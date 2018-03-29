Владелец греческого ФК ПАОК российский бизнесмен И. Саввиди не сможет посещать матчи команды в течении 3-х лет
Владелец греческого футбольного клуба ПАОК российский бизнесмен Иван Саввиди не сможет посещать матчи своей команды в течении трех лет.
Саввиди выбежал на поле на последних минутах мачта между ПАОКом и афинским АЕКом, который в итоге не удалось доиграть. произошло это после того, как арбитр отказался засчитать гол забитый игроками команды Саввиди. Под курткой у бизнесмена журналисты заметили кобуру с пистолетом. Потом он объяснил, что имеет право на ношение оружия и никому этим пистолетом не угрожал, однако лига приняла жесткое для него и для команды решение. Помимо запрета на посещение матчей, Саввиди оштрафован на 100 тысяч евро и еще 63 тысячи заплатит клуб, однако самым болезненным для команды оказалось лишение трех набранных очков. ПАОК в результате опустился на третье место в таблице и осложнил себе достижение главной цели – завоевания золотых медалей в третий раз в своей истории.
Скорее всего эти решения будут обжалованы ПАОКом в ближайшее время.
Комментарии9
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meister_luvin 29 марта 2018 | 16:06
"Деточка, вам не кажется, что ваше место у ..."
(Джентельмены удачи)
budweiser23 29 марта 2018 | 16:32
откуда берутся идиоты с деньгами....
archibald_dandy_esquire 29 марта 2018 | 16:42
budweiser23: " откуда берутся идиоты с деньгами...."
В начале он был идиот с пистолетом, при помощи которого сколотил первоначальный капитал. Далее - российская классика - знакомство с бандитами, захватившими власть...
Теперь он идиот с пистолетом и деньгами.
novyrusich 29 марта 2018 | 16:48
archibald_dandy_esquire: Все-таки большинство идиотов с пистолетами остались с хорошими гранитными памятниками, а не с деньгами.
К пистолету надо еще чуток ума.
konvoi 29 марта 2018 | 16:55
novyrusich: То не идиоты, то ивреи.
novyrusich 29 марта 2018 | 17:06
konvoi: Ну это все знают, что евреи умные.
Но саввиди грек.
Значит и среди греков умные бывают. Только он вспыльчивый очень и с пистолетом.
konvoi 29 марта 2018 | 17:10
novyrusich: Не умные, а хитрожопые. Умные это когда на%&ли и ухи не торчат. Чтоб ты знал. Далее... я за тех, хто в итоге с памятниками остался. А грек твой, пока еще живой.
novyrusich 29 марта 2018 | 17:25
konvoi: Евреев под памятниками нет.
Памятники все на православных кладбищах.
Там целые Аллеи славы образовались.
zemljanka 29 марта 2018 | 16:39
Бедолага
Купит другую команду.