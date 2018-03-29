Возгорание в торговом центре Зимняя вишня началось в пространстве между третьим и четвертым этажами
Это показали предварительные результаты пожарно-технической экспертизы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МЧС. В предполагаемом месте возгорания проходил силовой кабель.
На экспертизу отправлены около ста предметов из торгового центра. Среди них — остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя и фрагменты внутренней отделки.
Напомним, — по делу о пожаре в Кемерове арестованы пять человек.
Комментарии8
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sergoder172 29 марта 2018 | 15:08
Ну вот! Детский бассейн с "поролоном" начинает из дела выпадать. Теперь должно быть по существу: кто строил, из каких материалов, кто принимал и кто там и что делал в этот страшный день?
vasyakirin 29 марта 2018 | 15:27
sergoder172: Тесла виноват, только он пространство воспламеняет!
serg2010 29 марта 2018 | 15:19
То следствие берёт всякие подписки о неразглашении, а теперь в СМИ появляется "предварительное заключение" экспертизы. Откуда это?
piter_ug 29 марта 2018 | 15:21
//Силовой кабель//
Вот это ближе к истине.
Перегрузка от бездумно подключённого оборудования, возможно там место соединения кабелей. Перегрев, нарушение изоляции жил и взрыв.
salut__521 29 марта 2018 | 15:24
Кабель-шмабель... Ну по всей вероятности и в силу путриотической привычке, окончательное заключение будет гласить: самоубились ввиду самовозгорания и самоудушения.
uhovostro 29 марта 2018 | 15:39
salut__521: Кабель самозакоротился, и самовоспламенился, поэтому все помещение ТРК самозадымилось в силу чего весь кислород в воздухе самоустранился....
persev Виктор Перцев 29 марта 2018 | 15:39
Силовой кабель???
Современные кабели изготавливаются с пластиковой изоляцией, которая предотвращает возгорание.
Был такой случай в Москве: при захвате собственности рейдеры подожгли часть здания и на место пожара подбросили кусок сгоревшего силового кабеля.
Доблестные пожарные признали причину пожара, замыкание в силовом электрооборудовании.
Собственник здания, долго судился, но в суде доказать ничего не смог, арендаторы разбежались, был вынужден продать здание.
cockeyed 29 марта 2018 | 15:47
...это показали результаты экспертизы - а я думал, что это Венедиктов с его блогерами показал! Когда врун Венедиктов уберёт своих трепачей-блогеров, а то им скоро будут люди при встрече плевать в рожи, да и Венедиктову треплу не мешало бы плюнуть за его враньё.