///Три человека, которые числились пропавшими без вести после пожара в Кемерово, найдены живыми....////

Об этом сообщает Следственный комитет. Сейчас в списке пропавших и погибших 64 человека.

Между тем, в МЧС сообщают, что торговый центр «Зимняя вишня» загорелся из-за электрического кабеля, который находился между третьим и четвертым этажами, — передает РБК со ссылкой на источник. Очаг возгорания находился возле батутного центра. Официального подтверждения этой информации пока нет.