Российские активы в США могут быть арестованы из-за дела Скрипаля
Российские активы в США могут быть арестованы из-за дела Скрипаля, — заявил в эфире телеканала РБК американский посол Джон Хансман. Он подчеркнул, что США уверены в результатах расследования, которое провела Великобритания.
Дополнить расследование могут эксперты организации по запрещению химического оружия, — добавил дипломат.
Россия не должна отрицать, что причастна к отравлению Скрипалей – это выглядит глупо, — считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
Британские СМИ сообщают, что Лондон объявил о принятии конкретных мер против российского капитала. Правительство Великобритании собирается пересмотреть порядок предоставления так называемых инвестиционных или «золотых» виз, которые давались россиянам и другим иностранным гражданам, вложившим не менее 2 млн фунтов в национальную экономику. Это предполагает также пересмотр происхождения средств, за счет которых визы были получены, пишут лондонские газеты. Парламент страны активно обсуждает возможность увеличения в этих целях полномочий финансовых и фискальных органов. Проверка условий выдачи британской визы будет отныне регулироваться законом о «богатстве невыясненного происхождения». Гардиан, в частности, не исключает и более масштабных мер в отношении России. По сведениям газеты, глава кабинета министров Тереза Мэй изучает возможность запрета на продажу российских долговых акций на фондовых рынках Великобритании. Для этого планируется скорректировать положения закона, оставляющего лазейки, позволяющие попавшим под западные санкции российским банкам и компаниям работать на британских рынках. По данным Гардиан, на лондонских рынках было продано около половины акций российского суверенного долга.
Комментарии12
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danko1 29 марта 2018 | 14:12
Преступная власть в Кремле всё будет отрицать, хотя это уже не только мерзко, но и смешно.
А арест активов, к тому же персонално нашего ворья, это для них уже не щелчок, а удар очень чувствительный.
xoxlbizombi 29 марта 2018 | 14:17
danko1: Лицемерная мрась, а как ты прокомментируешь нарушени законов американцами?
evgolius7 29 марта 2018 | 14:22
То ли ещё будет!
Страна идёт ко дну с таким ускорением, что неизвестно ещё, что пострадает больше - страна или дно....
vilingrad 29 марта 2018 | 14:38
xoxlbizombi: Чё ты нервничаешь так, оборванец? Твои тридцать сребреников тебе платят. Пока. А богатые пусть плачут:)
nikitin43 29 марта 2018 | 14:25
danko1: нацлидер очевидно отравлением скрипалей хотел напугать перебежчиков типа у кремля продолговатые руки но получилось как обычно - начнут огребать генерал - полковники фсб якунины , железняки ... вся та гвардия патриотов расеи выехавшая за бугор .
polba 29 марта 2018 | 14:34
danko1: "Хочешь попасть в страну чудес - иди за белым кроликом"... То, что американцы вытворяют с международным правом, всё больше походит на Кэрролловский сюрреализм.
tag188 29 марта 2018 | 14:13
Хорошие результаты многоходовочки одного непризнанного "гения" от геополитики.
Всех-всех переиграл, ничего не скажешь :))
seryj_wolk 29 марта 2018 | 14:20
Когда начнут щипать великоватых и священноватых рфских хероев, вот тогда можно будет полюбоваться на настоящую истерику и насладиться ею. Будет прекрасное зрелище.
vpu2011 29 марта 2018 | 14:28
Вот и ладушки
petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 14:51
Абрамович будет недоволен, ради чего пахал все 20 лет , недосыпал - недоедал, лишь побольше вывезти из России бабла ?
Придется менять охранника , Путин уже не справляется стоять на страже хозяйского добра , пора подыскивать нового "преемника".
rus095 29 марта 2018 | 14:59
да хрень это на постном масле- арестовать деньги ядерного государства даже дебил не станет.Вон США с КНДР справится не могут- очень боятся получить в ответ одну или две не мощные ядерные боеголовки. У России боеголовки в сотни раз мощнее- и США просто не рискнут начать большую войну. А заморозить активы государства России это значит объявить нашей стране войну.
lisitsa1962 29 марта 2018 | 15:24
rus095: :)))) Так у КНДР и нет денег в американских банках, нечего арестовывать. В ответ на арест счетов попробуете бахнуть по США - денег точно не получите. Ваши ракеты мультяшные не факт что долетят а вот американские точно долетят. Привет Барнаулу