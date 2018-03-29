Во Франции на аукцион выставят картину Ван Гога «Женщины в дюнах за починкой сетей»
Предварительная оценка полотна — 5 миллионов евро. Картина принадлежит европейскому коллекционеру. В последние несколько лет она находилась в Музее Ван Гога в Амстердаме.
Объявление о продаже вызвало настоящий ажиотаж – произведения Ван Гога не выставлялись на торги уже 20 лет.
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