Мособлдума признала незаконным референдум о строительстве мусоросжигательных заводов из-за формулировки вопроса
Московская областная дума признала незаконным вынесение на референдум вопроса о строительстве заводов термического обеззараживания мусора в Подмосковье из-за формулировки вопроса. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил заместитель председателя Комитета регионального парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.
Он пояснил, что вопрос в предложенной формулировке не соответствует Федеральному закону.
«Это несоответствие Федеральному и областному закону о референдуме, то есть чисто по формальному признаку: формулировка вопроса, сама постановка вопроса», — сказал он, подчеркнув, что при принятии решения не затрагивалась «политическая составляющая» вопроса.
При этом Н.Черкасов не исключил, что Мособлдума может согласиться на проведение референдума, если заявители изменят формулировку.
«Почему же нет. Кончено. Правильно сформулировать вопрос — ради бога, мы же не против», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста радиостанции о том, возможно ли проведение референдума в случае изменения формулировки.
Заявку на проведение референдума подала инициативная группа под председательством муниципального депутата Солнечногорского района Дмитрия Трунина. Это уже вторая заявка с их стороны, направленная в Мособлдуму.
Комментарии9
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rern 29 марта 2018 | 15:39
А что там за формулировка? С матом что ли?
evgolius7 29 марта 2018 | 15:50
rern:
И будете нюхать!...Так решили думаки!
Они же не живут рядом...у них не пахнет.
osj99 29 марта 2018 | 16:06
rern: это у нас бывает. Лингвистическая яма. Одни никак вопрос не могут сформулировать, другие - устав партии без ошибок написать, третьи - объяснить суду, что нефть у себя не крали. Трудно у нас с этим. Чисто языковые проблемы
milenacotliar 29 марта 2018 | 15:41
Кто не признаёт Конституцию РФ и её не выполняет – вне закона на нашей территории. Мособлдума, вместе с Комитетом регионального парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности – вне закона. Всё, что они делают, – незаконно.
yurasska 29 марта 2018 | 15:47
предлагаю мособлдуму признать антинародной и античеловечной и расформировать полностью.Как и тулеевцев и путенцев любых.Нормальна власть-помогла бы с нормальной формулировкой проблемы- и решыла бы её за пять секунд-люди ОБЯЗАНЫ жыть в чистом воздухе и завод ОБЯЗАН быть ВНЕ пределов области жини людей.Вместо этого-протаскивание завода и затыкание людей как слуг и холопов.Фиадалы-видать-и бальшые.На их взгляд правда.
ha12raz 29 марта 2018 | 15:49
Значит и выборы незаконные..
grossalexis_032018 29 марта 2018 | 16:13
Вот тупеют ращковане, прям на глазах ;)) Вопрос должен подразумевать два однозначных ответа ;)) Примерно так - Вы за строительство заводов на территории МО ?
Так что серемяги - навый стандарт литературы вам в харю, посконные ;)) !!!
alo0000 29 марта 2018 | 16:14
Оказывается, главное - не правильно организовать переработку мусора и учесть мнение жителей, а правильно сформулировать запрос. Если в новости правильно сформулирован ответ чиновника, то он - полудурок. Не было в России самоуправление и это не самоуправление, а "важное" связующее звено по спуску вниз указивок.
duni 29 марта 2018 | 16:42
Заявители изменят формулировку.
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Да замучаются пыль глотать! ( известная цитата)