Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского перевели в СИЗО «Медведково»

Он находится в камере на 8 мест, где сейчас содержатся 12 заключенных. Все они курят. Накануне Малобродскому стало плохо. Вызвали врача, который так и не пришел. Адвокат Ксения Карпинская рассказала «Эху», что ухудшение условий содержания – это давление на Малобродского. Он сам рассказывал, что в СИЗО ему снова предложили дать признательные показания.

Напомним, ранее срок содержания Алексея Малобродского под стражей был продлен до 19-го апреля. Следователи запретили ему звонить жене и детям.