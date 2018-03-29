Никулинский суд Москвы приговорил к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима Захария Калашова
Никулинский суд Москвы приговорил к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Его признали виновным в вымогательстве с применением насилия.
По этому делу проходит еще более 10 человек, все они также были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы.
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izleningrada 29 марта 2018 | 15:09
Довыеживались