Криминальный авторитет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, получил почти 10 лет колонии строгого режима

Его вместе с несколькими сообщниками признали виновным в вымогательстве с применением насилия.

Тюремный срок, который получил Захарий Калашов – 9 лет 10 месяцев колонии — почти совпал с требованием гособвинения: прокуроры накануне просили для «вора в законе» 10 лет. При этом судья не стал штрафовать авторитета, но назвал его главным человеком в криминальном мире после смерти Аслана Усояна, он же Дед Хасан. Ближайший подручный Калашова Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец получил 8 лет 10 месяцев. К схожим срокам были приговорены еще 10 фигурантов дела. Напомним, следствие обвиняло группировку во главе с Шакро Молодым в двух эпизодах вымогательства на общую сумму 18 млн рублей. В одном из случаев это закончилось перестрелкой на Рочдельской улице, в ходе которой погибли два сподручника Калашова. Адвокат авторитета сообщил, что будет обжаловать приговор.

Параллельно идет расследование дела против высокопоставленных офицеров СК. Их обвиняют в том, что они получили взятку за освобождение из СИЗО авторитета Андрею Кочуйкова.