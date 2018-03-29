Мособлдума признала незаконным референдум о строительстве мусоросжигательных заводов из-за формулировки вопроса

Московская областная дума признала незаконным вынесение на референдум вопроса о строительстве заводов термического обеззараживания мусора в Подмосковье из-за формулировки вопроса. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил заместитель председателя Комитета регионального парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

Он пояснил, что вопрос в предложенной формулировке не соответствует Федеральному закону.

«Это несоответствие Федеральному и областному закону о референдуме, то есть чисто по формальному признаку: формулировка вопроса, сама постановка вопроса», — сказал он, подчеркнув, что при принятии решения не затрагивалась «политическая составляющая» вопроса.

При этом Н.Черкасов не исключил, что Мособлдума может согласиться на проведение референдума, если заявители изменят формулировку.

«Почему же нет. Кончено. Правильно сформулировать вопрос — ради бога, мы же не против», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста радиостанции о том, возможно ли проведение референдума в случае изменения формулировки.

Заявку на проведение референдума подала инициативная группа под председательством муниципального депутата Солнечногорского района Дмитрия Трунина. Это уже вторая заявка с их стороны, направленная в Мособлдуму.