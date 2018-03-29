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14:30, 29 марта 2018

Следственный комитет России направил в Лондон запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль

Следственный комитет России направил в Лондон запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль – дочери бывшего полковника ГРУ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Специалисты из Скотланд-Ярда пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь впервые попали под действие нервно-паралитического вещества у себя в квартире. Его наибольшая концентрация выявлена на входной двери. Вещество нашли еще в нескольких местах в Солсбери, его концентрация была там значительно меньше.

Проверка зоны вокруг места проживания Скрипаля может занять еще несколько недель или даже месяцев.

Комментарии

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vpu2011 29 марта 2018 | 14:33

:-]

danko_klisma 29 марта 2018 | 14:35

vpu2011: Борис Джонсон уже все сказал. Нафиг ему эта правовая помощь? Вчера при бухалове с Меркель уже все решил. Терпеть брексита не будет. Теперь только Гаага.

danko_klisma 29 марта 2018 | 14:39

danko_klisma: я бы Путина за это преступление распял в Гааге. Или сжог в Одессе. Как вам будет угодно.

vilingrad 29 марта 2018 | 14:34

Студент Родиоша Раскольников пришел перед похоронами бабульки- помочь прибраться в светелке...

xoxlbizombi 29 марта 2018 | 14:43

Представленные Британией «доказательства» в «деле Скрипаля» находятся на уровне презентации первого курса бакалавриата. С таким мнением в эфире радио Sputnik выступил политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

По словам эксперта, Британия в подобных презентациях, которые совершенно не раскрывают причинно-следственную связь в «деле Скрипаля», показывает, что проигрывает в своей информационной кампании против России. Все так называемые «доказательства» британского правительства носят характер «с долей вероятности». Другими словами, Великобритания в очередной раз попросту кричит на весь мир, что «Россия плохая», но не представляет для этого абсолютно никаких доказательств, пояснил Суздальцев.

Такая позиция не просто сомнительна, а бесперспективная. Это подтверждает тот факт, что более 160 стран, которые не входят в блок НАТО и не находится под влиянием Штатов, попросили доказательств вины РФ даже после презентации. Ведь другие версии по данному инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери фактически не рассматривались. В течение нескольких часов после случившегося было провозглашено, что именно российское государство причастно к данному инциденту.

Расплывчатые доводы британской стороны вызвали сомнения у зарубежных государств. Эксперт уверен, что позиция Великобритании крайне уязвима. Ведь рано или поздно призывы мировой общественности предоставить реальные доказательства, а не вымышленную информацию с презентаций в Лондоне, сыграет с британским правительством злую шутку. Негодование уже фактически достигло критической точки, и скоро Лондон от этого негодования просто не сможет отмахиваться, подвел итог Суздальцев....

ostapbey 29 марта 2018 | 15:01

xoxlbizombi: а чего это ты главного эксперта не спросил??
Ты хоть понимаешь ничтожество этого Удальцова по сравнению с Серегой МАРКОВЫМ?? Маркова даже НАУРУ цитирует два раза!!!
С одного раза они не врубаются в умные тезисы Маркова..
Даже!!

matros__koshkin__21 29 марта 2018 | 15:12

xoxlbizombi: «Представленные Британией «доказательства» в «деле Скрипаля» находятся на уровне презентации первого курса бакалавриата
Такая позиция не просто сомнительна, а бесперспективная.
Расплывчатые доводы британской стороны
»

Если бы ты, портянка вонючая, был хоть сколь-нибудь разумен, то вместо ссылки на какого-то явно тупого и не менее, чем ты, урод, продажного политолога всосал бы, что заявлениями о убогости презентации и ты, и политолог, и власти в лице хабалки Маньки Захеровой еще сильнее макают себя мордой в говно.

Ну ты сам посуди, уродец. Допустим (я сказал: допустим), что презентация реально убогая. Но большинство стран, составляющих авангард мировой цивилизации, поверили этой убогости, а не Великой, Могучей и Свободной России. А это означает только одно: что репутация у этой Великой, Могучей и Свободной России такова, что ей не верят даже на фоне убогости. Понял, нет?

А кто ответственен за такую позорную репутацию? А ты и сам, гаденыш, знаешь. Это и родные власти, и родной МИД вместе с Лаврушкой и Захеровой, которые вместо выстраивания хотя бы нейтральных отношений плодят нех, кто относится к России по-вражески, и такие, как ты лично, гнусные портяночные уроды.

Так что всоси, портяныч, и больше не копипаскудничай своей чуши: чем якобы тупее презентация, тем больший позор падает не на Британию, а на Россию, понял, нет?

pmasel 29 марта 2018 | 15:15

xoxlbizombi: политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
_______________________________________
С каких это пор специалист по борьбе с кровавым режимом Лукашенко стал спецом по хим оружию? У чувака видимо с деньгами туго, что несет пургу. Унас ГБ вообще бы ничего не показало по делу об угрозе нац безопасности. Бриты расскажут, по окончании следствия и то не секретную часть. Или все хотят, что бы в открытый доступ была выложена формула Новичка?

efilika 29 марта 2018 | 15:24

xoxlbizombi: да по фиг кто кому поверил и что мы там зашевелились. Вопрос - почему зашевелились? Мне ответ очевиден. только вряд ли поможет нашим верховным клептоманам.

wrongway1 29 марта 2018 | 14:37

Джонсон сказал----хватит врать...мы задолбались слушать ложь

nikitin43 29 марта 2018 | 14:42

пусть в чечню отправят запросы , ответ такой же .

jazz31 29 марта 2018 | 14:47

Отравитель вызывается оказать помощь им отравленной жертве!

komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 14:51

Британии нужна не правовая помощь, а психиатрическая

ostapbey 29 марта 2018 | 14:56

komiccap_nkvd: умом Россию и Британцы не поймут??
Только с помощью ПСИХИАТРОВ??
Так оно и есть так.
даже..

zemljanka 29 марта 2018 | 14:55

Чип и Дейл спешат на помощь (с).

sproter 29 марта 2018 | 15:04

Следственный комитет и правовая помощь - это как селедка с молоком.

piter_ug 29 марта 2018 | 15:15

//запрос о правовой помощи по делу ...//

Переживают, что придёт в себя и все расскажет, как и что было.

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