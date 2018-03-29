Администрация г.Жуковского привлекала предприятия для участия в трауре памяти жертв кемеровской трагедии...

Администрация Жуковского городского округа привлекала предприятия для участия в трауре памяти жертв кемеровской трагедии. Акцию провели возле Вечного огня.

Администрация городского округа Жуковский даже скорбеть собралась по разнарядке – об этом пишет местная газета «Жуковские вести». Власти в соцсетях распространили информацию о том, что траурная акция пройдет у Вечного огня – туда можно будет принести цветы и игрушки. Однако, как отмечает издание, самого мероприятия им показалось мало, нужно было обеспечить максимальную явку. Для этого на местные предприятия были разосланы письма, подписанные главой округа Андреем Войтюком. Обращаясь к руководителям учреждений, он попросил сотрудников принять участие в траурной акции. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Жуковских вестей». Так, пишет газета, даже скорбь превратили в мероприятие для «галочки». Власти городского округа эту информацию пока не прокомментировали. На официальном сайте – лишь отчет об акции у Вечного огня.

Мемориалы памяти жертв пожара в Кемерове организовали во многих городах страны. За рубежом цветы и игрушки несут к российским посольствам.