Российские борцы не смогли получить американские визы для участия в Кубке мира, который пройдет в США

Эта история обернулась международным скандалом.

Кубок мира пройдет в американском городе Айова-Сити с 5-го по 9-е апреля. Российских борцов вольного стиля, скорее всего, на нем не будет. И дело тут не в спортивном отборе, а в дипломатических процедурах. Россияне не получили въездных виз. Им не отказали, просто не организовали собеседований. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил «Интерфаксу», что история длилась два месяца. Посольство США сначала говорило, что не успевает организовать собеседования для получения виз, затем просило сократить список приглашенных и даже рекомендовало обратиться в дипмиссию США в Армении. В итоге, заявил Мамиашвили, ФСБР получила сообщения о том, что в столь короткий срок получение виз невозможно. При этом не все еще потеряно. Федерация проведет экстренное заседание, на котором обсудит пути решения проблемы. Между тем, скандал вырвался на дипломатический уровень. На защиту российских борцов бросилась Мария Захарова. Официальный представитель МИД обвинила США в нечистой игре.

С проблемами в получении американских виз столкнулась и команда Казахстана. В итоге, на Кубок мира не смогут поехать сразу четыре борца из этой сборной.