Британская полиция изъяла входную дверь в доме Сергея Скрипаля
На ней обнаружена повышенная концентрация отравляющего вещества.
Дверной проем в доме экс-полковника ГРУ в Солсбери заколотили фанерой. Это видно на кадрах, которые канал Sky News сняли с воздуха. Территория перед зданием также чем-то застелена. Рядом разбиты несколько палаток.
Скотланд-Ярд пришел к выводу, что Скрипаль вместе с дочерью были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» у себя дома. Возможно, химикат был добавлен в липкую массу на дверной ручке. Ядовитые следы обнаружили и в других районах города, например, в ресторане, но в гораздо меньшей концентрации.
Основные следственные действий идут внутри и вокруг дома Скрипаля. Полиция ранее срезала и унесла скамейку рядом с торговым центром, на которой бывшего разведчика и его дочь нашли 4 марта в бессознательном состоянии.
Россия отрицает свою причастность к инциденту.
Комментарии26
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patrik04 29 марта 2018 | 16:04
Британская полиция изъяла входную дверь в доме Сергея Скрипаля...
... - А ну-ка, - гости говорят, -
Кто в домике живет? -
Молчат старуха и старик,
Воды набрали в рот.
Ночные гости из печи
Берут по пирогу,
И потроха, и петуха, -
Хозяйка - ни гуту.
Нашли табак у старика.
- Хороший табачок! -
Из бочки выпили пивка.
Хозяева - молчок.
Все взяли гости, что могли,
И вышли за порог.
Идут двором и говорят:
- Сырой у них пирог!
А им вослед старуха: - Нет!
Пирог мой не сырой! -
Ей из угла старик в ответ:
- Старуха, дверь закрой! (С.Маршак)
alexandr_l 29 марта 2018 | 16:25
patrik04: Патрик был умным ребенком, что случилось потом неизвестно.
splin2 29 марта 2018 | 16:37
alexandr_l":Каждый охотник желает знать, где сидит фазан"))
В данном случае, охотник это британская полиция, а фазан- исполнитель.
Теперь будут детально изучать показания камер наружного наблюдения и показания свидетелей.
Что касается Новичка,
Глава британского МИД в интервью ВВС:
"У нас на самом деле есть доказательства, что на протяжении последних 10 лет Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ , но и создавала и накапливала вещество "Новичок",
minerr 29 марта 2018 | 16:54
splin2: А на самом деле все очень легко объясняется, странно, что Борис это не озвучил - Юля Скрипаль привезла балон с нервно-паралитическим газом в чемодане из России, засунула его в вентиляционную систему папиного автомобиля (очевидно для сюрприза), но коварные гэбэшники его оттуда вытащили и с помощью дрона перенесли его на дверную ручку. После того как папа и дочь Скрипали облизали эту ручку и отравились Путин силой мысли перенес их на лавочку, попутно отключив GPS на их телефонах.
ukov 29 марта 2018 | 17:22
Вот умора!
Пожалуй англичане переплюнут Петю с Пауэллом.
Если будут трясти в ООН целой дверью и скамейкой!
captain_ 29 марта 2018 | 16:28
Солсбери:
Через 3 недели после отравления – собраны 1300 улик, опрошены 500 свидетелей, следствие займёт месяцы.
Кемерово:
Через день после пожара – дети сами себя подожгли, охранник с Украины, провокация и майданные технологии.
Скотленд-ярд зря свой хлеб ест, я считаю.
kara 29 марта 2018 | 16:07
И, конечно, по национальной традиции, он руки неделями не мыл
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 16:09
Российские официальные лица должны потребовать отправки этой двери в Россию, поскольку она изъята из дома российского гражданина!
tvitov66 29 марта 2018 | 16:13
mikhail_spb_: каждый росиянец знает что этонемы и что так будет с каждым предателем!
mymymy 29 марта 2018 | 16:19
tvitov66: Вы нас, россиян, с вами, украми, не путайте, пожалуйста.
Это как раз укро майданная фишка и отмазка.
polba 29 марта 2018 | 16:10
Надо полагать, камеры наблюдения, по старой британской традиции, в этот день находились на техобслуживании?
ac_dc 29 марта 2018 | 16:29
polba: по старой британской традиции,
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Вот про это зря. Ассоциации появляются.
Отнюдь не про британские традиции
polba 29 марта 2018 | 16:33
ac_dc: Не.. это именно что британские. Что по делу Литвиненко, что по Березовскому, что по Стросс Кану, что по десяткам других громких дел, записи камер либо исчезают, либо камеры "на профилактике".
Наши, разумеется перенимают опыт... но у британцев камер намного больше.
ac_dc 29 марта 2018 | 17:12
polba: по делу Литвиненко,
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Что-то на запрос "дело Литвиненко. Записи камер." Яндекс дает десятки ссылок типа : суд изучил записи камер...
Тут же вспоминается убийство Немцова, когда на суде фигурировала запись какой-то погодной камеры, чудом сохранившейся благодаря тому что засветилась в Сети. а ВСЕ ФСОшные камеры вот именно сдали в ремонт на профилактику..
Или ДТП с Боссом из ЛукОйла.
Вот вам и опыт...
polba 29 марта 2018 | 17:24
ac_dc: В деле Литвиненко нет записи с камер кафе, в котором якобы Луговой насыпал полонию в чай Литвиненко. Все четыре камеры "находились на профилактике"... один единственный день за 1,5 года беспрерывной работы
ross1919 29 марта 2018 | 16:31
polba: Нет, почему не опубликовали?Нашли скачущего какла?
nik476 29 марта 2018 | 16:14
Повторяются: телефонная трубка, дверная ручка... Никакой фантазии.
vitek61 29 марта 2018 | 16:20
nik476: Даже если Скрипаль и дочь хватались за ручку двери одновременно, невозможно объяснить их одновременное падение в обморок через минимум 7 часов при разнице в весе, возрасте, степени здоровья и степени отравления...
harra 29 марта 2018 | 16:30
vitek61: А это сейчас тупо никому не интересно... Это же факты...
ac_dc 29 марта 2018 | 16:32
vitek61:
Вот и не объясняй. Наверное на то есть спицалисты
boseal 29 марта 2018 | 16:38
vitek61: Экий Вы чудак, ей богу - объяснить пытаетесь что-либо. Поступайте как основная публика ЭХА, выключая мозг и разглядывая красочные картинки со стрелочками и предположениями.
rktq 29 марта 2018 | 16:14
опять и снова
обссрались..
Как концентрация БОВ на скамейке оказалось больше, чем на ручке мазанной "злодеем"
neitral_n 29 марта 2018 | 16:16
Как они смели! Это же величайшая тайна следствия! Целая дверь! И еще растрезвонили на весь мир! Да что они там могут найти? А. понял! Они ищут российского зомбированного таракана пронесшего через границы яд и проползшего по ручке двери! Беги, наш таракан! Прячься скорее! ))
alexander25101977 29 марта 2018 | 16:16
И - отпечатки пальцев лилипутина? Ну, чекист, ну провалил! Ну вот правильно говорят: что чекист, что психиатр... как 40 - так на пенсию.
viktorova 29 марта 2018 | 16:46
Вызывает уверенность, что британцы расследуют это преступление и докопаются до истины. Думаю, что информация про Цветы, чемодан, автомобиль и тд - это специальный вброс для целей следствия.
Наблюдая за этим расследованием и расследованием в Кемерово начинаю сомневаться в правдивости результатов расследования терактов в России.
glotov 29 марта 2018 | 17:31
viktorova: Вы применили верную терминологию. Не "в интересах следствия", а в "целях следствия". Цель у следствия "святая". Самой Мэй поставлена.