Возгорание в торговом центре Зимняя вишня началось в пространстве между третьим и  четвертым этажами

Это показали предварительные результаты пожарно-технической экспертизы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МЧС. В предполагаемом месте возгорания проходил силовой кабель.

На экспертизу отправлены около ста предметов из торгового центра. Среди них — остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя и фрагменты внутренней отделки.

Напомним, — по делу о пожаре в Кемерове арестованы пять человек.