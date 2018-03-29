Владелец греческого ФК ПАОК российский бизнесмен И. Саввиди не сможет посещать матчи команды в течении 3-х лет

Владелец греческого футбольного клуба ПАОК российский бизнесмен Иван Саввиди не сможет посещать матчи своей команды в течении трех лет.

Саввиди выбежал на поле на последних минутах мачта между ПАОКом и афинским АЕКом, который в итоге не удалось доиграть. произошло это после того, как арбитр отказался засчитать гол забитый игроками команды Саввиди. Под курткой у бизнесмена журналисты заметили кобуру с пистолетом. Потом он объяснил, что имеет право на ношение оружия и никому этим пистолетом не угрожал, однако лига приняла жесткое для него и для команды решение. Помимо запрета на посещение матчей, Саввиди оштрафован на 100 тысяч евро и еще 63 тысячи заплатит клуб, однако самым болезненным для команды оказалось лишение трех набранных очков. ПАОК в результате опустился на третье место в таблице и осложнил себе достижение главной цели – завоевания золотых медалей в третий раз в своей истории.

Скорее всего эти решения будут обжалованы ПАОКом в ближайшее время.