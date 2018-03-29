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15:30, 29 марта 2018

С дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери сняли входную дверь

Как передает телеканал Скай-Ньюз, проем забит фанерой, а пространство перед входом застелили.

Полиция Лондона утверждает, что впервые под действие нервно-паралитического вещества Сергей Скрипаль и его дочь попали у себя в доме. При этом именно на входной двери выявлена наибольшая концентрация.

К расследованию дела привлечены 250 детективов. Специалисты продолжают просматривать данные камер видеонаблюдения. Уже опрошены примерно 500 свидетелей.

Комментарии

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traviliberalovgazamiudushlivami 29 марта 2018 | 15:35

Скамейку сняли, дверь сняли, это больше на мародерство похоже.

(комментарий скрыт)

gordy 29 марта 2018 | 15:57

Призрак "Новичка" бродит по Британским просторам?

vitek61 29 марта 2018 | 15:59

traviliberalovgazamiudushlivami: Деньги на покупку дома Скрипалю дала MI6. Их собственность, имеют право...

noxepy666 29 марта 2018 | 15:37

Во блин дурацкие кгбшники!! Сначала в чемодан дочке подложили,потом в автокондиционер, а у ж потом догадались дверную ручку помазать!!! Тупые ватники, что ж с них взять..

bor_borg 29 марта 2018 | 16:02

noxepy666: согласен. тока воровать умеют.

vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 15:40

Кремль отстаёт в развитии, поэтому опережает в собственном величии.

jetsam 29 марта 2018 | 15:41

сейчас мид скажет в стиле "снимали без нашего присутствия и значит все доказательства липовые"

cockeyed 29 марта 2018 | 15:42

...впервые упали у себя дома, потом поднялись и пошли в кафе где выпили по вискарю с содовой, затем встретили полицейского поцеловали его в лобик и упали троём в канаву - где их нашли. Всё последовательно, значит точно дверь дочь Скрипаля привезла из России, где её гэбэшники обработали нервно-паразитическим ..азом.

ladoga08 29 марта 2018 | 15:43

И двери
Сорвали двери
Звери, звери ,звери...

cukker 29 марта 2018 | 15:43

1 мировая началась из-за эрцгерцога Фердинанда, а 3 начнется из-за мерзкого шпиона-предателя

(комментарий скрыт)

cukker 29 марта 2018 | 16:10

goshan31: да хоть с Марса, шпик есть шпик

vitek61 29 марта 2018 | 15:47

Т.е. подцепив этого вещества, Скрипаль и дочь минимум 6.5 часов ( если отравление произошло сразу перед уходом ) ходили и ездили по городу в прекрасном самочуствии, а упали без сознания одновременно несмотря на разницу в весе, возрасте, степени здоровья и степени отравления? Ну-ну...

stagla 29 марта 2018 | 15:50

Видимо будут как небезызвестный Порошенко, размахивающий куском автобуса, размахивать дверью с трибуны. В качестве доказательства.
В принципе в ООН и не такое прокатывало.

smith_1984_ 29 марта 2018 | 15:50

Вообще то говорят если бы это был тот "новичок" и они в доме отравились,они бы просто не смогли из дома выйти.Но известно что они вышли из дома и долго гуляли.

smith_1984_ 29 марта 2018 | 15:53

smith_1984_: В общем похоже они нечего точно не знают, а уже дел наворотили.Может это для меня так удивительно,может они раньше так же себя вели.Может они всегда такими странными были.

vitek61 29 марта 2018 | 15:54

smith_1984_: Фотография с бокалами в баре снята менее чем за час до падения без сознания. На ней оба в прекрасном здравии без всяких признаков грядущих проблем...

petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 16:03

vitek61:
Все ясно, это газ вышел из пузырьков , которые были вмонтированы в стекло бокала.
Вообще без Родченкова здесь не обойтись.

neyexo 29 марта 2018 | 15:51

Может злость Тырысы Мэй объясняется тем, что на этот раз смогли не оставить ключей для разгадки?

kochar 29 марта 2018 | 15:56

Что то не верится,чтобы ФСБ так неряшливо сработала.
Превратили ФСБ в обычную учебку. Даже малость обидно.
Но не верить расследованию спецслужб Англии тоже нельзя и не верить 250 детективам тоже нельзя.
Ерунда какая то получается.
Этот вопрос надо задать ребёнку и он сразу ответит.Мозги то не засраны.

rktq 29 марта 2018 | 15:57

"О сколько нам открытий чудных"(с) Наш Великий!


Парадокс!!
возле скамейки пострадало (См "не живые СМИ") аж 21 людей!!
Возле ручки дверной- ни одного!!!
Вонял, наверное, скрипаль.

petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 15:59

Странно ...
Прошло уже минимум две недели, они газ каждые полчаса что ли разбрыгивают на дверь.

lavrentiy79 29 марта 2018 | 17:13

petrovitchcolyan: ===Прошло уже минимум две недели, они газ каждые полчаса что ли разбрыгивают на дверь.===
Там, буквально рядом - в Портон-Дауне, лаборатория с неограниченными запасами... Хоть каждые полчаса отраву на дверь лей...

goshan31 29 марта 2018 | 16:00

На ветке много проплаченного люда . Новость актуальна.

chnch 29 марта 2018 | 16:21

goshan31: Самый верный признак.

rampa 29 марта 2018 | 16:53

goshan31: да пусть порезвятся. У них два дня простоя было, пока у них методичек не было, как реагировать на пожар. Ждали, что Путин скажет. Теперь отрабатывают. А то получать нечего будет )))

abuvgrobu 29 марта 2018 | 16:02

Шел второй месяц после отравления БОЕВЫМ ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ.... скотландярд решил взять анализ крови скрипаля... Дверь на допросах молчала.. "русская!!!" -догадались англичане

sir_charlie 29 марта 2018 | 16:03

Эта та самая дверь, которую в сумочку улетавшей в Лондон Юлии гэбэшники в Москве подкинули?

vsexnezabanite 29 марта 2018 | 16:11

чемодан, машина теперь дверь, что следующее?
кстати менту дурно стало только о того что со скриполями рядом был а скрипали только что не руки этой гадостью мыли и продержались значительно дольше, у них в наглии одни дебилы, поумнее версии придумать не могут?

sasass 29 марта 2018 | 17:00

Почему так поздно проверили дверь - тупее ничего не бывает или всех дурачат ....

lavrentiy79 29 марта 2018 | 17:17

"Не прошло и полгода, как прошло два года"(с)

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