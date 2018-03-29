Словения отзывает для консультаций своего посла в России в связи с делом Сергея Скрипаля

Ранее сегодня стало известно о решении Тбилиси выслать российского дипломата. Солидарность с Лондоном выразили уже практически все страны Европы.

Соединенные штаты могут арестовать российские активы из-за дела Сергея Скрипаля – об этом РБК сказал посол в России Джон Хансман. При этом Хансман надеется, что России и США все-таки удастся восстановить плодотворные партнерские отношения.

В Кремле сегодня сказали, что внимательно следят за сообщениями об угрозах санкций в отношении российских активов в США и других странах.