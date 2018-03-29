Российские борцы не смогли получить американские визы для участия в Кубке мира, который пройдет в США
Эта история обернулась международным скандалом.
Кубок мира пройдет в американском городе Айова-Сити с 5-го по 9-е апреля. Российских борцов вольного стиля, скорее всего, на нем не будет. И дело тут не в спортивном отборе, а в дипломатических процедурах. Россияне не получили въездных виз. Им не отказали, просто не организовали собеседований. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил «Интерфаксу», что история длилась два месяца. Посольство США сначала говорило, что не успевает организовать собеседования для получения виз, затем просило сократить список приглашенных и даже рекомендовало обратиться в дипмиссию США в Армении. В итоге, заявил Мамиашвили, ФСБР получила сообщения о том, что в столь короткий срок получение виз невозможно. При этом не все еще потеряно. Федерация проведет экстренное заседание, на котором обсудит пути решения проблемы. Между тем, скандал вырвался на дипломатический уровень. На защиту российских борцов бросилась Мария Захарова. Официальный представитель МИД обвинила США в нечистой игре.
С проблемами в получении американских виз столкнулась и команда Казахстана. В итоге, на Кубок мира не смогут поехать сразу четыре борца из этой сборной.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
neyexo 29 марта 2018 | 14:13
Мария Захарова - это еще не дипломатический уровень.
Это прес-секретарский уровень.
Не слышно возмущения организаторов или международных федераций
danko_klisma 29 марта 2018 | 14:15
neyexo: скакать!
ostapbey 29 марта 2018 | 14:27
а русские борцы в туалете штаны снимают до??
Или после??
Или ждут когда им тарелочку принесут??
С голубой каёмочкой..
Даже)))
lion64___3 29 марта 2018 | 14:36
ostapbey: Узнаешь, когда опетушат тебя эти "русские"
ostapbey 29 марта 2018 | 14:39
lion64___3: русские федерасты? Из Федерации??
Даже??
ostapbey 29 марта 2018 | 14:30
el_borz: та тышшо!!!
А может билеты нужно покупать В КАССЕ!! как гражданин России.
А не в МИДе.!! Как перевозчик КОКСА.
Ну, или собачек на выставку..
Вот и все тебе подоплека..
kondrakr 29 марта 2018 | 14:32
el_borz: Ну что поделать? Пусть теперь российские борцы ставят раком друг друга, раз у них это так хорошо получается. Успехов, как говорится.
holic 29 марта 2018 | 14:18
На защиту российских борцов бросилась Мария Захарова.
Ой пля... Хана котенку, это значит никто и никуда...
seryj_wolk 29 марта 2018 | 14:35
holic: Обвинения Машки - какашки из рашки-говняшки это такая повседневная рутина, что на них уже давно никто не реагирует. Собака лает, ветер носит.
nikitin43 29 марта 2018 | 14:28
администрация сша поступает согласно законов сша .
evgeniz 29 марта 2018 | 14:28
У нас лилиПут великий борец вот пускай в кремле под ковром с володькой борются. Борцы блин,
sadda 29 марта 2018 | 14:28
А чего они забыли у пиндосов?! Пусть патриотично дома соревнуются, ну или в Северной Корее и Венесуэле.
vpu2011 29 марта 2018 | 14:31
На защиту российских борцов бросилась Мария Захарова.
- ага, грудью на амбразуру
grossalexis_032018 29 марта 2018 | 14:38
Уж больно стремные фамилии у рашкованских борцунов - уж очень Царнаевых напоминает.
Машке виза не нужна - пусть устроит америкосам город суплексов ;)) Хотя как выйдет с немытой головой - все разбегуться, а дети заплачут от испуга !!!
zemljanka 29 марта 2018 | 14:46
Успеха российским борцам на кубке мира.
Мария - держись на амбразуре!
Что там всем готовит гудвин... асимметричное-ужасное...
Нагребать и разгребать - не жалеет живота.
che21 29 марта 2018 | 14:48
как рвутся в США,лишнехромосомные,а янки красавцы,глумятся над придурками,и это только цветочки
alo0000 29 марта 2018 | 15:36
Привыкли- через чёрный ход даже во вражескую Америку. В общую очередь!