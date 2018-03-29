Самочувствие бывшего директора Гоголь-Центра Алексея Малобродского ухудшилось

Его перевели из СИЗО Матросская тишина и содержат в ужасных условиях, — рассказала «Эху Москвы» адвокат Ксения Карпинская.

В СИЗО Малобродскому сказали, что его перевели по личной инициативе следователя.



Условия содержания Малобродского заметно ухудшились, — подтвердила «Эху Москвы» зампред общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По словам Меркачевой, объективных оснований для перевода Малобродского не было, — скорее всего, это связано с попыткой на него надавить.

Напомним, — Алексей Малобродский содержится в СИЗО с 19 июня 2017 года.