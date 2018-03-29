Возгорание в торговом центре Зимняя вишня началось в пространстве между третьим и четвертым этажами
Это показали предварительные результаты пожарно-технической экспертизы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МЧС. В предполагаемом месте возгорания проходил силовой кабель.
На экспертизу отправлены около ста предметов из торгового центра. Среди них — остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя и фрагменты внутренней отделки.
Напомним, — по делу о пожаре в Кемерове арестованы пять человек.
Комментарии20
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vasyakirin 29 марта 2018 | 14:35
О те на воздух между этажами воспламенился....
patrik04 29 марта 2018 | 14:41
Возгорание в торговом центре Зимняя вишня началось в пространстве между третьим и четвертым этажами...
Компания неадекватных кавказцев и цыган с бородками, пролезли в междуэтажное пространство и подожгли силовой кабель.
remote456 29 марта 2018 | 14:58
patrik04: Я всегда догадывался, что вы подобны клопам и тараканам.
cypher 29 марта 2018 | 14:48
vasyakirin: нет, там постоянно были проблемы с электричеством, это сотрудники рассказывали. Поищите в МК, там несколько статей на эту тему.
И потом, кто-то из оцевидцев, которые были на 3 этаже, и потому спасся, говорил, что сильно трещал потолок, и боялись , что он обвалится.
Это по крайней мере правдоподобнее, чем версии о "цыганах и чеченцах".
gs1112 29 марта 2018 | 14:56
Постоянная ложь, звучащая из уст следователей Бастрыкина, (например информация по катастрофе ТУ-154) заставляет с сомнением относится, возможно, к правдивой информации.
cypher 29 марта 2018 | 15:17
gs1112: хм...несомненно, привирает он постоянно.
Но. % доли лжи в его речах имхо 20-30%, не более.
Если сравнить его с путынскими политиками и всякими захаровыми, у которых % вранья близок к 100%, то Бастрыкин скорее выглядит честным человеком .
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А по ТУ-154. Вы хотите, чтобы вам рассказали, как абсолютно зашкваренный экипаж, отлетавший до этого несколько смен, в тч во Владивосток и обратно, и перед НГ возможно хлебнувший стопку коньяка, пришел в такое состояние, что вместо приборной панели стал смотреть в окно? и тем самым угрохал туеву хучу знатных военных?! Да они и себе-то в этом боятся признаться, не то что общественности....
askol2016 29 марта 2018 | 15:02
vasyakirin: В интернете было видео с камеры наблюдения, как в помещении откуда-то с потолка взорвалось и посыпались искры. Потом дым, огонь и народ ломанул...
noxepy666 29 марта 2018 | 14:36
Ха! И мы должны верить продажным путинским упырям экспертам?! Вы нам скажите, что Вольнов об этом считает! Путин, куда дел семьсот трупов?!!!
cypher 29 марта 2018 | 14:51
noxepy666: что в методичках пописывают?
О чем надобноть теперь трындеть?
О пожаре, чтобы все отвлеклись от нашего национального позора с высылкой дипломатов?
Об украинском пранкере, а не о взяточниках, допустивших работу ТЦ даже без наличия огнетушителей?
noxepy666 29 марта 2018 | 15:06
cypher: Про Путина, который чтобы отвлечь внимание, поджег румынскую АЭС. А в твоей про что?
cypher 29 марта 2018 | 15:22
noxepy666: ну давай, рассказывай про поджог АЭС, колись.
Чего не сделаешь за 11-80, а?!
noxepy666 29 марта 2018 | 15:29
cypher: А ты чужие деньги не считай. Своих что ли нету?
kochar 29 марта 2018 | 14:41
Слишком часто меняют причины пожара.
Народ успокаивают ,промурыжат пару недель и вздохнут.
wicked_digger 29 марта 2018 | 14:50
kochar: журналисты готовы выдавать сотни версий в час, только читай и ужасайся. Вы действительно думаете что эти "ссылки на источники" имеют какое-то отношение к реальности?
kochar 29 марта 2018 | 14:52
wicked_digger: Нет конечно.
cypher 29 марта 2018 | 14:45
Наконец-то что-то более менее похожее на правду, и без истерии об украинском пранкере и прочих "бузотерах".
vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 14:47
Ну, найдут что-то.
Ну, показательно-демонстративно посадят кого-то.
И что это изменит, если в принципе?
Как считали людей за безмолвное стадо, так и будут считать...
И не так уже и не правы, кстати...
w49 29 марта 2018 | 14:47
Если "воспламенился" силовой кабель, то должен был быть распространен своеобразный убийственный запах горелой клеёнки (проводки).
Пострадавшие должны были почувствовать этот своеобразный запах.
Достаточно только их опросить на этот счёт.
Только вот дым от него сизый.
А на видео чёрный.
jetsam 29 марта 2018 | 14:49
пока МО не покажет снимков со спутника - нэвэрю.
#авыдокажите
dirizhabli 29 марта 2018 | 15:12
Не стоит искать "следствие" между этажами Зимней вишни. Лучше заняться главным - анализом негативных "причин", давно поселившихся в коридорах власти.