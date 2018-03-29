К 9-ти годам и 10-ти месяцам колонии строгого режима приговорен криминальный авторитет Захарий Калашов, известный также как Шакро Молодой. Суд признал его виновным в вымогательстве в особо крупном размере и с применением насилия. Адвокаты Калашова намерены обжаловать приговор. Они назвали его незаконным и необоснованным.