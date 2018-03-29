Мальчика, который выпрыгнул из окна при пожаре в Кемерове, переведут из реанимации в отделение общей хирургии
Он сейчас находится в сознании, его состояние улучшается, — сообщила ТАСС пресс-секретарь Областной детской клинической больницы в Кемерове Анна Стоянова:
«Сергея Москаленко переводят в отделение общей хирургии. Состояние мальчика расценивается как состояние средней степени тяжести с ярко выраженной положительной динамикой. В реанимационной поддержке ребенок больше не нуждается. Поэтому ждем бабушку, и он будет находиться в отделении общей хирургии вместе с бабушкой».
Сергей Москаленко был доставлен в больницу с многочисленными травмами, и его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Комментарии3
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vlad_sabbath 29 марта 2018 | 15:43
Молодец парень! Спас себе жизнь своим прыжком из окна...
Скорейшего полного выздоровления!!
ugas 29 марта 2018 | 16:32
Выздоравливай, Сереженька!
individualist 29 марта 2018 | 16:54
Дай Бог, пережить тебе этот ужас!