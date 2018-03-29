Около трех тысяч человек эвакуированы в Алтайском крае из-за паводка
Как сообщил начальник местного МЧС Игорь Лисин, многие люди отказываются от эвакуации. В итоге их снимают с крыш домов с помощью вертолетов. Он подчеркнул, что информация, которая распространяется в соцсетях о том, что спасательные работы не проводятся, не соответствует действительности.
По прогнозу, в ближайшие несколько дней в некоторых районах Алтайского края пройдут обильные осадки и это может серьезно осложнить обстановку.
Комментарии3
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marina27 29 марта 2018 | 14:37
Пришла беда - отворяй ворота...
evgolius7 29 марта 2018 | 14:44
То горим...то тонем....
Окей Гугл, как правильно раскачивать лодку, чтобы этих властных козлов повыкидовало за борт нафиг?!?
srk2658lu 29 марта 2018 | 14:45
Каждый год одно и тоже: наводнения и героическая борьба МЧС.
И МЧС зарабатывает и денежную компенсацию государство выплачивает.
Не правильнее ли было переселить тех, кого заливает на сухие места?
И - нет проблемы!
Кому-то это выгодно!