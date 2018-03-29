В Волоколамском районе вновь сегодня ночью была превышена предельно допустимая концентрация сероводорода, в некоторых местах в 12 раз. Об этом сообщили Интерфаксу в местном министерстве природопользования. Там подчеркивают, что сейчас ситуация нормализовалась.

Власти подчеркивают, что такая ситуация будет сохраняться до середины апреля, пока не начнется дегазация мусорного полигона Ядрово.