Мессенджер Телеграм частично возобновил работу после масштабного сбоя
Об этом сообщается в Твиттере мессенджера. Сейчас он работает у большинства пользователей из Восточной Европы, Африки, с Ближнего Востока. Жителей Германии, Ирана и стран СНГ просят немного подождать.
Ранее пользователи не могли отправлять и получать сообщения. Роскомнадзор заявил, что к этому сбою не причастен. Мессенджер не блокируется. Основатель Телеграм Павел Дуров пояснил, что причиной стало отключение электричества у серверов компании в Европе.
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