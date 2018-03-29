Пользователи в России и Европе жалуются на перебои в работе мессенджера Telegram

В компании уже объяснили, что произошедшее не связано с блокировкой.

Проблемы наблюдаются в мобильной и веб-версиях мессенджера. Пользователи испытывают сложности при входе в программу и отправке сообщений. В соцсетях мгновенно предположили, что Telegram был заблокирован из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования. Роскомнадзор в своем аккаунте в Твиттере был вынужден оправдываться. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем, говорилось в сообщении ведомства. Реакция отдельных пользователей была похожа на панику. Выяснилось также, что многие используют мессенджер в рабочих целях, и теперь процесс застопорился. Отчаявшиеся комментаторы предлагали обратиться к конкурентам Telegram или вспомнить про социальную сеть Одноклассники или мессенджер ICQ.

Успокоить аудиторию смог Павел Дуров. По его словам, причиной масштабного сбоя в работе сервиса в России, Белоруссии, Украине и странах ЕС стало отключение электричества, подающегося к серверам компании в Европе. Мы работаем над устранением проблемы, заверил Дуров.

Сроки восстановления будут зависеть от компании, которая обеспечивает дата-центры электроэнергией, добавил основатель Telegram.