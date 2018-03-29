Самочувствие бывшего директора Гоголь-Центра Алексея Малобродского ухудшилось
Его перевели из СИЗО Матросская тишина и содержат в ужасных условиях, — рассказала «Эху Москвы» адвокат Ксения Карпинская.
В СИЗО Малобродскому сказали, что его перевели по личной инициативе следователя.
Условия содержания Малобродского заметно ухудшились, — подтвердила «Эху Москвы» зампред общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По словам Меркачевой, объективных оснований для перевода Малобродского не было, — скорее всего, это связано с попыткой на него надавить.
Напомним, — Алексей Малобродский содержится в СИЗО с 19 июня 2017 года.
Комментарии5
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meister_luvin 29 марта 2018 | 14:09
уничтожение творческого потенциала России
nanaryfive 29 марта 2018 | 14:21
meister_luvin: Да ладно, воровать меньше надо было. Такой "интеллигенции" как грязи на Йехе.
vladimir1967 29 марта 2018 | 14:27
Очень хочется царьку получить еще список Малобродского.
kobylamay_sosetutrampa 29 марта 2018 | 14:27
Да и .уй с ним! Йэхо будет сегодня каждый час надрачивать эту "новость"?
lion64___3 29 марта 2018 | 14:29
Беда какая, не получает ивг"эй осетрину с чёрной икрой. Затосковал на киче.