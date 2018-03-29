Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за вымогательство
«Суд приговорил: признать Калашова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в приговоре судьи Константина Дубкова.
Комментарии9
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lion64___3 29 марта 2018 | 14:41
Лучше бы 10 лет без права переписки дали.
patrik04 29 марта 2018 | 14:43
Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за вымогательство...
Наступил 1937 год.
vilingrad 29 марта 2018 | 14:47
patrik04: И Шакро такой молодой
И Путин- майор КГБ!
lion64___3 29 марта 2018 | 14:48
patrik04: Как ни верти, по политическим мотивам посадят, за свободомыслие и борьбу с режимом. Это всякий либераст подтвердит.
liquidsky__ 29 марта 2018 | 15:31
lion64___3: Выйдет уже Шакро нЕмолодой ))
zalman_schneur 29 марта 2018 | 14:49
lion64___3: да
kochar 29 марта 2018 | 14:43
Половину отсидит и гуляй Захария.
Интересно бы знать,в северных странах есть ли такое понятие вор в законе?
abuvgrobu 29 марта 2018 | 14:46
Бегают с ним по всем каналам, по всем новостям, как с писаной торбой, чуть ли не с придыхание вещают: "ах, шахро", "ой, молодой", он, мол, то, он, дескать это.. А кто это ? Что за значимая фигура для всей страны ? Уголовник обычный, посадили его - так туда ему и дорога, что мурыжить-то без конца об этом персонаже ?..
zalman_schneur 29 марта 2018 | 14:47
Выйдет по УДО