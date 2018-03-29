Администрация г.Жуковского привлекала предприятия для участия в трауре памяти жертв кемеровской трагедии
Администрация Жуковского городского округа привлекала предприятия для участия в трауре памяти жертв кемеровской трагедии. Акцию провели возле Вечного огня.
Администрация городского округа Жуковский даже скорбеть собралась по разнарядке – об этом пишет местная газета «Жуковские вести». Власти в соцсетях распространили информацию о том, что траурная акция пройдет у Вечного огня – туда можно будет принести цветы и игрушки. Однако, как отмечает издание, самого мероприятия им показалось мало, нужно было обеспечить максимальную явку. Для этого на местные предприятия были разосланы письма, подписанные главой округа Андреем Войтюком. Обращаясь к руководителям учреждений, он попросил сотрудников принять участие в траурной акции. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Жуковских вестей». Так, пишет газета, даже скорбь превратили в мероприятие для «галочки». Власти городского округа эту информацию пока не прокомментировали. На официальном сайте – лишь отчет об акции у Вечного огня.
Мемориалы памяти жертв пожара в Кемерове организовали во многих городах страны. За рубежом цветы и игрушки несут к российским посольствам.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bozk 29 марта 2018 | 15:06
Приказ - скорбеть.
evgolius7 29 марта 2018 | 15:09
Траур по разнарядке...
meister_luvin 29 марта 2018 | 15:15
evgolius7:
А то ведь народ тёмен - не так скорбеть будет, как угодно начальству
patrik04 29 марта 2018 | 15:28
Администрация г.Жуковского привлекала предприятия для участия в трауре памяти жертв кемеровской трагедии...
И что в этом такого? Есть такие люди и целые народы, которые не то что на похороны или поминки, на свадьбу или день рождения не пойдут, если не заехать к ним домой и не вытянуть их за шкирку.
evgolius7 29 марта 2018 | 15:34
patrik04:
Мы поняли...ты любишь скорбит по приказу...
patrik04 29 марта 2018 | 15:43
evgolius7:
Кто это "вы" - педерасты?
nik213 29 марта 2018 | 15:48
patrik04: "И что в этом такого?"
Знать, правду говорят: заставь дураков молиться, они лбы расшибут.
umns_inform 29 марта 2018 | 15:30
evgolius7: наши власти не организуют скорбение, а возглавляют его. Ничего другого они сделать не в состоянии. Ну а по скольку скорость в одиночестве по всей России им не пристало, нужно компанию плакальщиков нанять, что и делается.....
efilika 29 марта 2018 | 15:19
страна зомби
polba 29 марта 2018 | 15:41
efilika: Это да. Вы готовы сожрать абсолютно любое протухшее лживое дерьмо, и добавки попросите. Страна зомби.
jetsam 29 марта 2018 | 15:20
Из басни «Пустынник и Медведь» (1807) И. А. Крылова (1769—1844):
Хотя услуга нам при нужде дорога,
Но за нее не всяк умеет взяться:
Не дай бог с дураком связаться!
Услужливый дурак опаснее врага.
--------
#Услужливый дурак опаснее врага.#
polba 29 марта 2018 | 15:36
Свидомая бандеровская мразота, слившись в сладостном экстазе с местной белоленточной мерзостью, продолжает пляски на детских костях....
hagana 29 марта 2018 | 15:38
Даже траур - из-под палки ??!!
polba 29 марта 2018 | 15:47
hagana: Администрация разослала ИНФОРМАЦИОННЫЕ письма, с сообщением О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ проведения траурных мероприятий.
Вы вообще представляете КАКИМ ОБРАЗОМ администрация может приказать кому-то явиться на мероприятие?
Мозги у вас из-под палки... отбитые напрочь.