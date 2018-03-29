Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за вымогательство...

Никулинский суд Москвы приговорил к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за вымогательство, передает корреспондент «Интерфакса».

«Суд приговорил: признать Калашова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в приговоре судьи Константина Дубкова.