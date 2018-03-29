Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского перевели в СИЗО «Медведково»
Он находится в камере на 8 мест, где сейчас содержатся 12 заключенных. Все они курят. Накануне Малобродскому стало плохо. Вызвали врача, который так и не пришел. Адвокат Ксения Карпинская рассказала «Эху», что ухудшение условий содержания – это давление на Малобродского. Он сам рассказывал, что в СИЗО ему снова предложили дать признательные показания.
Напомним, ранее срок содержания Алексея Малобродского под стражей был продлен до 19-го апреля. Следователи запретили ему звонить жене и детям.
Комментарии2
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sadda 29 марта 2018 | 16:36
А пусть Песков расскажет сколько бабла потратили на дорогущее ледовое шоу его жены Навки "Руслан и Людмила". Песков ей не хилых спонсоров подогнал - Сбербанк и государственное предприятие Транснефть. А потом Песков будет рассказывать что деньги на шикарную жизнь зарабатывает жена, как и положено путинскому чинуши.
kobylamay_sosetutrampa 29 марта 2018 | 16:55
Да и .уй с ним! Йэхо будет сегодня каждый час надрачивать эту "новость"?