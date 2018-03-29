Российские активы в США могут быть арестованы из-за дела Скрипаля, — заявил в эфире телеканала РБК американский посол Джон Хансман. Он подчеркнул, что США уверены в результатах расследования, которое провела Великобритания.

Дополнить расследование могут эксперты организации по запрещению химического оружия, — добавил дипломат.

Россия не должна отрицать, что причастна к отравлению Скрипалей – это выглядит глупо, — считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Британские СМИ сообщают, что Лондон объявил о принятии конкретных мер против российского капитала. Правительство Великобритании собирается пересмотреть порядок предоставления так называемых инвестиционных или «золотых» виз, которые давались россиянам и другим иностранным гражданам, вложившим не менее 2 млн фунтов в национальную экономику. Это предполагает также пересмотр происхождения средств, за счет которых визы были получены, пишут лондонские газеты. Парламент страны активно обсуждает возможность увеличения в этих целях полномочий финансовых и фискальных органов. Проверка условий выдачи британской визы будет отныне регулироваться законом о «богатстве невыясненного происхождения». Гардиан, в частности, не исключает и более масштабных мер в отношении России. По сведениям газеты, глава кабинета министров Тереза Мэй изучает возможность запрета на продажу российских долговых акций на фондовых рынках Великобритании. Для этого планируется скорректировать положения закона, оставляющего лазейки, позволяющие попавшим под западные санкции российским банкам и компаниям работать на британских рынках. По данным Гардиан, на лондонских рынках было продано около половины акций российского суверенного долга.