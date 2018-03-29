Следственный комитет России направил в Лондон запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль
Следственный комитет России направил в Лондон запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль – дочери бывшего полковника ГРУ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Специалисты из Скотланд-Ярда пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь впервые попали под действие нервно-паралитического вещества у себя в квартире. Его наибольшая концентрация выявлена на входной двери. Вещество нашли еще в нескольких местах в Солсбери, его концентрация была там значительно меньше.
Проверка зоны вокруг места проживания Скрипаля может занять еще несколько недель или даже месяцев.
Комментарии17
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vpu2011 29 марта 2018 | 14:33
:-]
danko_klisma 29 марта 2018 | 14:35
vpu2011: Борис Джонсон уже все сказал. Нафиг ему эта правовая помощь? Вчера при бухалове с Меркель уже все решил. Терпеть брексита не будет. Теперь только Гаага.
danko_klisma 29 марта 2018 | 14:39
danko_klisma: я бы Путина за это преступление распял в Гааге. Или сжог в Одессе. Как вам будет угодно.
vilingrad 29 марта 2018 | 14:34
Студент Родиоша Раскольников пришел перед похоронами бабульки- помочь прибраться в светелке...
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 14:43
Представленные Британией «доказательства» в «деле Скрипаля» находятся на уровне презентации первого курса бакалавриата. С таким мнением в эфире радио Sputnik выступил политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
По словам эксперта, Британия в подобных презентациях, которые совершенно не раскрывают причинно-следственную связь в «деле Скрипаля», показывает, что проигрывает в своей информационной кампании против России. Все так называемые «доказательства» британского правительства носят характер «с долей вероятности». Другими словами, Великобритания в очередной раз попросту кричит на весь мир, что «Россия плохая», но не представляет для этого абсолютно никаких доказательств, пояснил Суздальцев.
Такая позиция не просто сомнительна, а бесперспективная. Это подтверждает тот факт, что более 160 стран, которые не входят в блок НАТО и не находится под влиянием Штатов, попросили доказательств вины РФ даже после презентации. Ведь другие версии по данному инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери фактически не рассматривались. В течение нескольких часов после случившегося было провозглашено, что именно российское государство причастно к данному инциденту.
Расплывчатые доводы британской стороны вызвали сомнения у зарубежных государств. Эксперт уверен, что позиция Великобритании крайне уязвима. Ведь рано или поздно призывы мировой общественности предоставить реальные доказательства, а не вымышленную информацию с презентаций в Лондоне, сыграет с британским правительством злую шутку. Негодование уже фактически достигло критической точки, и скоро Лондон от этого негодования просто не сможет отмахиваться, подвел итог Суздальцев....
ostapbey 29 марта 2018 | 15:01
xoxlbizombi: а чего это ты главного эксперта не спросил??
Ты хоть понимаешь ничтожество этого Удальцова по сравнению с Серегой МАРКОВЫМ?? Маркова даже НАУРУ цитирует два раза!!!
С одного раза они не врубаются в умные тезисы Маркова..
Даже!!
matros__koshkin__21 29 марта 2018 | 15:12
xoxlbizombi: «Представленные Британией «доказательства» в «деле Скрипаля» находятся на уровне презентации первого курса бакалавриата
Такая позиция не просто сомнительна, а бесперспективная.
Расплывчатые доводы британской стороны
»
Если бы ты, портянка вонючая, был хоть сколь-нибудь разумен, то вместо ссылки на какого-то явно тупого и не менее, чем ты, урод, продажного политолога всосал бы, что заявлениями о убогости презентации и ты, и политолог, и власти в лице хабалки Маньки Захеровой еще сильнее макают себя мордой в говно.
Ну ты сам посуди, уродец. Допустим (я сказал: допустим), что презентация реально убогая. Но большинство стран, составляющих авангард мировой цивилизации, поверили этой убогости, а не Великой, Могучей и Свободной России. А это означает только одно: что репутация у этой Великой, Могучей и Свободной России такова, что ей не верят даже на фоне убогости. Понял, нет?
А кто ответственен за такую позорную репутацию? А ты и сам, гаденыш, знаешь. Это и родные власти, и родной МИД вместе с Лаврушкой и Захеровой, которые вместо выстраивания хотя бы нейтральных отношений плодят нех, кто относится к России по-вражески, и такие, как ты лично, гнусные портяночные уроды.
Так что всоси, портяныч, и больше не копипаскудничай своей чуши: чем якобы тупее презентация, тем больший позор падает не на Британию, а на Россию, понял, нет?
pmasel 29 марта 2018 | 15:15
xoxlbizombi: политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
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С каких это пор специалист по борьбе с кровавым режимом Лукашенко стал спецом по хим оружию? У чувака видимо с деньгами туго, что несет пургу. Унас ГБ вообще бы ничего не показало по делу об угрозе нац безопасности. Бриты расскажут, по окончании следствия и то не секретную часть. Или все хотят, что бы в открытый доступ была выложена формула Новичка?
efilika 29 марта 2018 | 15:24
xoxlbizombi: да по фиг кто кому поверил и что мы там зашевелились. Вопрос - почему зашевелились? Мне ответ очевиден. только вряд ли поможет нашим верховным клептоманам.
wrongway1 29 марта 2018 | 14:37
Джонсон сказал----хватит врать...мы задолбались слушать ложь
nikitin43 29 марта 2018 | 14:42
пусть в чечню отправят запросы , ответ такой же .
jazz31 29 марта 2018 | 14:47
Отравитель вызывается оказать помощь им отравленной жертве!
komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 14:51
Британии нужна не правовая помощь, а психиатрическая
ostapbey 29 марта 2018 | 14:56
komiccap_nkvd: умом Россию и Британцы не поймут??
Только с помощью ПСИХИАТРОВ??
Так оно и есть так.
даже..
zemljanka 29 марта 2018 | 14:55
Чип и Дейл спешат на помощь (с).
sproter 29 марта 2018 | 15:04
Следственный комитет и правовая помощь - это как селедка с молоком.
piter_ug 29 марта 2018 | 15:15
//запрос о правовой помощи по делу ...//
Переживают, что придёт в себя и все расскажет, как и что было.