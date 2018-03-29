Следственный комитет России направил в Лондон запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль – дочери бывшего полковника ГРУ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Специалисты из Скотланд-Ярда пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь впервые попали под действие нервно-паралитического вещества у себя в квартире. Его наибольшая концентрация выявлена на входной двери. Вещество нашли еще в нескольких местах в Солсбери, его концентрация была там значительно меньше.



Проверка зоны вокруг места проживания Скрипаля может занять еще несколько недель или даже месяцев.