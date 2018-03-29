Словения отзывает для консультаций своего посла в России в связи с делом Сергея Скрипаля
Ранее сегодня стало известно о решении Тбилиси выслать российского дипломата. Солидарность с Лондоном выразили уже практически все страны Европы.
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Ранее сегодня стало известно о решении Тбилиси выслать российского дипломата. Солидарность с Лондоном выразили уже практически все страны Европы.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии11
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aleks50 Алексей Клубников 29 марта 2018 | 15:34
Они не правы, это любая портянка с властного копыта Вовы виолончельного знает.
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 15:39
А 160 стран, членов ООН, не входящих в блок НАТО, хотят таки увидеть от островитян доказательства причастности России.
holic 29 марта 2018 | 15:41
xoxlbizombi:
Вы у них спрашивали?
И шо они вам сказали?
chnch 29 марта 2018 | 16:11
xoxlbizombi: Дебилку к дебилкам. В игнор.
piter_ug 29 марта 2018 | 15:55
А теперь Африка! Что скажет Африка?
testmeter 29 марта 2018 | 16:01
Ждем сюрприза от бацьки Луки
raffal 29 марта 2018 | 16:27
testmeter: ....от бацьки Луки
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«Если бы у нас была другая возможность, то нахрена нам нужна была бы эта Россия с её бардаком»
© А.Г. Лукашенко
testmeter 29 марта 2018 | 17:16
raffal: «Россия - страна возможностей»
© А.Р. Ротенберг
superkievlyanin 29 марта 2018 | 16:39
testmeter: //Ждем сюрприза от бацьки Луки//
а шо батька? Та нЫчого...Вин якшо нэ пощупаэ то того и нэма... о таке...
Вин вже запросив до себе "новичка". Я кщо прийиде и даст себе пощупаты то мабудь щось и скаже батька.
А якшшо ни - то вже ни...
testmeter 29 марта 2018 | 17:19
superkievlyanin: Тебе вже пощупав?
sasass 29 марта 2018 | 16:54
Международная катастрофа очевидна и причина ее внутренняя катастрофа- они взаимосвязаны....