Три человека, которые числились пропавшими без вести после пожара в Кемерово, найдены живыми
Об этом сообщает Следственный комитет. Сейчас в списке пропавших и погибших 64 человека.
Между тем, в МЧС сообщают, что торговый центр «Зимняя вишня» загорелся из-за электрического кабеля, который находился между третьим и четвертым этажами, — передает РБК со ссылкой на источник. Очаг возгорания находился возле батутного центра. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Комментарии29
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tttyyy 29 марта 2018 | 16:33
Старуха Альбац не желает ли извиниться за то, что распространяла фейковую информацию о сотнях погибших в Кемерове.
patrik04 29 марта 2018 | 16:35
tttyyy:
...и о том что кемеровчане - нелюди, которые закрыли детей в зале кинотеатра на ключ.
anatolr 29 марта 2018 | 16:47
patrik04: //нелюди, которые закрыли детей в зале кинотеатра на ключ.// Хуже, чем нелюди - Государственные преступники и предатели Родины, которые лишают ее самого главного - ДЕТЕЙ, БУДУЩЕГО!
Анатолий - сосед Госдепа
minerr 29 марта 2018 | 16:58
anatolr: Странно, что Госдеп не подписывается - "Госдеп, сосед Анатолия". Может они тупо не знают, что ты их сосед? Ты сходи, просвети их.
blahovdav 29 марта 2018 | 16:38
tttyyy: Старуха Альбац не желает ли извиниться за то, что распространяла фейковую информацию о сотнях погибших в Кемерове.\\\...а путлеровские свиньи за фашистов в Украине и геноцид русского населения там??
patrik04 29 марта 2018 | 16:46
blahovdav:
Извиниться перед украинскими националистическими свиньями, за то что они устроили геноцид русских людей на Донбассе?! У тебя совесть, как у педераста.
protiv777 29 марта 2018 | 17:08
blahovdav: Это с какого перепугу Россия должна извиняться за бегающих нациков с факелами по Украине и прославляющих Бандеру?
kara 29 марта 2018 | 16:39
tttyyy: ещё во вторник извинилась, Соловьев зачитывал
captain_ 29 марта 2018 | 16:51
Заметили? Когда слушаешь Мизулину, совершенно неважно, что она говорит… тошнит уже от мимики и тембра голоса. И сплотиться хочется исключительно вокруг своей ненависти к этой бабёнке...
maximv 29 марта 2018 | 16:55
tttyyy: А почему Вы не задаете вопросы ублюдку Тулееву об извинениях за оскорбление людей, вышедших протестовать? В методичке нет?
archibald_dandy_esquire 29 марта 2018 | 17:13
maximv:
" Три человека, которые числились пропавшими без вести после пожара в Кемерово, найдены живыми
Об этом сообщает Следственный комитет."
Как всегда, в сообщении СК нет имен и фамилий - может, эти нашедшиеся очередные "неизвестные" в штатском, на этот раз играющие роли жертв пожара?
Есть же целый отряд "рыбаков", "хлеборобов", "рабочих", ездящих вместе с "путином". Это хороший ход. Народ верит.
komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 17:27
tttyyy: пока писать ничего не может, она расстроилась что люди нашлись.
vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 16:33
Ну, наконец-то хорошие новости.
captain_ 29 марта 2018 | 16:45
Не, я щитаю что русские начали 2018г даже "очень хорошо":
Бензин подорожал на 6,5%, дизель на 8,6%
Госбанки и госолигархи вывезли за рубеж 9,8 млрд долл
Минфин изъял из экономики и направил на покупку валюты 23,7 млрд долл
Смертность превысила рождаемость на 30,6 тыс человек
В 70 субъектах РФ убыль населения...
rern 29 марта 2018 | 16:33
У либероидов траур. "Как же так".
jetsam 29 марта 2018 | 16:33
ну хоть им повезло.
noxepy666 29 марта 2018 | 16:35
Как же так? А где семьсот трупов? Неужто и теперь до кого-то не дойдёт, что информация постоянно обновляется, и итоги (по количеству жертв) подводить рано?
anatolr 29 марта 2018 | 16:49
noxepy666: Заткнись рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата), Сралин лично отправил на тот свет 600 миллионов человек!
Анатолий - сосед Госдепа
minerr 29 марта 2018 | 17:02
anatolr: Ну и соседа-дебила заимел Госдеп - все население Земли в те годы было менее 2 млрд. Это он "лично" треть укокошил?
tks 29 марта 2018 | 16:51
noxepy666: А как же 1000 трупов в Цхинвали 08.08.08?
Вроде даже дельце уголовное возбудилось... а где его итоги, так сказать?
kryymsdyk 29 марта 2018 | 16:50
Как-то все позабыли про домогательства... Может для того и подожгли?
askold_rurik 29 марта 2018 | 16:52
Сегодня утром сообщали, что пропавших безвести нет. А тут вдруг их нашли.
nestor199 29 марта 2018 | 17:06
askold_rurik: Все правильно- нашли потеряшек, вот поэтому пропавших безвести и нет.
leomosk16 29 марта 2018 | 16:53
///Три человека, которые числились пропавшими без вести после пожара в Кемерово, найдены живыми....////
А, вот, как правильнее сказать?
либероидная антироссийская политмедийная тусовка во лжи своей
- села в лужу?
- обосралась по уши?
- привычно сидит в своем говне из фейков?
jetsam 29 марта 2018 | 16:58
leomosk16: #либероидная антироссийская политмедийная тусовка во лжи своей#
не бзди, за нее тулеев с мизулиной уже извинилис перед путеном....
condor00 29 марта 2018 | 16:57
Очень хорошая новость!
protiv777 29 марта 2018 | 17:06
Эхо, а где еще 136 трупов? Ни за что не поверю, что на самом честном и свободном сайте соврали.
vtodorol 29 марта 2018 | 17:18
Следственный комитет представил свой список...Посмотрим список,который составит население.... Репутация СК ,мягко говоря,оставляет желать...
vtodorol 29 марта 2018 | 17:20
Чо-то ,не понял.Было 64 .Троих нашли живыми.Осталось 64.