying_eagle 29 марта 2018 | 17:17

Меньше ученых в РФ - меньше Новичков и другого оружия, миру спокойнее. За не военку в России не платят. А полезные для людей вещи придумают китайцы и американцы, где убежавшие российские и работают.

makeda 29 марта 2018 | 17:20

Уважаемые Товарищи! Конечно очень жаль,что уезжают хорошие специалисты. Но не стоит сильно беспокоиться. Есть такая особенность человеческой натуры-когда человек сыт и у него есть все блага жизни,он перестаёт творить в искусстве и изобретать в технической сфере. Так что пусть едут. Там будут у них другие проблемы и ещё не известно, где лучше. Сейчас не то время.которое было во времена сильного Советского Союза. Перед гражданами СССР иностранцы заискивали и льстили не только отдельно,но своими правительствами в целом. Они стремились переманить к себе известных людей из СССР,но не потому что они им были нужны из-за их умения или специальности,а только потому что тогда была Борьба Капитализма с Социализмом и каждый уехавший из СССР человек был для Запада и США плакатом,который они выставляли на показ и трубили о том,что в СССР плохо и там не дают людям развиваться. Но потом об них в капиталистическом мире очень быстро забывали и они предавались Забвению. Сейчас ситуация другая и Россия уже не СССР. Поэтому для Русских там не будут создавать специальных условий. В общем Скатертью дорога!

sabotage_nik 29 марта 2018 | 17:22

В Путинской россии самый востребованный специалист это охранник с окладом 15 тыр и водитель такси !Специалисты другие не нужны !

gostrax 29 марта 2018 | 17:24

Слава богу есть еще Чечня -кузница академиков!

varigor 29 марта 2018 | 17:25

О, так пишут, словно все уехали и в России никого не осталось. Да это просто пятая колонна поредела. На пару тысяч стала меньше. У кого в голове только деньги, никаких чувств к Отечеству, скатертью дорога. А что потом? Посмотрите какие очереди были в российские посольства по всему миру в день выборов президента! Нелогично для сваливших.

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