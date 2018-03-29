К 9-ти годам и 10-ти месяцам колонии строгого режима приговорен криминальный авторитет Захарий Калашов
К 9-ти годам и 10-ти месяцам колонии строгого режима приговорен криминальный авторитет Захарий Калашов, известный также как Шакро Молодой. Суд признал его виновным в вымогательстве в особо крупном размере и с применением насилия. Адвокаты Калашова намерены обжаловать приговор. Они назвали его незаконным и необоснованным.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sasass 29 марта 2018 | 16:49
Улюкаев и Белых почти на одном уровне находятся с ворами в законе c разницей в том ,что тот будет сидеть в элитарных условиях и скоро выйдет...
naivnyk 29 марта 2018 | 17:08
Либеральным голубым воришкам, надо было сначала Ворами стать, а уж потом... Конечно Шакро будет хорошо сидеть, по должности положено)