Британская полиция изъяла входную дверь в доме Сергея Скрипаля...

На ней обнаружена повышенная концентрация отравляющего вещества.

Дверной проем в доме экс-полковника ГРУ в Солсбери заколотили фанерой. Это видно на кадрах, которые канал Sky News сняли с воздуха. Территория перед зданием также чем-то застелена. Рядом разбиты несколько палаток.

Скотланд-Ярд пришел к выводу, что Скрипаль вместе с дочерью были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» у себя дома. Возможно, химикат был добавлен в липкую массу на дверной ручке. Ядовитые следы обнаружили и в других районах города, например, в ресторане, но в гораздо меньшей концентрации.

Основные следственные действий идут внутри и вокруг дома Скрипаля. Полиция ранее срезала и унесла скамейку рядом с торговым центром, на которой бывшего разведчика и его дочь нашли 4 марта в бессознательном состоянии.

Россия отрицает свою причастность к инциденту.