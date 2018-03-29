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16:32, 29 марта 2018

Мессенджер Телеграм частично возобновил работу после масштабного сбоя

Об этом сообщается в Твиттере мессенджера. Сейчас он работает у большинства пользователей из Восточной Европы, Африки, с Ближнего Востока. Жителей Германии, Ирана и стран СНГ просят немного подождать.

Ранее пользователи не могли отправлять и получать сообщения. Роскомнадзор заявил, что к этому сбою не причастен. Мессенджер не блокируется. Основатель Телеграм Павел Дуров пояснил, что причиной стало отключение электричества у серверов компании в Европе.

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