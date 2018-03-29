Около трех тысяч человек эвакуированы в  Алтайском крае из-за паводка

Как сообщил начальник местного МЧС Игорь Лисин, многие люди отказываются от эвакуации. В итоге их снимают с крыш домов с помощью вертолетов. Он подчеркнул, что информация, которая распространяется в соцсетях о том, что спасательные работы не проводятся, не соответствует действительности.

По прогнозу, в ближайшие несколько дней в некоторых районах Алтайского края пройдут обильные осадки и это может серьезно осложнить обстановку.