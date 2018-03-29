Z Архив новостей новости
5 15 6 1428
15:00, 29 марта 2018

Словения отзывает для консультаций своего посла в России в связи с делом Сергея Скрипаля

Ранее сегодня стало известно о решении Тбилиси выслать российского дипломата. Солидарность с Лондоном выразили уже практически все страны Европы.

Соединенные штаты могут арестовать российские активы из-за дела Сергея Скрипаля – об этом РБК сказал посол в России Джон Хансман. При этом Хансман надеется, что России и США все-таки удастся восстановить плодотворные партнерские отношения.

В Кремле сегодня сказали, что внимательно следят за сообщениями об угрозах санкций в отношении российских активов в США и других странах.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

evgolius7 29 марта 2018 | 15:03

Когда тебя цинично ставит раком крошечное герцогство с населением Сызрани, позолота Искандеров начинает напоминать блёстки шутовского колпака на плешивой голове их обладателя.
(с)

alehan11174 29 марта 2018 | 15:09

Как тут не вспомнить ботоксного боевого петушка, который показывает мультики и сам от них угорает. Как он там говорил ? не будете нас слушать - пришлем ракету с непредсказуемой траекторией. LOL! А тут даже Словения и Мальта на х** послали!

patrik04 29 марта 2018 | 15:24

Глава МИД Австрии рассказала, как Лондон оказывает давление на страны ЕС.

Британские дипломаты пытаются оказать воздействие на австрийские власти. Об этом заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. В интервью Kurier руководитель австрийской дипломатии отметила, что Вена неоднократно говорила о своей позиции по вопросу о высылке дипломатов РФ. Кнайсль подчеркнула, что Австрия проигнорировала предложение Британии, которое поддержали множество стран Евросоюза. По ее словам, в критические моменты необходимо оставлять пространство для дипломатического диалога. Она привела в качестве примера конфликт между США и Ираном, отметив, что решение выслать сотрудников дипведомств наносит "вред государствам".
Великобритания предприняла две попытки воздействовать на Австрию, но давление британского посла не принесло никаких результатов...

jetsam 29 марта 2018 | 15:11

evgolius7: и еще более цинично,
что империя "от забора и до нового года" с неисчерпаемыми ресурсами, территориями, населением... производит продукции много меньше, чем @крошечное герцогство с населением Сызрани@

― Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху и понизить низ снизу?(с)Тот самый Мюнхгаузен

seryj_wolk 29 марта 2018 | 15:35

jetsam: Весь цивилизованный мир дает поеять рфии, что она на самом деле цивилизованной страной не является, а есть ни что иное, как изгой! С чем ее и поздравляю.

vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 15:07

Это же сколько сейчас у Марички Захаровой работы привалило, всех облаять и покусать, мама-мия...

ostapbey 29 марта 2018 | 15:10

vasya_von_smetankin: а АГРЕМАНЫ на кого выписывать??
В этом проблема с гербовой бумагой!!
А облаять и покусать это Маричке в охотку..удовольствие одно!!
даже..

antiboh 29 марта 2018 | 15:26

ostapbey: АГРЕМАНЫ на кого выписывать?? //
На третьего секретаря придётся...даже..))

ostapbey 29 марта 2018 | 15:37

antiboh: в связи с ремонтом половых щелей вход определен СЗАДИ!!
Пришлют ТЕХНИЧКУ..с мусорным ведром.
Даже..

idruker 29 марта 2018 | 15:15

vasya_von_smetankin: Захарова теперь не одна, у нее появился достойный ученик. Я бы даже вундеркинд, который намного превзошел свою учитыельницу - гн. Ермаков из МИДа. Все что мы слышали до сих пор, до того как Ермаков обхамил на встрече с дипломатами последовательно представителей Словении, Швеции, Британии, Германии, США мидовцы Лавров, Сафронков - просто английские аристкраты

ostapbey 29 марта 2018 | 15:07

на какое число календаря запланирована инаугурация Путина??
Чтоб послы знали сколько еще им отдыхать в отпуске с места службы..Чтоб не участвовать в этом балагане..
А если повезет, то и вообще нафик, так им и нужна эта дикая страна..
Даже..

vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 15:11

Вот и словенцы решили не связываться с разбуженной психбольницей...

adl1964 29 марта 2018 | 15:22

Так получилось что я 2 дня смотрел телик (лет 15 не смотрю) Ужас что смотрят люди, везде один обман и опиум для народа.
Я и так не блещу умом, но еще чуть чуть и я бы ватой стал. умеют умеют мечту показывать как действительность.

ivar1964 29 марта 2018 | 15:25

// ...внимательно следят за сообщениями об угрозах санкций в отношении российских активов в США и других странах...//

Я бы не стал называть российским активами личные вклады российских олигархов. Путин и его клика еще не есть Россия. Хотя они именно так и думают.

lisitsa1962 29 марта 2018 | 15:27

ivar1964: Путин и его клика еще не есть Россия.
---
А 19 марта показало что как раз есть.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 344 6 5518 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 234 6 19328 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 208 6 17272 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

«Да как же вы могли объединиться с Собчак»? Что конкретно вы можете ей предъявить, какой конкретно политический грех? Я таких не знаю. Зато знаю другое: от нас, оппозиции, постоянно требуют объединения. Но, простите, а кто у нас готов объединиться?..

5 119 6 19346 22.03
Kполитика, власть, общество, собчак, оппозиция, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Журналист «Настоящего Времени» обвинил Жириновского в домогательствах Ренат Давлетгильдеев рассказал о сексуальных домогательствах со стороны главы ЛДПР и призвал других мужчин рассказать о домогательствах со стороны политиков и людей «обличенных властью»...

5 188 6 49478 22.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 135 6 11812 09:40
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Борис Джонсон: В мире стало слишком много стран, ощущающих пагубные действия России «Если они думали, что мы настолько морально слабы, настолько зависим от углеводородов, настолько страшимся рисков и боимся России, что не посмеем ответить. То теперь они получили ответ»...

5 86 6 8205 13:13
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 151 6 15149 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 217 6 22537 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2905814

5 93 6 11030 23.03
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Аборигены Вопрос знатокам: что безопаснее для губернатора Подмосковья – покушение на авторитет Путина или чтобы сотни детей потравились на хрен? Даже не будем брать минуту на размышление, правда?..

5 289 6 96676 22.03
Kполитика, экология, власть, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 522 6 57561 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6762 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Новости

Ангела Меркель и Тереза Мэй договорились о совместном ответе на «растущую российскую агрессию» Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора двух лидеров…

5 46 6 5401
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14326 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 94 6 12024 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сергей и Юлия Скрипаль впервые попали под воздействие яда у себя дома Максимальная концентрация нервнопаралитического вещества обнаружена на входной двери…

5 13 6 45490
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это неправда, что у Путина на этих выборов не было соперников. У него был соперник. Его звали Навальный. И вся стратегия выборов была построена именно на то, чтобы победить этого соперника…

5 252 6 133655 24.03
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 148 6 42346 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 388 6 535835 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 464 6 476966 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6828103
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3374395

Сегодня в эфире