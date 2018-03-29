Прокуратура запросила два с половиной года тюрьмы для активистов группировки «Христианское государство»

Их обвиняют в поджоге автомобиля, принадлежавшего адвокату режиссера Алексея Учителя.

На скамье подсудимых — три человека. Это некто Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуца. Как установило следствие, в сентябре прошлого года они подожгли два автомобиля. Машины были припаркованы у одного из офисных зданий в центре Москвы, помещение в котором арендовал бывший сенатор и адвокат Константин Добрынин. Именно он представлял интересы кинорежиссера Алексея Учителя. Всё произошло в разгар общественной кампании: православные радикалы, напомню, активно протестовали в преддверии выхода на экраны фильма «Матильда». Подсудимые, полагая, что машины принадлежат людям, имеющим отношение к созданию ленты, подожгли автомобили. Ущерб от их действий составил более семи миллионов рублей. В Хамовническом суде для активистов группировки «Христианское государство» прокуратура потребовала два с половиной года тюрьмы. Приговор фигурантам дела о поджоге огласят позже.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, подсудимые признали свою вину и в ходе процесса заявили, что раскаиваются в содеянном.