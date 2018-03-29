Прокуратура запросила два с половиной года тюрьмы для активистов группировки «Христианское государство»
Их обвиняют в поджоге автомобиля, принадлежавшего адвокату режиссера Алексея Учителя.
На скамье подсудимых — три человека. Это некто Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуца. Как установило следствие, в сентябре прошлого года они подожгли два автомобиля. Машины были припаркованы у одного из офисных зданий в центре Москвы, помещение в котором арендовал бывший сенатор и адвокат Константин Добрынин. Именно он представлял интересы кинорежиссера Алексея Учителя. Всё произошло в разгар общественной кампании: православные радикалы, напомню, активно протестовали в преддверии выхода на экраны фильма «Матильда». Подсудимые, полагая, что машины принадлежат людям, имеющим отношение к созданию ленты, подожгли автомобили. Ущерб от их действий составил более семи миллионов рублей. В Хамовническом суде для активистов группировки «Христианское государство» прокуратура потребовала два с половиной года тюрьмы. Приговор фигурантам дела о поджоге огласят позже.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, подсудимые признали свою вину и в ходе процесса заявили, что раскаиваются в содеянном.
Комментарии3
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bozk 29 марта 2018 | 15:08
Христианское государство? Эточто то типа исламского государства что ли ?
evgolius7 29 марта 2018 | 15:12
Прокуратура запросила два с половиной года тюрьмы для активистов группировки «Христианское государство»
За что?
Они просто выполняли приказ христиан....их Бог попросил.
Они окощунились на автомобиль!
Не Бог создал авто...и унитаз придумал не Бог.
zemljanka 29 марта 2018 | 15:23
Открестились?