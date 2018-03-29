Словения отзывает для консультаций своего посла в России в связи с делом Сергея Скрипаля
Ранее сегодня стало известно о решении Тбилиси выслать российского дипломата. Солидарность с Лондоном выразили уже практически все страны Европы.
Соединенные штаты могут арестовать российские активы из-за дела Сергея Скрипаля – об этом РБК сказал посол в России Джон Хансман. При этом Хансман надеется, что России и США все-таки удастся восстановить плодотворные партнерские отношения.
В Кремле сегодня сказали, что внимательно следят за сообщениями об угрозах санкций в отношении российских активов в США и других странах.
Комментарии15
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evgolius7 29 марта 2018 | 15:03
Когда тебя цинично ставит раком крошечное герцогство с населением Сызрани, позолота Искандеров начинает напоминать блёстки шутовского колпака на плешивой голове их обладателя.
(с)
alehan11174 29 марта 2018 | 15:09
Как тут не вспомнить ботоксного боевого петушка, который показывает мультики и сам от них угорает. Как он там говорил ? не будете нас слушать - пришлем ракету с непредсказуемой траекторией. LOL! А тут даже Словения и Мальта на х** послали!
patrik04 29 марта 2018 | 15:24
Глава МИД Австрии рассказала, как Лондон оказывает давление на страны ЕС.
Британские дипломаты пытаются оказать воздействие на австрийские власти. Об этом заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. В интервью Kurier руководитель австрийской дипломатии отметила, что Вена неоднократно говорила о своей позиции по вопросу о высылке дипломатов РФ. Кнайсль подчеркнула, что Австрия проигнорировала предложение Британии, которое поддержали множество стран Евросоюза. По ее словам, в критические моменты необходимо оставлять пространство для дипломатического диалога. Она привела в качестве примера конфликт между США и Ираном, отметив, что решение выслать сотрудников дипведомств наносит "вред государствам".
Великобритания предприняла две попытки воздействовать на Австрию, но давление британского посла не принесло никаких результатов...
jetsam 29 марта 2018 | 15:11
evgolius7: и еще более цинично,
что империя "от забора и до нового года" с неисчерпаемыми ресурсами, территориями, населением... производит продукции много меньше, чем @крошечное герцогство с населением Сызрани@
― Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху и понизить низ снизу?(с)Тот самый Мюнхгаузен
seryj_wolk 29 марта 2018 | 15:35
jetsam: Весь цивилизованный мир дает поеять рфии, что она на самом деле цивилизованной страной не является, а есть ни что иное, как изгой! С чем ее и поздравляю.
vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 15:07
Это же сколько сейчас у Марички Захаровой работы привалило, всех облаять и покусать, мама-мия...
ostapbey 29 марта 2018 | 15:10
vasya_von_smetankin: а АГРЕМАНЫ на кого выписывать??
В этом проблема с гербовой бумагой!!
А облаять и покусать это Маричке в охотку..удовольствие одно!!
даже..
antiboh 29 марта 2018 | 15:26
ostapbey: АГРЕМАНЫ на кого выписывать?? //
На третьего секретаря придётся...даже..))
ostapbey 29 марта 2018 | 15:37
antiboh: в связи с ремонтом половых щелей вход определен СЗАДИ!!
Пришлют ТЕХНИЧКУ..с мусорным ведром.
Даже..
idruker 29 марта 2018 | 15:15
vasya_von_smetankin: Захарова теперь не одна, у нее появился достойный ученик. Я бы даже вундеркинд, который намного превзошел свою учитыельницу - гн. Ермаков из МИДа. Все что мы слышали до сих пор, до того как Ермаков обхамил на встрече с дипломатами последовательно представителей Словении, Швеции, Британии, Германии, США мидовцы Лавров, Сафронков - просто английские аристкраты
ostapbey 29 марта 2018 | 15:07
на какое число календаря запланирована инаугурация Путина??
Чтоб послы знали сколько еще им отдыхать в отпуске с места службы..Чтоб не участвовать в этом балагане..
А если повезет, то и вообще нафик, так им и нужна эта дикая страна..
Даже..
vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 15:11
Вот и словенцы решили не связываться с разбуженной психбольницей...
adl1964 29 марта 2018 | 15:22
Так получилось что я 2 дня смотрел телик (лет 15 не смотрю) Ужас что смотрят люди, везде один обман и опиум для народа.
Я и так не блещу умом, но еще чуть чуть и я бы ватой стал. умеют умеют мечту показывать как действительность.
ivar1964 29 марта 2018 | 15:25
// ...внимательно следят за сообщениями об угрозах санкций в отношении российских активов в США и других странах...//
Я бы не стал называть российским активами личные вклады российских олигархов. Путин и его клика еще не есть Россия. Хотя они именно так и думают.
lisitsa1962 29 марта 2018 | 15:27
ivar1964: Путин и его клика еще не есть Россия.
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А 19 марта показало что как раз есть.