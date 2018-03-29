С дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери сняли входную дверь

Как передает телеканал Скай-Ньюз, проем забит фанерой, а пространство перед входом застелили.

Полиция Лондона утверждает, что впервые под действие нервно-паралитического вещества Сергей Скрипаль и его дочь попали у себя в доме. При этом именно на входной двери выявлена наибольшая концентрация.

К расследованию дела привлечены 250 детективов. Специалисты продолжают просматривать данные камер видеонаблюдения. Уже опрошены примерно 500 свидетелей.