Возгорание в торговом центре Зимняя вишня началось в пространстве между третьим и четвертым этажами
Это показали предварительные результаты пожарно-технической экспертизы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МЧС. В предполагаемом месте возгорания проходил силовой кабель.
На экспертизу отправлены около ста предметов из торгового центра. Среди них — остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя и фрагменты внутренней отделки.
Напомним, по делу о пожаре в Кемерове арестованы пять человек.
Семьи погибших при пожаре в Кемерове могут быть обмануты мошенниками, которые пытаются заполучить компенсации, предоставленные властями. Об этом сказал Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Он напомнил, что аналогичные случаи были в 2010 году после трагедии на шахте «Распадская».
Комментарии18
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vezdehod 29 марта 2018 | 16:11
Силовой кабель не повод для возгорания, тем более что он УЖЕ давно выпускается Негорючим.и защищён от короткого замыкания. бывший главный энергетик. Москва.
slavik1951 29 марта 2018 | 16:21
vezdehod: Всё электрооборудование защищено от токов короткого замыкания, но могут быть неправильно рассчитаны или неправильно настроены параметры срабатывания релейной защиты ( автоматические выключатели) и тогда короткое замыкание не ликвидируется, а это возгорание. Бывший начальник службы релейной защиты ГЭС.
vezdehod 29 марта 2018 | 16:33
slavik1951:
Всё электрооборудование защищено от токов короткого замыкания, но могут быть неправильно рассчитаны или неправильно настроены параметры срабатывания релейной защиты ( автоматические выключатели) и тогда короткое замыкание не ликвидируется, а это возгорание. Бывший начальник службы релейной защиты ГЭС.
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Вы батенька не путайте ГЭС с Бытовухой. Здесь не Релейная защита от "КЗ". а Автомат с Тепловой и от "КЗ" защитой - который вышибает при малейшей перегрузке.
Я не раз доказывал Инспеторам Пожарной охра их действия. когда они катили на меня балоны.
blackbird22 29 марта 2018 | 16:38
vezdehod: во первых, скорее всего не автомат, а вставка. А во вторых, что ещё там за вставка. У этих экономов "выжигающих поляну" бывает денег не допросишься на замену. А если жук...
slavik1951 29 марта 2018 | 16:38
vezdehod: По любому автомат должен быть правильно настроен
novyrusich 29 марта 2018 | 16:40
vezdehod: И все-таки вариант КЗ наиболее вероятен.
Если электрику обслуживали люди с дипломами поваров .... Провинция и не то может.
chnch 29 марта 2018 | 17:18
vezdehod: Пургу гонишь. Или не в теме. Автомат как и узо должен иметь сертификат. Пройти прогрузку. Половина того,что сейчас продаётся тупо не работает. Далее , "петлю" никто не отменял. Вы же энергетик,знаете что это? И как ведет себя автомат? Кабеля защищённые от казы, ну это бред. ВВГ нг является самотухнущим, а не негорючим. Сейчас это основной кабель. Разницу понимаете? Проверка изоляции когда проходила? Думаю никогда. Вместо металлических труб гофра. А то и просто лотки, вместо ВВГ ПВС какой нибудь. А то, не к ночи помянут ПУМП или ПБПП..... Переделывали потом раз 1005000 тоже , хрен знает чем... Вот и результат..
merelymy 29 марта 2018 | 16:21
vasyakirin: Началось в пространстве, звучит внушительно, но придется добавить, что пространство существует во времени, а время украли - ровно четыре минуты.
Вот ссылка: Кемерово, вырезанные 4 минуты - это свидетельство нашего рабства!
https://www.youtube.com/watch?v=DRUpss9gh4s
sadda 29 марта 2018 | 16:12
Александр Липатов выложил в интернете:
Вот такой ответ дал мне рядовой сотрудник МЧС (Х) (трудится водителем на пожарной машине) на вопрос о причинах трагедии в Кемерово (по его просьбе не указываю его настоящие персональные данные).
Y: - Как так вышло, что мы несколько месяцев подряд эвакуировали ТЦ по всей стране из-за анонимных звонков, а как случился пожар – ничего не смогли сделать?
X: - А потому, что Шойгу развалил пожарную охрану. Вместо подразделения МВД это теперь кооператив «Светлая память», семейная контора Шайги Кожеедовича ООО «Рога-копыта» для распила бюджетного бабла. В штате - родственники, любовницы и очковтиратели. Я не считаюсь на службе даже. Я работник частной охранной «структуры» отставного генерала.
У: -Если мы не готовы защищать своих детей любой ценой, то что мы за люди, что это за структуры, что это за государство?!
Х: - Они и тушить то не умеют, они просто льют воду. И делают вид, что что-то делают и понимают в этом. Они не умеют – их не учили нигде. Их как таджиков-дворников с улиц набирают по объявлениям.
Только высшие чины МЧС в погонах, а низы - работники без нормальных зарплат, без званий и погон, без прав и без желания работать и рисковать. Мы здесь друг к другу обращаемся – «дядя».
noxepy666 29 марта 2018 | 16:24
sadda: Во! Вот это нам нравится! Анонимные источники, таксисты, украинцы, "водители скорой помощи"! У смазливого молокососа с роликом про "власть скрывает трупы" полмиллиона просмотров, а у реального пострадавшего Вострикова меньше сотни. А чего про семьсот трупов больше не пишем, ась?
sadda 29 марта 2018 | 16:32
noxepy666: А что этот водитель-пожарник не так сказал? Достаточно было посмотреть на работу пожарников при тушении ТЦ в Кемерово, на конечный результат.
jetsam 29 марта 2018 | 16:19
к вопросу о безопасности... вспомнилось...
вспомнилось тсж - собрание по домофону "видео или аудио или просто кнопка+динамик"
через два часа жарких споров озвучили тариф - моментально (~30сек) все (и я) проголосовали за простую кнопу и звонок.
* так что - охранники у всех выходов, не горящий пластик, не дымящий кабель - все хорошо и все за.
но вот когда за билет для ребенка это даст +2000р - сколько захотят этой безопасности? НОЛЬ - а почему?
такие бедные? неа - никто в россии не ценит жизнь.
ни свою ни чужую (если своя рупь, то уж за чужую и 10 копеек жалко)....
-- бесплатный сыр только в мышеловке --
alexander25101977 29 марта 2018 | 16:20
Семьи погибших при пожаре в Кемерове могут быть обмануты мошенниками, которые пытаются заполучить компенсации, предоставленные властями. Об этом сказал Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Они уже обмануты главными мошенниками - теми, что у власти. Поскольку налогов семьи погибших гораздо больше заплатили, чем с этих налогов им выплатили компенсаций. Все остальные деньги искать не стОит. Ну ведь не зря говорила путинская дама-чиновница с собачками шувалова - я очень богатая штучка.
sadda 29 марта 2018 | 16:21
Продолжение.
У: -Почему никто не таранил машины, мешающие проезду?
Х: -Так отменили. Раньше я бы прям по лексусам ехал, бампером их на стоянке распихивать мог и мне ничего бы не было. А теперь понятие «служебная необходимость» ко мне не относится т.к. я не в погонах, кооператив «Светлая память» или ты забыл уже? И если я кого задел, не юрист из МВД, а я сам на суде один на один с юристом владельца мазерати буду «му-хрю» и потом со своей грошовой зарплаты возмещать. Уже не раз встревали и платят водилы пожарных машин сами.
У: -Какие-то советы о том, что делать в подобных ситуациях дать сможете?
Х: - Не шляйтесь с детьми в людных сборищах. Или взорвут, или дымом уморят или в панике задавят, как в Лошади. Вы должны четко понимать, что никакое МЧС никого не спасет! Это кучка избранных создала тепленькие места для отставных офицеров, их кроме девок в сауне и пойла ничего не интересует. Вся работа - фикция.
А под их управлением унылое рукожопое быдло или калеки - вроде меня. Я сам по сути инвалид. т.к. у меня перелом позвоночника. Я его скрыл при прохождении медкомиссии, чтобы не забраковали. А что делать – до пенсии еще 5 лет. И я еще у них за «нормального» считаюсь. Прикинь! Да наверное, ноги бы не было одной – никто бы и не заметил. Такое тут унылое говно и пьянь набрали в пожарники.
ladyirina 29 марта 2018 | 16:29
У меня дома прямо на глазах произошло короткое замыкание в старом шнуре от утюга. Раздался громкий хлопок как от маленького взрыва, мгновенно разорвало обмотку, и она ярко вспыхнула от очень высокой температуры. Даже в таком масштабе штука очень неприятная.
ladyirina 29 марта 2018 | 16:33
ladyirina: произошло это в том месте, где провод соединяется с вилкой.
chapter_2 29 марта 2018 | 16:31
"Возгорание в торговом центре Зимняя вишня началось в пространстве между третьим и четвертым этажами. Это показали предварительные результаты пожарно-технической экспертизы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МЧС. В предполагаемом месте возгорания проходил силовой кабель", - это очень похоже на информационный вброс. "Экспертиза", возможно, имеет целью отвести от общества нежелательную властям версию поджога.
sasass 29 марта 2018 | 16:34
В России все пожары от короткого замыкания мозговых нейронов силовых структур и надзирающих органов....