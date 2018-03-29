Возгорание в торговом центре Зимняя вишня началось в пространстве между третьим и  четвертым этажами

Это показали предварительные результаты пожарно-технической экспертизы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МЧС. В предполагаемом месте возгорания проходил силовой кабель.

На экспертизу отправлены около ста предметов из торгового центра. Среди них — остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя и фрагменты внутренней отделки.

Напомним, по делу о пожаре в Кемерове арестованы пять человек.

Семьи погибших при пожаре в Кемерове могут быть обмануты мошенниками, которые пытаются заполучить компенсации, предоставленные властями. Об этом сказал Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Он напомнил, что аналогичные случаи были в 2010 году после трагедии на шахте «Распадская».