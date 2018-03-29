Криминальный авторитет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, получил почти 10 лет колонии строгого режима
Его вместе с несколькими сообщниками признали виновным в вымогательстве с применением насилия.
Тюремный срок, который получил Захарий Калашов – 9 лет 10 месяцев колонии — почти совпал с требованием гособвинения: прокуроры накануне просили для «вора в законе» 10 лет. При этом судья не стал штрафовать авторитета, но назвал его главным человеком в криминальном мире после смерти Аслана Усояна, он же Дед Хасан. Ближайший подручный Калашова Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец получил 8 лет 10 месяцев. К схожим срокам были приговорены еще 10 фигурантов дела. Напомним, следствие обвиняло группировку во главе с Шакро Молодым в двух эпизодах вымогательства на общую сумму 18 млн рублей. В одном из случаев это закончилось перестрелкой на Рочдельской улице, в ходе которой погибли два сподручника Калашова. Адвокат авторитета сообщил, что будет обжаловать приговор.
Параллельно идет расследование дела против высокопоставленных офицеров СК. Их обвиняют в том, что они получили взятку за освобождение из СИЗО авторитета Андрею Кочуйкова.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aorswen 29 марта 2018 | 16:11
не по понятиям. надо было в госдурку
sandro_007 29 марта 2018 | 16:23
Щенки. Еще ворами в законе себя называют. Трамвайные щипачи против полковника с 9 миллиардами. Не говорю уж о чиновниках-миллиардерах. Вот подлинные воры в законе.
jetsam 29 марта 2018 | 16:24
и через сколько дней он выйдет на свободу?
через 30?
yurasska 29 марта 2018 | 16:27
вопрос токкаря Президенту-а авторитет Петров,экстрадированный из Испании и прожывающий в Питере на Просвете-он ничо не нарушил из Закона и его по-дружески выперли из Испании?А вся группа Петрова-тоже фсё намана и никакой тебе преступности в нефтяной сфере в Питере?Чота прям сомненья гложут меня.токкаря.Пеккаря.Ну как и всех других,некалашовских и непетровских товарищей.
ruderpost 29 марта 2018 | 16:35
ну отсидит года 2-3 потом выйдет.
oneoretwo 29 марта 2018 | 16:39
у плешивого "получить" и "отсидеть" - две большие разницы....
мордатую корову васильеву из мо кто-нить помнит ?