В Волоколамском районе вновь сегодня ночью была превышена предельно допустимая концентрация сероводорода
В Волоколамском районе вновь сегодня ночью была превышена предельно допустимая концентрация сероводорода, в некоторых местах в 12 раз. Об этом сообщили Интерфаксу в местном министерстве природопользования. Там подчеркивают, что сейчас ситуация нормализовалась.
Власти подчеркивают, что такая ситуация будет сохраняться до середины апреля, пока не начнется дегазация мусорного полигона Ядрово.
Комментарии9
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vasyakirin 29 марта 2018 | 14:39
Ну так не чего говно трогать пока не воняет, а Вы фильтрат откачиваете!
jetsam 29 марта 2018 | 14:43
и вновь и снова опять Ядрово...
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chapavas 29 марта 2018 | 14:46
... отступать некуда - позади Мас-Ква.
askol2016 29 марта 2018 | 14:53
chapavas: Путлер же сказал им: "Умремте ж под Москвой!" И года не прошло...
kochar 29 марта 2018 | 14:46
Пока не постоят за чертой города нечто ,которое без запаха будет перерабатывать мусор,эти бунты не прекратятся.
Скоро их не будет (бабло стыблизи) ,а значится будем жить с бунтами.
jetsam 29 марта 2018 | 14:52
kochar: # нечто ,которое без запаха#
это в россииииииии????????????????????????????????????????????????????
ну вы фантаст....
nikitin43 29 марта 2018 | 14:47
травят не только в британии , в расеи есть свой полигон .
sarbus 29 марта 2018 | 14:59
Почему-то всегда - ночью...Совпадение - не думаю...
petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 15:02
Восточным ветром надуло из Кемерово , видно Путин и Тулеев сильно обкакались раз до Москвы дошло ...